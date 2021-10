Cenzura, liberalismus jako kdysi marxismus. Však se podívejte, jaké si i Česká televize vybírá hosty, povšiml si právník Rajchl

reklama

„Hranice toho, co se smí a nesmí říkat, se opět posouvá. Příslovečné utahování šroubů přitom neprovádějí jen politici, ale i velké nadnárodní společnosti vlastnící sociální sítě, jako jsou Facebook nebo Twitter, které kontrolují, jaké nebo čí názory se mohou ostatním zobrazovat,“ varuje Rajchl v rozhovoru pro server Svobodné universum.

„My tady v České republice to můžeme vidět dnes a denně, že je z obrazovek a různých mediálních prostorů deklarováno něco jiného, než co se ve skutečnosti děje,“ říká Rajchl o progresivním liberalismu a politické korektnosti, kdy se věci už nenazývají pravým jménem.

Aby se tak nedělo, je podle něj potřeba odvážnějších politiků, kteří budou za svobodu slova bojovat. „Je to o odvaze politiků, kteří řídí stát, aby dbali na svobodu slova, která je zakotvená v jejich ústavě. Je to o tom, jak moc si daný člověk věří, jak moc je sebevědomý a jak má velkou odvahu jít proti velkým přesilám a nenechá si to líbit. Pro mě je v tomto vzorem Viktor Orbán v Maďarsku, kterého mediální a sociální sítě vykreslují jako největšího uzurpátora a antidemokrata v Evropě. Realita je úplně jiná. Myslím, že to je přesně člověk, který si to nenechal líbit, který jednoznačně hovoří o těchto věcech tak, jak jsou, pojmenovává to naprosto natvrdo, pravdivě a bez přikrášlení,“ chválí Rajchl Orbána.

Rajchlovi vadí argument sociálních sítí, že komu nevyhovují jejich pravidla, nemusí se tam přihlašovat. „Tento argument je platný do okamžiku, kdy něco získá monopolní postavení. Ne nadarmo tady existují antimonopolní zákony, protože jakmile vznikne na něco monopol, ať už na informace, na energii, dodávku čehokoliv, tak daný subjekt může velmi zásadně zneužívat svého monopolního postavení cenově, přístupem k síti a tak dále. A u Facebooku, Twitteru, možná i YouTube, tedy Googlu, došlo podle mého názoru k tomu, že skutečně mají monopol na informace,“ tvrdí Rajchl.

Toho děsí, kolik mají tyto velké nadnárodní firmy moci a jak stále zdokonalují své informační mechanismy. „V současné době je postavení sociálních sítí natolik silné a dominantní, že se teď spíše pracuje na jejich zdokonalení a na tom, jak vás dovést k tomu, k čemu oni chtějí. Stále se zdokonalují mechanismy Facebooku, Twitteru a YouTube, a znovu říkám, že každý, kdo o to má zájem, prosím podívejte se na rozhovory expertů a bývalých pracovníků Facebooku nebo Twitteru v americkém Kongresu, kteří odhalují věci, které jsou úplně šokující. Když to slyšíte, tak nevěříte vlastním uším, co jsou schopni říkat, respektive jaké dnes existují nástroje na to, aby vám někdo do hlavy implementoval to, co chce,“ varuje Rajchl.

Kromě sociálních sítí je podle Rajchla problém také u velkých mediálních domů. „Dnes drtivá většina mainstreamových médií velmi často uzurpuje právo diktovat svým posluchačům a divákům, co si mají myslet a co mají vědět. Dlouho sleduji americká média, a když vidím, kam se za posledních deset let posunuly CNN, NBC, je to něco strašně smutného. Oni vždycky byli trošku prodemokratičtí, ale nepouštěli se do republikánských prezidentů, jako byli Bush nebo Reagan, tak natvrdo, jako se pouštějí do Trumpa,“ všímá si Rajchl.

K těmto stanicím se podle něj přidala i dříve konzervativní Fox News. „Fox už jde také do liberalismu, takže tam jiné názorové proudy absolutně nedostávají žádný prostor. Přestože se tváří jako zpravodajská televize, tak tam jede jen jeden názorový proud jako jediný správný a možný, a každý, kdo si myslí něco jiného, tak je odpadlík, xenofob, který je proti moderní společnosti, což tak dříve nebylo,“ štve Rajchla.

To stejné se ale podle něj začíná dít i u nás. „Je to tím, že od roku 1989 už uběhl nějaký čas, mileniálové už si to nepamatují, a v podstatě je to naše generace, která si pamatuje, co to znamenalo, že člověk nemohl říkat to, co si myslel, a musel chodit povinně do průvodů a do pionýra a tam odříkávat všechny marxisticko-leninské bláboly. A jak říkám, boj za svobodu slova je kontinuální, nikdy nepřestane, nikdy nemůže přestat, protože jakmile ho přestanete vést, tak prohrajete,“ apeluje Rajchl.

Ale zatím situace podle Rajchla u nás není zase tak špatná jako jinde v Evropě nebo v USA. „Řekl bych, že většina médií se snaží informovat vyváženě, jenom mám výhradu k České televizi, protože to asi není normální výběr hostů, když je ze stále jedné názorové strany, z jednoho proudu, protože televize má ctít princip veřejnoprávnosti, který je ostatně založen zákonem,“ kritizuje Rajchl Českou televizi.

Právě progresivní liberalismus je podle něj v současnosti tou ideologií, která ostatním diktuje své názory. „Kdokoliv, kdo odloupne balast krásných proklamací toho, že se jedná o něco nádherného, ať už je to Black Lives Matter, Green Deal a tak dále, tak vidí reálnou pravdu, že je to všechno jenom propaganda, snaha vnutit nám nějaké názory a ideálně zvýšit svoji moc nebo zvýšit příjem peněz pro veřejný sektor ze soukromých kapes. A covidismus to obrovsky urychlil, ale tyto tendence tady byly už dříve,“ má jasno Rajchl s tím, že liberálové „naskakují na všechny moderní proudy, Green Deal, LGBTQ, Black Lives Matter a další“.

Přitom třeba potřeba Green Dealu je podle Rajchla absolutně nadhodnocená. „V žádném případě tady není situace, že by měla zemřít planeta, takže je potřeba ožebračit celou Evropu Green Dealem, abychom snížili emise o zanedbatelnou část, když Čína nebo Indie vyprodukují během dvou dnů tolik, kolik my tady vyprodukujeme za rok. Takže z tohoto pohledu je to intelektuální pokrytectví, farizejství, protože intelektem zakrýváte lež a snažíte se krásnou a navoněnou slupkou zakrýt to, co je skutečnou podstatou těchto ideologií,“ říká Rajchl.

