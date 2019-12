Čelní politici jsou narušení! Stíhat Jakeše je důležité! V ČT lítaly silné výroky, přišla Daniela Kolářová

Kolářová se zamyslela nad tím, jak se právě rok 2019 zapíše do českých dějin. „Pro mě je to začátek tisíciletí plného narušených lidí zejména na čelných místech v politice,“ uvedla a poukázala na amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale také na politiky v Maďarsku, v Polsku či u nás. „Je to taková turbulence lidí, kteří evidentně usilují o moc a vystavují jí na odiv. Je to strašně nepříjemný pocit,“ zamračila se herečka. Anketa Prospěl spolek Milion chvilek pro demokracii České republice? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 29913 lidí

Právě tyto typy politiků podle Kolářové mají úspěch především proto, že na mnoho lidi působí tak, že mají recept na všechno. „Lidé si myslí, že za ně vše vyřeší. Dnes ale vysoce postavený politik udělá v jeden den nějaké rozhodnutí a druhý den řekne, že to neplatí, a vymyslí něco protichůdného,“ všímá si, což prý svědčí o psychické poruše. „Je to depresivní pohybovat se v této oblasti,“ podotkla.

Letos jsme si připomínali 17. listopad v kulatém výročí a podle Kolářové se naše země ještě nedokázala se svou minulostí vypořádat. Velmi ji znepokojuje například tichá účast KSČM v současné vládě. „Komunisté se léta chovali v parlamentu docela nenápadně, ale teď vznášejí požadavky a vystupují velice sebevědomě, velmi mi to vadí,“ uvedla Kolářová, které chování komunistů v otázce církevních restitucí přijde „naprosto nehorázné“. Původně prý byla pro úplný zákaz této strany.

Trestní stíhání tří představitelů někdejšího komunistického Československa Miloše Jakeše, Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara, v souvislosti s používáním střelných zbraní na hranicích, je aktem spravedlnosti a má podle Kolářové rozhodně smysl. „Jsou to sice staří pánové, ale každý má ve svém životě nést odpovědnost. Oni se vědomě dopouštěli něčeho, za co by měli být právně potrestáni,“ konstatovala herečka, že jde o důležitý právní krok.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2019



V dnešní české společnosti je prý nebezpečná lhostejnost a přístup, že za všechno může někdo jiný. Lidé odmítají vlastní spoluúčast a zodpovědnost. To je vidět jak v politice, tak v běžných věcech, říká herečka. „Společnost je rozdělená. Někdo říká: Byl u StB, byl ve straně, pak si přišel, když se zhaslo, k nějakému majetku. No a co... nebyl sám. Druhý postoj je, že to člověku vadí. Takhle to nemělo být, když chceme fungovat jako demokratický právní stát, máme povinnost dodržovat pravidla,“ zdůraznila na závěr někdejší poslankyně Kolářová.

Psali jsme: Bojujme s blbostí! Bojím se, že v Česku se zadrhl právní stát, hořekuje herečka Kolářová Olomouc: V Týnečku vznikne klub seniorů Olomouc: Během svátků bude na nábřeží klid. Stavba přerušuje práce Olomouc: Ve městě se chystá poradenské místo OLsen

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.