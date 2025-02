Černochová na Primě: Nechci dopadnout jako paní Parkanová

Nejnovější volební model STEM pro CNN Prima News ukázal aktuální nálady voličů. Hnutí ANO by podle něj získalo 35 % hlasů a jeho podpora ve srovnání s předchozími týdny mírně roste. Druhá v pořadí je koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s 20 %. Oproti začátku roku si polepšila a nadále vykazuje rostoucí tendenci. Na třetím místě je hnutí STAN s 10 %. Následuje SPD s 8 % a hnutí Stačilo se 7 %. Hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny by těsně překročili ještě Piráti, avšak jejich podpora od začátku ledna výrazně poklesla.

Pod 5% hranicí se nachází hnutí Motoristé sobě se 3 %, dále Zelení, SOCDEM, Přísaha a Svobodní.

Černochová upozornila na výsledky aktuálních volebních průzkumů a vyjádřila se k jejich významu. Připomněla: „Když si vzpomenu tři roky zpátky, kdy jsme vlastně před tehdejšími volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR také byli určitým způsobem znepokojeni volebními výsledky, ten výsledek byl potom jiný. Já si myslím, že teď je to určitá forma varování. Všichni bychom si měli říct, v čem ještě můžeme přidat, abychom získali další voliče a abychom byli v těch volbách úspěšní,“ řekla. Mgr. Jana Černochová ODS



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dále se Černochová vyjádřila k aktuálním jednáním o složení kandidátních listin pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny. Podle Černochové v pražské ODS stále není rozhodnuto, kdo povede kandidátku koalice Spolu. Naznačila, že o post lídra bude ještě boj.

V minulých volbách v roce 2021 vedla pražskou kandidátku předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, zatímco Černochová byla na druhém místě. Nyní ODS prosazuje, aby jedničkou na kandidátce byla právě Černochová. „Hlasitě v pražské ODS zaznívá jedna podstatná informace – když si mohla Markéta Pekarová Adamová sednout na pozici ministryně, tak nechtěla. Zvolila cestu předsedkyně Poslanecké sněmovny. Některým kolegům v pražské ODS to nepřijde úplně fér vůči mně,“ prohlásila Černochová.

A připomněla, že po nástupu vlády premiéra Petra Fialy ona sama okamžitě převzala nelehký resort obrany a musela řešit nestandardní situace. „Krátce po nástupu nové vlády začala válka na Ukrajině,“ dodala Černochová.

Zároveň zdůraznila, že je připravena respektovat dohodu a že politika je vždy uměním kompromisu. „Opravdu to není o mém egu nebo o egu Markéty,“ pokračovala. Před minulými volbami se o Markétě Pekarové Adamové spekulovalo jako o možné ministryni práce a sociálních věcí, ale ta nakonec dala přednost vedení Poslanecké sněmovny.

Černochová: Výroky Konečné připomínají rok 1948, děsí mě jejich legitimita

Ministryně reagovala také na kritiku koalice Spolu z úst Kateřiny Konečné, předsedkyně KSČM. „Já si opravdu myslím, že jsme 35 let od sametové revoluce, a když slyším výroky Kateřiny Konečné o tom, že nás něco bude bolet, tak mě to děsí. První, co říká, je, že se do veřejného prostoru budou dávat informace, že nás budou učit žít jinak. Přesně takhle to bylo v roce 1948.“

Podle Černochové je alarmující, že podobné myšlenky mohou dnes ve veřejném prostoru opět zaznívat: „Mě opravdu děsí, že 35 let po sametové revoluci je považováno za normální a legální, že tito lidé vystupují tímto způsobem a dostávají takový prostor. Komunistická strana a lidé, kteří napáchali tolik zla na našem národě, mají na rukou krev, dnes vystupují pod hlavičkou KSČM nebo se schovávají do nějakých koalic typu Stačilo!,“ pokračovala.

Vondráček: Není to hnutí Stačilo!, kdo přijal pendrekový zákon

Poslanec opozičního hnutí ANO Radek Vondráček reagoval na osočení vůči hnutí Stačilo!, že ani zástupci vládní koalic se nezdráhají používat silnou rétoriku vůči svým oponentům, a upozornil na skutečnosti spojené s protesty proti vládě v minulých letech. „To rozhodně nebylo hnutí Stačilo!, kdo na protestech proti nám nosil šibenice s oprátkou. To se dělo během protestů proti tehdejší vládní koalici. A kdo dával našeho předsedu na billboard vedle Putina? A teď zavádějí pravidla, že podobné věci budou pokutovány,“ upozornil důrazně.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Kdo ale teď přijal ten nový pendrekový zákon o ‚neoprávněné činnosti pro cizí moc‘? To nebylo hnutí Stačilo!“ zdůrazni Vondráček. „V tuto chvíli mi vadí, že takzvaní rádoby demokraté říkají o nás, že jsme nedemokratické hnutí. Říkají, volte nás, nebo volíte Rusko,“ vyčetl Vondráček činitelům a aktivistům vládní čtyřkoalice.

Na slova Radka Vondráčka zareagovala Jana Černochová připomenutím nedávného vystoupení Andreje Babiše k „útoku“ Dmitrije Medveděva vůči senátorce Miroslavě Němcové (ODS), že dle AB „Němcová jezdila do Kremlu a chlastala vodku“. „Mně to přišlo líto, Radku, já jsem se zastala vašeho pana předsedy a vaši předsedkyně klubu Schillerové ve chvíli, kdy na nějakém ukrajinském serveru byli nazváni kremelskými politiky a bakteriemi,“ řekla a žádala Babišovu omluvu za jeho výroky.

Psali jsme: Kauza Němcová jak z čítanky propagandy. I Babiše do toho zvládli zamíchat

Ministryně obrany o prověřování kauzy Drony Nemesis: Musíme dodržovat pravidla!

Vojenská policie prověřuje podezření, že se vojáci speciálních sil AČR nelegálně podíleli na dopravě dronů pořízených přes sbírku pro soukromou iniciativu Drony Nemesis. Tuto iniciativu zaštiťuje mimo jiné náčelník generálního štábu AČR generál Karel Řehka.

Černochová se vymezila vůči kritice jejího postupu v této záležitosti. „Chtěla bych se zásadně ohradit proti tvrzením, že bych si snad na někoho zasedla nebo že jsem poštvala Vojenskou policii, Vojenské zpravodajství či novináře. Nic takového není pravda,“ zareagovala ministryně na spekulace, jež se objevily v souvislosti s vyšetřováním armádních speciálních si.

Psali jsme: Herec Vetchý žádá výslech ministryně obrany. Trapnost, cochcárna, zaznívá

Drony pro Ukrajinu: Vzkazy herci Vetchému zkoumá oddělení extremismu a terorismu

Podle ministryně bylo šetření zahájeno zcela v souladu s pravidly poté, co místopředseda sněmovního výboru pro obranu Pavel Růžička interpeloval na základě informací získaných od vojáků. „Pokud ministr obrany dostane podnět, musí se jím zabývat. Kdybych to nechala u ledu, byla bych kritizována za nekonání. Dostala jsem v rámci interpelace nějaké informace, které jsem prostě musela nechat prověřit. Nechci dopadnout jako paní Parkanová,“ zdůraznila Černochová, že věc šetří Vojenská policie.

Zmiňovala konkrétně interpelaci, kterou podal poslanec ANO Pavel Růžička ohledně toho, že některou ze zásilek dováželi vojáci na Ukrajinu, i když pro to chybělo schválení Parlamentem ČR.

Podání musí být prověřeno, ministryně odmítá anarchii v armádě

„Tady nejde o to, že teď pomáháme Ukrajině a zhasneme světla a bude jedno za jakých podmínek a okolností! Musíme dodržovat právo a zajistit, že všechny postupy budou legální. Pochybnosti o činnosti armády v tomto ohledu musí být prověřeny. Já nechci žít v anarchii, ale v demokracii,“ vysvětlila. Ministryně zároveň připomněla, že šetření Vojenskou policií bylo nezbytné, a vyjádřila důvěru, že celá situace bude brzy objasněna.

Psali jsme: Generál Řehka prý ztrácí nervy. Poslanci měl vyhrožovat rozšlapáním ksichtu

Podle ministryně byl jedním z důvodů zahájení šetření fakt, že příslušnící spolku Nemesis v médiích otevřeně hovořili o svých aktivitách. „Příslušníci spolku Nemesis poskytli řadu rozhovorů, kde se chlubili některými věcmi. Na základě toho se pan Růžička ptal. Ať si veřejnost přehraje tehdejší rozhovory pánů Ondřej Vetchého a Jan Veverky a porovná je s tím, co říkají dnes,“ poukázala na veřejná vystoupení spoluzakladatelů spolku Skupina D, který stojí za projektem Drony Nemesis na podporu Ukrajiny.

„Tři roky nedělám nic jiného, než že řeším, jak pomoci Ukrajině. Tohle je nespravedlivé i vůči ostatním spolkům, které všechna povolení mají a vozí si to tam samy za své, a nemají diplomatické pasy. Není možné, aby ministerstvo zahraničí rozdávalo diplomatické pasy na vrátnici na základě nějakého podpisu,“ sdělila, a že pas měl získat investor Jan Veverka.

Herec Ondřej Vetchý, který řídí spolek dodávající drony Ukrajině, v uplynulých dnech podal trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli údajným pomluvám o činnosti spolku. V trestním oznámení navrhuje jako klíčové svědky vyslechnout ministryni obrany Janu Černochovou a ředitele Vojenského zpravodajství Petra Bartovského. Vetchý tvrdí, že se o spolku šíří nepravdivé informace, například že si členové za vybrané peníze kupují luxusní auta nebo přeprodávají čínské drony s vysokou marží. Zdůraznil, že spolek přísně dodržuje zákony a že jeho členové pracují bezplatně ve svém volném čase.