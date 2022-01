Černochová: Musíme mít tanky i počítače. 2 % na armádu nedáváme kvůli NATO

reklama

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) uspořádala tiskovou konferenci. Když vstupovala do úřadu, žádala o pár dní klidu na seznámení se s resortem. Aby mohla spolupracovníky se svými vizemi, co se má na ministerstvu dít, důkladně seznámit.

A teď přišel čas s touto vizí seznámit i občany České republiky.

V prvé řadě se jasně přihlásila k závazku navýšit výdaje na obranu do roku 2025 tak, jak si to žádá náš závazek jako členské země NATO, tedy na 2 procenta HDP. „Máme za to, že to není náš závazek vůči Severoatlantické alianci, ale že to bude věc prospěšná pro naše občany, pro naší obranu,“ zdůraznila nová ministryně před kamerami ČT.

Inspirovala se prý v Masarykově první republice, kde existoval fond na obranu a to podle zákona z roku 1926.

Zdůraznila, že v plánech hodlá vycházet z reálných cen. Po příchodu na ministerstvo totiž zjistila, že její předchůdci z hnutí ANO pracovali např. u bojových vozidel pěchoty s cenami z roku 2015. Stejně tak je podle ní třeba modernizovat zákon o zadávání veřejných zakázek tak, aby tento zákon zohledňoval vedle počátečních cen obranné techniky i náklady na údržbu této techniky.

„Žijeme v období, kdy válčení stále silněji ovlivňují nové domény - doména virtuální či vesmírná. O to komplikovanější je pro nás příprava na války 21. století. To totiž není o tom, že bychom volili mezi tanky a počítači. My musíme mít obojí, dámy a pánové,“ zaznělo z úst členky vlády.

Prostor chce dát českým mozkům, které v oblasti obrany dokážou vymyslet ledacos zajímavého. Stejně tak hodlá do modernizace armády zapojit české firmy, aniž by se chtěla stát převodovou pákou těchto podniků.

„Nebudeme nikoho mluvčí. Jsme resort Ministerstva obrany a budeme hájit zájmy České republiky,“ zdůraznila Černochová s tím, že české firmy budou získávat informace, co je v plánu a na co je třeba se připravit.

„Určitě chceme, aby část těch finančních prostředků zůstávala v České republice. Dosud to bylo tak, že jiná vláda nám mohla něco prodat. Já to chci otočit a chci, aby i české firmy byly konkurenceschopné na trzích v zahraničí. Chceme dát šanci obrannému průmyslu, aby se na nové plány a výzvy připravil.

Pozornost věnovala také lidem v armádě. „Určitě bude mojí snahou zvýšení náboru už pro letošní rok,“ přislíbila s tím, že se zrodí náborové on-line středisko, kde zájemci o službu v armádě najdou snadno informace o různých složkách české armády.

Pár slov věnovala i mladým lidem. Ti by podle ní měli vědět, jak se pohybovat v lese, jak se vyznat v mapách, jak přečkat v přírodě nějaký čas, jak pomoci jiným zraněným lidem a tak podobně. „Ale hodiny branné výchovy, jak je znala moje generace, rozhodně zavádět nechceme,“ zdůraznila.

Pozornost hodlá věnovat také lepší péči o veterány.

V rámci obrany chce udržovat blízké vztahy s USA i s Izraelem. „Obranná spolupráce v rámci EU je nesmírně důležitá, ale nikterak nesmí oslabovat NATO,“ zdůraznila.

Nakonec věnovala pár slov vysílání českých vojáků do zahraničí. Toto vysílání vojáků do zahraničí by se podle ní mělo zjednodušit, ale prý se tak nestane na úkor obou komor parlamentu.

Stejně tak si hodlá posvítit na to, jak efektivní je nasazování českých vojáků v zahraničí. Přivedla ji k tomu situace v Afghánistánu, kde čeští vojáci cvičili tamní armádu, ale když mělo dojít na boj s Tálibánem, tito afghánští vojáci často vůbec nebojovali.

