Cenzura? Ne! Imigranti také ne. Donald Trump vyprášil Facebook a novináře. Hrozí mu odvolání

Americký prezident Donald Trump přednesl více než půlhodinový projev před zástupci států OSN. A na srdci toho měl mnoho. Zdůraznil roli národních států a opřel se tvrdě do globalistů. „Cesta k míru, pokroku, svobodě, spravedlnosti a lepšímu světu pro celé lidstvo začíná doma,“ zakončil svůj projev. Na kuří oko zřejmě šlápl zástupcům Číny, Íránu a Venezuely. Kopanec schytala i sociální média, která si prý osobují právo rozhodovat o tom, co můžeme vidět a říci.

Donald Trump hovořil o zásadním rozdělení na ty, jejichž hlad po moci způsobuje, že si myslí, že jejich vláda nad jinými je nevyhnutelná, a na národy a lidi, kteří si chtějí „jen“ vládnout sami. „Mám to privilegium zde hovořit jako zvolený představitel země, jež si cení svobody, nezávislosti a samostatnosti nade vše,“ pravil americký prezident. A dodal, že po výdajích v bilionu dolarů na americké ozbrojené síly jsou USA také nejsilnější zemí. „Doufejme, že nikdy nebude muset svou sílu použít,“ poznamenal. Anketa Líbí se vám projevy Grety Thunbergové? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 9811 lidí

„Jako má milovaná země, každý národ s reprezentanty v tomto sále má pohnutou historii, kulturu a dědictví, které stojí za to bránit a připomínat a které nám dávají náš potenciál a sílu. Svobodný svět musí přijmout své národní základy. Nesmí se snažit je vymazat nebo je nahrazovat.“ Recept na svobodu je podle Donalda Trumpa jednoduchý: „Chcete-li svobodu, buďte hrdí na svou zemi. Chete-li demokracii, udržte si suverenitu. A pokud chcete mír, milujte svůj národ.“ Budoucnost podle amerického prezidenta nepatří globalistům, ale vlastencům a suverénním, nezávislým zemím, které chrání své obyvatele, respektují své sousedy a ctí rozdíly, které každou zemi dělají jedinečnou.

Trump se také nezapomenul pochválit za výkon americké ekonomiky a prohlásil, že nezaměstnanost je na nejnižší úrovni za 50 let, a to i černochů, Hispánců a Asiatů žijících ve Spojených státech. Fotogalerie: - Donald Trump a Blízký východ

Dodal, že v rámci reformy armády přezkoumávají vztahy se svými spojenci, a připomenul, že od každého spojence se očekává, že bude platit svůj spravedlivý podíl na nákladech na obranu, kteréžto náklady dříve nesly Spojené státy samy. Promluvil také o mezinárodním obchodu. Tento systém prý některé země zneužívaly. „Pracovní pozice byly přesunuty do zahraničí a hrstka vyvolených bohatla na úkor střední třídy,“ posteskl si prezident a oznámil, že chce vyrovnané obchodní vztahy bez velkého obchodního deficitu. „Zatímco se Velká Británie chystá na odchod z EU, připravujeme s nimi skvělou dohodu, která obohatí obě naše země,“ dodal.

Zmínil se také o Číně. Když byla Čína přijata do WTO (Světové obchodní organizace), bylo to prý s argumentem, že to Čínu přinutí liberalizovat svůj trh a změnit věci, které jsou pro západní svět nepřijatelné. „O dvacet let později byla tato teorie otestována a kompletně vyvrácena.“ Vyčetl Číně, že nejen nereformovala, ale že adoptovala ekonomický model založený na bariérách pro obchod, dotacích, manipulaci s kurzem, dumpingu a krádeži intelektuálního vlastnictví.

„WTO potřebuje pořádnou změnu. Druhá největší ekonomika na světě by se neměla prohlašovat za rozvojovou zemi, aby přechytračila systém na úkor ostatních. Roky bylo toto zneužívání systému tolerováno, ignorováno, dokonce podporováno. Globalismus až nábožně táhl světové lídry k tomu, aby ignorovali své národní zájmy,“ hřímal Donald Trump a dodal, že v případě Ameriky je s tímto konec, protože zatížil cly čínské výrobky v hodnotě 500 miliard dolarů. Dohoda je prý možná, ale špatnou smlouvu nepodepíše, řekl americký prezident. Fotogalerie: - Trump for president

Oznámil též, že jak bude Čína postupovat v případě Hongkongu, bude základem toho, jak na ni bude pohlíženo, a doplnil, že Čína podepsala dohodu, že bude chránit demokratický systém ve městě.

Kopl si také do Íránu, který je údajně nejen největším světovým sponzorem terorismu, ale jehož vůdci prý přilévají olej do ohně v konfliktech v Sýrii a v Jemenu. Obvinil íránské vůdce, že plýtvají zdroji ve fanatické honbě za atomovými zbraněmi. „To nemůžeme dopustit,“ prohlásil Trump. Zmínil slova íránských lídrů o Izraeli a dodal k nim, že Spojené státy takový antisemitismus nedovolí. Prezident se otřel i o Venezuelu a socialismus.

„Je to ničitel národů a společností. Události ve Venezuele nám připomínají, že v socialismu a komunismu nejde o spravedlnost, rovnost, mýcení chudoby a rozhodně v něm nejde o dobro národa. Socialismus a komunismus je o jediném, o síle pro vládnoucí třídu. Opakuji, Amerika nikdy nebude socialistická. V minulém století má socialismus a komunismus na svědomí 100 milionů lidí,“ prohlásil prezident Trump a doplnil, že počet obětí ve Venezuele bohužel narůstá a že se těší, až se do Venezuely vrátí demokracie. Fotogalerie: - Trump vs. Hillary

Dotkl se také nelegální migrace, která podle něj přináší kriminalitu a gangy. „Masivní nelegální migrace je nespravedlivá, nebezpečná a neudržitelná pro všechny, kterých se týká,“ mínil prezident a dodal, že v zemích, odkud tito lidé odcházejí, pak chybí lidský kapitál, zatímco přijímající země jsou přetížené a migranti jsou zneužíváni a napadáni. Obořil se také na neziskové organizace, které podporují pašování lidí. „Tyto skupiny podporují nelegální migraci a chtějí vymazat hranice. Dnes mám zprávu pro tyto zastánce otevřených hranic, kteří se ohánějí sociální spravedlností: vaše cíle nejsou spravedlivé, vaše cíle jsou kruté a zlé. Posilujete kriminální organizace, které zneužívají nevinné. Dáváte svůj falešný cit pro dobro nad dobro nevinných. Když podrýváte bezpečné hranice, tak podrýváte lidská práva a lidskou důstojnost.“ Trump také doplnil, že každá země má absolutní právo bránit své hranice.

Hovořil i o nových ohroženích pro svobodu: „Několik málo sociálních médií si osobuje ohromnou moc nad tím, co můžeme vidět a co můžeme říci. Kasta věčných politiků otevřeně pohrdá a brání se vůli lidí. Beztvářná byrokracie koná pod rouškou tmy a oslabuje demokratické vládnutí. Média a akademické instituce bez nadsázky útočí na naši historii, tradice a hodnoty.“ V Americe prý dal jasně najevo, že svoboda slova platí i pro sociální sítě. Podpořil i práva žen a sexuálních menšin spolu s právy na náboženskou svobodu.

„Mí drazí kolegové, cesta k míru, pokroku, svobodě, spravedlnosti a lepšímu světu pro celé lidstvo začíná doma,“ apeloval na závěr na světové lídry Donald Trump.

Jak informoval server iDNES, Sněmovna reprezentantů USA zahájí proces přípravy ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa. Oznámila to šéfka dolní komory, demokratka Nancy Pelosiová. Procedura tzv. impeachmentu může vést k odvolání prezidenta, ovšem vzhledem k tomu, že Senát drží republikáni, je úspěch nepravděpodobný. Pelosiová mimo jiné uvedla, že Trump „vážně porušil ústavu“ a že „nikdo nesmí stát nad zákonem“. Podle ní Trump svými činy zradil „prezidentskou přísahu, národní bezpečnost i integritu voleb“. Krok demokratů přichází několik dní po obviněních vůči Trumpovi v souvislosti s jeho telefonátem s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

autor: kas