Celá konverzace mezi Wollnerem a Fridrichovou. Dáváme po desáté

Kateřina Wollnerová v rozhovoru vzpomíná, jak jejímu muži volal ředitel komunikace ČT Vít Kolář a řekl mu, že dramaturgyně dokumentární tvorby Škopková uvedla, že Marek je sexuální predátor. Podle svých slov necítila žádné emoce a byla v klidu. Uvedla, že jejich manželství funguje i po patnácti letech dobře.

Česká televize následně kvůli kauze Marka Wollnera ustanovila vyšetřovací komisi. Jak Wollnerová uvádí, mediální útoky pro ni byly hrozné především kvůli dětem. „Zvlášť malý syn byl jednu dobu velmi smutný a těžce tuto situaci zvládal,“ zmínila Wollnerová, jež se nyní rozhodla promluvit proto, že unikly citlivé dokumenty z vyšetřování ustanovené komise.

„Šokující to pro mě není, protože mě Marek již před rokem a půl s informacemi obsaženými v dokumentu seznámil. Naopak šokující pro mě bylo, když podnět podala Nora Fridrichová,“ poznamenala k tomu Wollnerová, a to s odkazem na to, jak s Markem mluvívala Fridrichová do telefonu.

„Titulovala ho ‚brouku, chrobáčku, kocourku, poklade‘. Zároveň ve svých hovorech nešetřila vulgaritami na všechny strany. Na společném iPadu jsem si několikrát přečetla zprávy, které nijak ctnostně nepůsobily,“ podotkla Wollnerová. „Například to, že se jí zdálo o Markovi ‚ve skandálních souvislostech‘, že má ‚přerušit mas*urbaci‘, protože mu posílá scénář, a jiné…,“ dodala Wollnerová a vzpomínala na to, jak Wollner také dostal noční selfie kolegyně před zrcadlem a další věci.

„Nerozumím, proč se kauza poněkolikáté otevírá znovu a znovu. Marek v televizi nepracuje, podle policie je případ uzavřený. Zdá se, že je Marek stále pro někoho nepohodlný,“ dodala Wollnerová.

Fridrichová se na základě tohoto rozhovoru rozhodla poskytnout deníku Blesk celý přepis konverzace mezi ní a Wollnerem. Měla začínat tím, že mu Fridrichová píše, zda je vzhůru. „Jsem, chceš si zamasturbovat, nebo co?“ měl jí odepsat Wollner, o půl hodiny později jí měl poslat zprávu, aby se neurážela. Fridrichová měla podle svých slov reagovat o dva dny později se slovy, aby přerušil masturbaci, že mu posílá „novičok“.

Proč o masturbaci psala, vysvětlila Blesku. „Na zprávu (míní tu Wollnerovu o masturbaci, pozn. red.) jsem navázala o dva dny později a převedla ji do pracovní roviny, o kterou jedinou šlo. Stejně jako ostatní naše komunikace i tahle byla z mé strany přátelská, kolegiální, ale rozhodně nikdy ne intimní. To zcela vylučuji. A co se týká noční komunikace – ta je v naší redakci běžná. Máme málo času na výrobu a uzávěrka se bohužel neptá,“ dodává k dataci zpráv o masturbaci také Fridrichová.