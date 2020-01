Češi? Prohnilý národ. Komunisté musí vymřít. Zeman je alkoholik a kuřák. Demokracie u nás bude za 20 let, říká slavný lékař

‚Strašně moc věcí se tady musí zlepšit. Ale když se na to koukám s chladným odstupem, tak si myslím, že jsme tam, kde máme být. Stali jsme se členy mezinárodních institucí, obnovili jsme tady demokratické instituce, máme velmi dobrý životní standard, máme obrovské možnosti. Jsme asi tak na poloviční cestě, možná trošku dál,“ sdělil Stránský, podle nějž musí vymřít komunisti. Až za dvacet let tu dle jeho slov může být opravdová demokracie.

„Komunistická strana musí zaniknout. Tato naše, jako jediná. Voliči naštěstí klesají, musí vymřít, nebo musí být přesvědčeni, že je to bludná cesta. Je to skanzen, je to vir. Je to stejné, jako kdyby v Německu existovali fašisti a seděli s námi u stolu a rozhodovali o našich zákonech,“ dodal. Podle jeho slov jsme stále prohnilý národ. Komunisté by nám stříleli znovu do zad, včetně předsedy strany KSČM Filipa, prohlašuje.

„Myslím si, že by se měla změnit národní povaha v tom, a to bude docela těžké... Měli bychom přestat být nervózní a začít být víc tolerantní jeden k druhému a mít se trošku víc rádi. Ono to zní trošku křesťansky, ale já to tak úplně nemyslím, ale měli bychom být pozitivní,“ sdělil Stránský. „V tom strašně pomůže dobrý prezident. S výjimkou Václava Havla jsme zatím měli antidoty k tomu, protože jsme měli prezidenty, kteří udělali a dělají to nejhorší, co může prezident dělat. Rozdělovat společnost. Prezident má především sjednocovat lidi, a ne kritizovat lidi a kupovat samopaly a střílet do novinářů a říkat různé nesmysly a tak dál,“ uvedl Stránský.

Dle jeho slov bychom se neměli dělit do různých skupin, které mají negativní nálepky a které nesou nějakou představu nějakého zla, že se nás to může dotknout. „Je nás méně než občanů v Londýně a nemáme právě proto se a priori předem nemít rádi,“ uvedl. Lidé dle jeho slov také mají strach a potřebují se s něčím identifikovat. „Může za to i naše minulost,“ uvedl Stránský k tomu, že jsme zakomplexovaný národ s vadou.

Stránský byl v minulosti velmi kritický k tomu, jak se informuje o zdravotním stavu prezidenta Zemana. Podle něj je důležité o tom mluvit. „Neřekl bych, že se říká pravda, nebo nepravda, poněvadž nikdo tu pravdu skutečně nezná, kromě možná pár lidí, ale pro mě osobně, a nejenom pro mě, soukromí veřejných osobností začíná tam, kde jejich vliv končí. A když je někdo prezidentem státu, tak my občané, kteří mu platíme, aby nás reprezentoval jakožto náš zaměstnanec, máme právo vědět o něm to, co o něm chceme vědět,“ sdělil Stránský, jenž nevěří tomu, že by se hlava státu měla skvěle.

„Za prvé je to pán ve věku, za druhé je to alkoholik, za třetí má cukrovku, za čtvrté je to těžký kuřák, za páté nemůže chodit bez toho, aby ho někdo držel z obou stran. To ale neznamená, že nemůže dělat prezidenta, ale není zdravý. Je kompenzovaný. To znamená, že je léčen tak, aby mohl vykonávat tu funkci, ale prostě je to v uvozovkách rizikový pacient,“ nebral si servítky Stránský.

Závěrem se pak Stránský vyjádřil k sociální síti Facebook, který je jako heroin. „Na mozek působí stejně a uvolňuje dopamin, což je neurochemická látka, která reguluje slast nebo pocit, že vás něco dobrého potká. Jsou nutkavé. Sociální sítě ale nenabízí vůbec nic dobrého. Vedou ke stupidifikaci lidstva, mění naše chování i mozek, kde se některá centra zmenšují. Ztrácíme empatii a začínáme myslet jako počítače,“ uvedl Stránský, jenž si myslí, že lidstvu hrozí kvůli tomuto vyhynutí.

„Je všechno ploché, neexistuje diskuse. Chybí tam úvaha, mezilidský kontakt. Je přímá souvislost s nárůstem úzkosti a deprese. Jste méně šťastný než jsem já a já jsem méně šťastný než moji rodiče. A je velká otázka, jak bude vypadat dítě té dvojice, která sedí v kavárně a čumí do toho mobilu a neřekne mezi sebou ani slovo. Jak budou vypadat jejich děti? Co budou umět? Jak budou mezi sebou komunikovat? Budou vůbec schopní cítit empaticky? Ne,“ uvedl Stránský.

„My jsme na našem rozcestí, jako existence homo sapiens. Tohle je ta chvíle, která bude rozhodovat o tom, jestli přežijeme, nebo ne. A to není, prosím, můj názor. Nic z toho, co vám říkám, není názor, to jsou všechno fakta, a proto lidé jako Stephen Hawking nebo Albert Einstein říkali, že je to technologie, která zničí lidstvo – a mluvili o této technologii, ne o atomové bombě,“ sdělil Stránský.

„Nejsem optimista. Lidstvo bylo a je zatím vždy nepoučitelné, že musíme udělat tu chybu, abychom se z ní naučili, že to prostě nepůjde seshora, že nedojde k nějakému masivnímu osvícení, abychom se vyhnuli této krizi. Tato krize musí přijít,“ uzavřel Stránský, s tím, že nikde není psáno, že tady musí homo sapiens na této zeměkouli pořád být.