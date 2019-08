Cenzura! Výsledek vaší práce! Věra Jourová slyšela v ČT zlé věci

Andrej Babiš znovu nominoval Věru Jourovou na pozici eurokomisařky a vyjádřil naději, že by mohla získat nějaké silné portfolio. Právě o jejích šancích v Událostech komentářích hovořili tři europoslanci, Mikuláš Peksa z Pirátů, Alexandr Vondra z ODS a Ondřej Knotek za ANO. Knotek Jourovou bránil a tvrdil, že kauza střetu zájmů na její portfolio nebude mít vliv. "V Bruselu se pan Babiš neřeší. Je to pouze hrstka českých opozičních europoslanců, kteří se snaží toto téma zveličit," tvrdil. Podle Peksy se o nezávislosti na Andreji Babišovi nedá mluvit. Nejodvážnější byl ovšem v prohlášeních Alexandr Vondra, podle kterého, Jourová tlačila Facebook a Google k cenzuře, eurokomisaři kopou za své země a a chystají se změny, které pocítíme všichni. "Dotkne se to prakticky každého v této zemi, lidí, kteří topí, svítí, jezdí automobilem," tvrdí europoslanec.

Podle Peksy byla Jourová v rámci týmu Andreje Babiše "jedna z těch lepších". A dodal, že když byla dotazována v poslanecké sněmovně na své politické názory, tak ji premiér prý utnul a řekl, co si má myslet. Jourovou nevímá jako extra výraznou osobnost a největší hendikep vidí v tom, že je z týmu Andreje Babiše a premiér na ni má údajně velký vliv.

Dle Alexandra Vondry je Jourová šarmantní dáma, která umí prezentovat a nedělá ostudu. Nicméně prý byla slabá komisařka, a to nejen kvůli slabému portfoliu, ale podle Vondry selhala i tam, kde bylo její portfolio silné. Zmínil hlavně velké IT firmy jako Microsoft, Google a Facebook. "Místo toho, aby jim dala nějaká pravidla hry, tak je tlačila k tzv. sebezpytování za tu tzv. hate speech a výsledek je cenzura." Stejně jako Peksa vytkl Jourové, že je z party Andreje Babiše. "Myslím si, že to bude důležité zejména pro Babiše, protože ten jeho problém tam bude větší a větší."

Dle Ondřeje Knotka bude nominantka stejnou eurokomisařkou jako doposud, oddanou, nestrannou a pracující pro občany EU. Tvrdil, že si Jourová dokázala postavit vedoucí firem do latě: "Dokázala s nimi jednat, zatlačit je tak, aby brali evropského občana vážně." Vliv premiéra na eurokomisařku označil za úplný nesmysl. "Za prvé pan premiér o nic takového nestál, nestojí a stát nebude, zadruhé ve střetu zájmů není, protože dodržoval zákon," vyjmenovával Knotek, ovšem ve studiu se při druhé větě někdo velmi nahlas uchechtl. "A za třetí, za těch pět let paní Jourová dokázala, že je nestranná, kompetentní osoba a že bere roli eurokomisaře naprosto vážně," nenechal se Knotek přerušit. RNDr. Alexandr Vondra



Moderátor Železný se ještě Knotka otázal, proč by měla Jourová usilovat o silnější portfolio, když v Komisi stejně nebude jako zástupce Česka, ale jako zástupce celé EU. Dle Knotka je to otázka prestiže a odpovědnosti. A prostředí, ze kterého eurokomisař pochází se pak může "otisknout" v jeho práci. Vondra ani nepředstíral, že by komisaři nereprezentovali své země: "Tak samozřejmě to dělají, když byl (Günter) Verheugen eurokomisař,tak kopal za německý automobilový průmysl natolik, že ho pak ten průmysl zaměstnal, když odešel. Když byl komisařem Oettinger, kopal za německou energetiku." Železný odtušil, že to není správně. "No není to správně, ale dělají to všichni, je to prostě realita a nevím proč by se ten Čech měl držet zas až tak zpátky, a půjde nám teď o hodně, protože v rámci toho zeleného balíčku jsou Česká republika a Polsko úplně nejzranitelnější země z hlediska energetiky a obchodu a myslím, že půjde o hodně," zopakoval Vondra.

Peksa vyslovil názor, že problém je v tom, jak je předseda komise vybírán, že nefunguje jako standardní premiér, a že si své "ministry" nemůže vybrat, ale jsou mu vybráni. A celá komise pak podle něj funguje jako porcování medvěda. Tato chyba pochází ze základních smluv, ale změně systému se členské státy údajně brání. Ing. Ondřej Knotek ANO 2011



Železný se pak zeptal, jak velký je problém podezření ze střetu zájmů u Andreje Babiše. Vondra začal oklikou: "Je to problém. Já se znovu vrátím k tomu, co jsem začal, že to, co nás teď bude čekat s tou novou komisí je naprosto fatální, revoluční záležitost, kdy v rámci boje proti klimatickým změnám se bude v této zemi měnit úplně všechno, pokud se to odsouhlasí. Dotkne se to prakticky každého v této zemi, lidí, kteří topí, svítí, jezdí automobilem. A v tomto ohledu my jsme velmi zranitelní ze dvou důvodů. My závisíme na obchodu, 85% našeho národního bohatství závisí na vnějších trzích a máme průmyslovou zemi, která velmi závisí na energetice. A z těchto důvodů je důležité, abychom dostali konečně nějaké dobré portfolio," tvrdil Vondra s tím, že Jourová i její předchůdci měli portfolia slabá a nyní bude klíčové, aby v komisi někdo hájil rozumnou politiku. Železný se snažil jeho řeč zkrátit, takže se zeptal, zda tedy Jourová nedostane silné portfolio kvůli Babišovi. "Nedostane ho ze dvou důvodů: že jednak to je silné portfolio a to nebudou chtít, a za druhé, protože je to ekonomické portfolio," zakončil Vondra. Fotogalerie: - EU volby se blíží

Peksa se vrátil k aféře s dvojí kvalitou potravin. "Vznikla nějaká směrnice, jenže je tak gumová, že vlastně nic neřeší. To prošlo portfoliem paní Jourové. A myslím, že si všichni pamatujeme ty vtipy, které porovnávali salám dodávaný holdingem Agrofert v Německu a dodávaný v Česku," začal Peksa a dodal, že dvojí kvalita zde byla patrná na první pohled. Jourová podle něj měla mnohem více tlačit na pilu, ale netlačila. Pokud Jourovou bude nominovat někdo, kdo má v této věci silný ekonomický zájem, tak proti němu komisařka nemůže jít, tvrdil Pirát. Železný zmínil námitky Jourové, že se cítí být nezávislou a neudělení portfolia z těchto důvodů by považovala za urážku. "Paní Jourová by se nestala eurokomisařkou, kdyby to Andrej Babiš neodsouhlasil. Jak na něm může být nezávislou? To je její tvrzení, ale není věcně pravdivé," vyjádřil Peksa kulantně názor, že Jourová lže. Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



Knotek odmítl, že by kauza v České republice měla vliv na portfolio Věry Jourové. Jakub Železný namítl, že kauza není jen v Čechách, ale řeší se evropské dotace. "Já jsem ovšem uvedl, že jde o politickou úroveň. To, že Evropská komise, nějaký úředník dostane podnět, tak se tím zabývá, to je v pořádku. Ale tady jde o to, že v Bruselu se pan Babiš neřeší. Je to pouze hrstka českých opozičních europoslanců, kteří se snaží toto téma zveličit. Ale jinak to tam opravdu nikdo neřeší. Naopak pozice pro získání silného portfolia pro paní Jourovou je velmi dobrá," namítl Knotek. Poznamenal, že to bylo právě díky zemím V4, že se Ursula von der Leyen stala předsedkyní komise. "Netvrdím, že mu má být zavázaná, ale ta pozice pana premiéra je velmi dobrá," pokračoval europoslanec a jako důkaz dal, že ČR byla na jednání pozvána jako třetí, hned po Francii a Polsku.

Nicméně Vondra s Knotkem nesouhlasil, podle něj to, že se střetem zájmů zabývá Evropská komise, je zárukou, že Jourová určitě nedostane zemědělství a jedná se o hendikep pro ČR. Na to ovšem Knotek reagoval, že podle slov Věry Jourové se závěry zprávy vůbec nedostanou na stůl 28 komisařů. Vondra a Peksa podle něj říkají věci, pro které nemají žádné důkazy, což označil za populismus.

Celý pořad ZDE:

