Cena za Irák a Afghánistán: USA prohrají s Čínou. Na moři už nevládnou

Podle Konrada by Čína dokázala most z kanálu odstranit za pouhé týdny, ale jak uvedl prezident Biden, armádním inženýrům to zřejmě potrvá měsíce. Z toho kapitán viní „mafii z West Pointu“, tedy z vojenské akademie americké armády.

„Je pravda, že mosty jsou zodpovědností armádního sboru inženýrů, ale ti jsou tak špatně připravení, že to hodili na námořní lodní záchranu. Ta je ale tak nefunkční, že to museli předat americké filiálce evropské společnosti, která si za velké peníze půjčuje soukromé vybavení. Vybavení, které je slabé a malé oproti tomu, co tato evropská společnost má v zámoří,“ říká Konrad s tím, že to je chyba americké armády a „mafie z West Pointu“ zničila námořní sílu Spojených států.

Odkazuje se na film Princess Bride, kde jedna z postav říká: „Klasická chyba. Jako třeba nechat se zatáhnout do pozemní války v Asii.“ A podotýká, že USA nebojovaly v Asii jednu pozemní válku, ale hned dvě, tedy v Iráku a Afghánistánu. „A jak jsme si to mohli dovolit? Vytunelovali jsme naše námořní schopnosti,“ míní Konrad. Případnou válku s Čínou, jejíž bojové možnosti se stále zvyšují, je prý možné vyhrát jen jedním způsobem, a to stejným, jako ve druhé světové válce. Tedy loděmi a námořní pěchotou, kdy letectvo a armáda budou hrát druhořadou roli.

Problém ale dle Konrada je, že současný a minulý ministr obrany pocházejí z West Pointu. A dvě desetiletí pozemních válek zdecimovaly schopnosti USA na moři, protože biliony dolarů byly odkloněny na armádu právě lidmi z West Pointu.

Kapitán se ptá, zda teď, když jsou pozemní války USA u konce, se armádní sbor inženýrů podílí na obnově loděnic a mostů, zda armáda obnovuje flotilu pro vytahování vraků a zda spolupracuje s námořnictvem. Sám si odpovídá, že nikoliv. Naopak, za současného ministra obrany Lloyda Austina jsou naopak všechny námořní projekty zpožděné.

Konrad podotýká, že americké námořnictvo nemá žádné lodě v rezervě, americká pobřežní stráž už má jen jeden funkční ledoborec, záchranné lodě amerického námořnictva jsou také skoro pryč, námořní stavbaři mají jen 7 000 lidí, některá odvětví námořnictva zanikla úplně, jiná mají podstav, u některých je většina lodí stará padesát let nebo víc, jiná své lodě na rozkaz ministra obrany prodaly. A Konrad varuje, že další na řadě jsou letadlové lodě a ponorky. A pokud „mafie z West Pointu“ vyhraje, tak USA další válku v Asii prohrají. Ale nikdo prý nemá odvahu se proti nim postavit, protože by si zničil kariéru.

Opírá se o tabulku, kterou námořnictvo zveřejnilo a dle které mají různé projekty zpoždění od jednoho roku až po tři roky.

?? Senator Jack Reed, Army General Austin and the WEST POINT MAFIA are now COMING FOR OUR CARRIERS AND SUBMARINES ??



They have already succeeded in cutting 14,700 sailors from the Navy next year and delayed the building of new carriers warships and submarines.



???? https://t.co/cegB83UWCi — John ? Konrad V (@johnkonrad) April 6, 2024

Dodává, že on si může kritiku ministra obrany dovolit, protože americké obchodní loďstvo, které například dopravuje výbušniny pro americkou armádu v zámoří a u kterého John Konrad slouží, je už tak osekané, že už nemá co ztratit.

Why am I able to call out the Jack Reed and General Austin when NOBODY else in DC or the DOD is?



Why can I call it them West Point Mafia without fear of repercussions? (in fairness General Berger, USMC obliquely tried last year)



Because my service was the first killed and my… https://t.co/15j4NYxKkr — John ? Konrad V (@johnkonrad) April 6, 2024

Mimo jiné se také vyjádřil o čínském námořnictvu. „Čínské námořnictvo má teď více lodí než to americké a jejich schopnost stavět lodě je 250krát větší.“ Podotkl, že další válka se bude vést tím, co se postaví dnes. „Pokud budeme stavět tanky, tak budeme muset bojovat na zemi. Pokud postavíme lodě, můžeme chránit obchodní cesty a bojovat na moři (a můžeme zabránit Číně, aby se dostala až k našim zámořským základnám),“ říká s tím, že nejde jen o USA, ale i spojence v regionu, jako jsou Japonsko, Filipíny, Nový Zéland a Austrálie.

Please let me remind you that not only is American territory closest to China on islands (see map below) that require naval protection.



But our strongest allies, who I assume we’ll want to defend, in the Pacific are islands too:

Japan

Philippines

Australia

New Zealand



(South… pic.twitter.com/2Kxjre3uMv — John ? Konrad V (@johnkonrad) April 6, 2024

