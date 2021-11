Cenzura známých autorů u Bakaly. Rána za ranou. Padají velmi vážná slova

reklama

„V rámci pravidelného monitoringu narážíme na Vašem účtu opakovaně na příspěvky, které šíří dezinformace o koronaviru i další extrémní názory. Doba je mimořádná, během epidemie koronaviru umírají lidé a Aktuálně.cz jako zodpovědné médium dělá maximum pro to, aby na svých stránkách – včetně blogů – prezentovalo ověřené a vědecky podložené informace,“ píše šéfredaktor webu v dopise.



Doktor Jan Hnízdil se kupříkladu dostal do problémů za jeho článek: „Rozkaz zněl jasně: děsit, dusit, testovat, očkovat, cenzurovat! Za každou cenu!“ V tomto článku Hnízdil uvádí, že covid není medicínský problém, ale „jde o zneužití viru (a víry) k mocensko-ekonomicko-politickým účelům“.

„S ohledem na shora uvedené Vás žádáme o urychlené odstranění těchto příspěvků a zdržení se podobné praxe v budoucnu. Pokud se tak nestane, budeme nuceni sáhnout k dočasnému zmrazení Vašeho blogerského účtu, případně k jeho úplnému uzavření, což bychom činili velmi neradi,“ píše mu za to Pazderka.

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová se kvůli tlaku ze strany šéfredaktora Aktuálně.cz rozhodla se svými čtenáři rozloučit, a to s článkem týkajícím se právě covidu-19 a očkování. Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



Současná situace je podle ní podobná té na palubě potápějícího se Titanicu. „Pokud ale necháme loď plout, a budeme dál tančit při hudbě, kterou nám hrají všichni ti Vojtěchové, Arenbergerové, Blatní, Prymulové, Svrčinové a další jim podobní, a nekoukneme se včas do podpalubí, jaká je realita, půjdeme k totalitnímu dnu. Všichni. Jen namísto stranických knížek budeme nosit všemožné ‚dobrovolné‘ certifikáty,“ varuje advokátka ve svém posledním článku.



Píše, že nyní tu již máme „zakázané věty“ a „pravda se nazývá dezinformací a dezinformace pravdou“, a když ani to nezafunguje, tak dle ní nastoupí tvrdá cenzura. „Člověk si v listopadu 1989 říkal, že ty totalitní praktiky vymřou po meči, a ono ne. Vrací se, a k mému údivu tentokrát ze západu. A lidé chtějí mít klid – jak pro podobný klid vstupovali kdysi do partaje,“ míní.



Podle ní vakcína nefunguje, jak se hlásalo a „ti, kteří se nechali očkovat, chrání pouze sebe, a to ještě ne vždy“. „Vakcína nebrání nákaze, nebrání onemocnění, a na rozdíl od původních očekávání její účinek funguje jen pár měsíců. Z jedné dávky byly dvě, teď už tři, a co bude dál, se prostě neví. Aby se to celé nezhroutilo jako domeček z karet, opět se to zakrývá nedůvodným sebevědomím a arogancí a útoky – třetí dávka vše vyřeší, a kdo ji nepodstoupí... Známe to. Ale jako nebyla pravda to, že očkovaní už nikdy neonemocní, a že očkovaní už nikdy nikoho nenakazí, není pravda ani toto tvrzení o třetí vakcíně. Kdo na to poukazuje, je ale opět označován za dezinformátora. Přitom nejvyšší dezinformační kampaň byla ona slavná tečka, ze které je dnes otazník s vykřičníkem,“ rozepisuje se advokátka k tomu, jak se mění oficiální informace o působení vakcín.

Dle Zwyrtek Hamplové nyní „mocní zjistili, že to, co hlásali, se hroutí jak domeček z karet“, a tak bylo nutné najít viníka, jímž mají být neočkovaní. „Zkrátka politikové, aby ochránili sami sebe před hněvem milionů podvedených, to hodí na ty, kteří jim na ty řeči o tečce neskočili. Skončí to u soudu, a je to dobře,“ píše.



Varuje – protože je očkování proti covidu-19 představováno jako dobrovolné – tak za následky očkování nese zodpovědnost každý občan, čímž si dle ní „stát myje ruce“. A podobné to má být i s dalšími opatřeními. „Vědí to všichni, že za stát nasazují krk?“ táže se k tomu.



„A perlička nakonec. V tomto týdnu byl zveřejněn jednou kolegyní právničkou dokument, ve kterém se jí odpovídá na dotaz ohledně očkování poslanců, a to tak, že tento údaj nemůže být sdělen, protože jde o citlivý osobní údaj. Poslanci jsou patrně jiný druh člověka, tedy ten když půjde na kávu, nemusí nic, a u vstupu do sněmovny je taky asi nikdo nešikanuje, že je jinak vyhodí z práce, když se nenaočkují...“ dodává ještě advokátka.

Po rozloučení Hamplové se svými čtenáři se k odstavení některých autorů z blogu Aktuálně.cz vyjádřil i advokát Zdeněk Koudelka. Co jej zaskočilo, je, jak server k informacím ke covidu-19 a ke krokům vlády přistupuje. „Ať si každý sám rozhodne, zda lze důvěřovat úřadu, který opakovaně jednal nezákonně a nesmyslně. Kladu si jen otázku, proč Aktuálně.cz, které jinak kritizuje vládu Andreje Babiše, odkazuje na stránky ministerstva opakovaně soudem uznaného za původce nezákonných opatření?“ táže se.

Vyvolalo to prý v něm paradoxní vzpomínky. „Vzpomněl jsem si na slova prezidenta Miloše Zemana o Bakalově mediálním impériu. A vzpomněl jsem si na název knihy Andreje Babiše ‚Sdílejte, než to zakážou!‘. Protože jsem poslední rok bojoval proti nezákonným opatřením Babišovy vlády a Ministerstva zdravotnictví, nenapadlo mne, že nakonec budu používat název jeho knihy pro ochranu svobody slova,“ jmenoval. „Nikdy by mne v listopadu 1989 nenapadlo, že za 30 let budeme opět bojovat s cenzurou,“ dodává.



A k „odstavení“ trojice autorů zanechal vyjádření též analytik a podnikatel Jaroslav Kuchař. „Zdá se, že nástup totality vyznačující se arogancí moci, omezováním svobody slova, šikanováním a diskriminací lidí s jiným názorem přechází do aktivní fáze,“ vyjádřil se.

Dodává, že pokud bude Pazderkův dopis naplněn, tak odejde také a vyzývá, aby tak učinili i další přispěvatelé na blogu Aktuálně.cz. „Texty výše uvedených autorů jsou dlouhodobě vnitřně konzistentní, argumentačně, právně i medicínsky podložené, závěry logické. Nejedná se o žádné slátaniny nebo prvoplánové hoaxy. Rozhodně splňují kodex blogera a argumenty pana šéfredaktora jsou jalové. Aktuálně se tímto činem zařadí mezi média plně poplatná režimu a aktivně prosazující nástup totality," míní Kuchař.

