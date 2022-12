Ceny energií. Jak udeřily ve sportu? Nový šéf národní agentury v ČRo vše odhalil

reklama

Šebek je také členem Občanské demokratické strany; věří, že k tomu, aby se stal šéfem sportovní agentury, mu pomohla jeho odbornost. „Já chci věřit, že pomohla má odbornost, má zkušenost, že ve sportu pracuji v managementu 25 let na různých pozicích. Díky mým různorodým aktivitám v hokejovém hnutí, u veslování či v rozvojovém fondu, kde jsem řešil sportovní infrastrukturu, můžu nabídnout různé zkušenosti, ale i pohled na různé oblasti z hlediska sportu profesionálního i amatérského. Z pohledu malého klubu a sportovního svazu,“ uvedl Šebek, že členství v ODS nehrálo při získání nové funkce roli.

Šéf České unie sportu Miroslav Jansta v minulém týdnu uvedl, že financování českého sportu je „v kritické situaci“. Šebek tento názor úplně nesdílí. „Určitě by v kritické situaci bylo, pokud by nenastala situace, kdy se podařilo pro velkou většinu sportovních organizací zajistit čerpání zastropované energie,“ řekl Šebek, že pokud by toto nenastalo, řada sportovních zařízení by musela být zavřena.

Zároveň ale dodává, že sport je nepochybně podfinancovaný. „Dlouhodobě je sport podfinancovaný. Aktuální situace je podtržena inflací a růstem cen energií. V návrhu státního rozpočtu na příští rok má kapitola Národní sportovní agentury o dvě miliardy více než loni. To si myslím, že je vstřícný krok,“ míní Šebek. Ovšem obdrží z rozpočtu příštího roku méně, než tomu bylo předloni.

„Mojí misí v Národní sportovní agentuře je ukázat politické reprezentaci, že Národní sportovní agentura dělá svou práci dobře a že nárůst financí do sportu může růst,“ podotkl nový předseda Národní sportovní agentury. „Obecně úkolem Národní sportovní agentury je tlačit na stát, aby ta podpora byla větší a zajímavější,“ doplnil.

Následně byl vyzván, aby popsal, kolik by si představoval, aby přišlo peněz do sportu od samospráv. „Nechtějte po mně konkrétní číslo. Viděl jsem graf, kde součet peněz, které dávají do sportu municipality, je výrazně větší, než kolik dává stát. A my si toho vážíme. Jsou velké rozdíly jednotlivých obci a krajů. Určitě je prostor, aby svou podporu navýšil stát, municipality i komerční sektor,“ dodal Šebek.

Národní sportovní agentura ještě před Šebkovým nástupem do funkce slíbila, že do konce roku stihne vyplatit 385 milionů na kompenzace rostoucích cen energií. Šebek garantoval, že se tak během prosince stane. „Ano můžu garantovat, že pro to uděláme maximum, pro mnohé sportovní organizace, kluby a provozovatele sportovních zařízení to může být opravdu ekonomicky existenční, “ přislíbil Šebek.

Ani zastropování cen a vyplacení kompenzací ve výši 385 milionů korun nemusí podle Šebka zaručit, že sportovní oddíly a sportoviště nebudou v dalším roce krachovat. „Je to stejně jako v celé společnosti, i zastropovaná cena pro mnoho sportovních subjektů bude dvojnásobně či trojnásobně vyšší než byla doteď. Určitě to nebude lehká doba, ale předejte se těm excesům, kdy by nárůst ceny byl desetinásobný a zavírala by se sportoviště,“ dodal Nový ředitel Národní sportovní agentury Ondřej Šebek.

