Černoch v Černobylu. Po znechuceném výstupu dámy od umění se zjistila nečekaná věc

Možná jste zaregistrovali článek o scénáristce, která položila otázku, proč nejsou v seriálu HBO Černobyl lidé jiných barev pleti, a bouřlivá reakce na internetu ji přinutila se stáhnout do ústraní. Ovšem dle ukrajinského serveru The Babel se minimálně jeden černoch na likvidaci katastrofy podílel. A stále má doma medaili i děkovný dopis za službu vlasti.

Seriál Černobyl je tahákem vysílání stanice HBO a mnozí ho považují za náplast na zbabrané finále Hry o trůny. Scénáristka Karla Marie Sweetová k němu na svůj twitter relativně nedávno napsala: „Už jsem viděla dva díly Černobylu. Je to dobré. Ale jedna taková věc... Chápu, že v reálu byly asi všechny postavy bílé, ale také by mluvily s ukrajinským přízvukem. A tihle herci mají přízvuky z celého Spojeného království. Takže pokud se neklade důraz na přesnost v tomhle případě, tak proč tam nejsou žádní PoC?“ PoC je zkratka pro people of color, stručně řečeno nebílé.

Reakce na tweet nebyly z nejpřívětivějších, takže účet scénáristky je dnes už uzamčen. Nicméně, ukazuje se, že v jejích slovech bylo zrnko pravdy. Dá se říci, že zatím jediné. Ruská televize Russia Today zveřejnila zjištění ukrajinského serveru The Babel, dle kterého se minimálně jeden černoch na likvidaci následků katastrofy v Černobylu podílel.

Dotyčný se jmenuje Igor Anatoljevič Khirjak a pochází z Čerepovce ve Vologdské oblasti, asi 500 kilometrů od Moskvy. V osmdesátém pátém narukoval a podílel se na evakuaci civilistů ze zamořené zóny. Byl součástí jednotky 75110 z 210. inženýrské brigády, která stavěla pontonové mosty kvůli evakuaci Pripjati. Stále má doma medaili a děkovný dopis za svou službu. Dnes podle sociálních médií žije na venkově, loví a rybaří a také má zálibu v historických rekonstrukcích.