Češi, nedělejte si zásoby léků, pak na ostatní nezbude. Zaznělo na ČT

Od podzimu by zřejmě měla platit nová pravidla pro zásoby léků v České republice. Výrobci by museli držet jejich zásoby a distributoři včas hlásit nedostatek.

„Naší kontinuální snahou je jakýkoli výpadek léčivého přípravku řešit tak, aby dopad na pacienta byl co nejmenší. To znamená, že spousta těch situací se podaří vyřešit na pozadí, že si vlastně ani nevšimnete. Dodavatel nám včas ohlásí takové nebezpečí, že přeruší dodávky. A někdy to může být krátká doba, kdy čas pokryjí zásoby, které jsou v lékárně a v distribuci, nebo se čas využije k tomu, že se podaří zajistit léky jiným nástrojem. Díky včasné identifikaci se mnoho situací podaří vyřešit,“ uvádí Storová na otázku, zda se budou opakovat nedostatky léků, jaké Česko zažívalo v zimě na začátku roku.

„Bohužel ale jsou i situace, kdy se stane, že nějaký lék nestihne dodavatel zajistit z jiného trhu, přerušení má na delší dobu nebo není dostatek nahrazujících léků,“ dodává šéfka SÚKL v pořadu Interview ČT24.

Přiblížila, proč tentokrát měly výpadky léků dramatický dopad na občany. „Týkalo se to hlavně antibiotik a přišlo to do období, kdy se nejvíce používají. Do toho se to nakombinovalo s extrémním nárůstem respiračních onemocnění, která ještě před covidovým obdobím tak nebývala. Potkalo se více věcí. Mrzuté bylo, že se hodně jednalo o dětské pacienty,“ dodala Storová.

„Tohle asi lidi moc nespojí, že jsme byli hodně nemocní,“ rozhodil moderátor Daniel Takáč rukama. „Od příslušných orgánů očekáváme, že to nějakým způsobem vyřeší,“ hovořil za občany.

Storová se jala vysvětlovat, proč se léky nepodařilo zařídit, ukázala na farmaceutické firmy. „Samozřejmě léky nám dodávají farmaceutické firmy, soukromé subjekty. Tam, když ve spolupráci s nimi od nich tu informaci dostaneme, snažíme se to okamžitě řešit. Je pravda, že můžeme nabídnout nějaké nástroje, celou řadu analýz, statistik a vyhodnocování dat, ale bez toho partnera na druhé straně, to znamená na straně toho dodavatele, to nijak vyřešit neumíme. My ty léky nevyrábíme ani je nedistribuujeme a neobjednáváme. Takže my jsme tím partnerem na straně toho státu, ale skutečnou dodávku musí učinit farmaceutický průmysl,“ uvedla s tím, že s farmaceutickými firmami jsou v kontaktu na denní bázi.

Nedostatky léků jsou podle Storové do určité míry dozvuky covidové pandemie: „Určitě se ještě nějakým způsobem vyvažovaly záležitosti týkající se pandemie covidu-19, tam došlo k narušení celé řady těch dodavatelských řetězců. Dnes většinová část surovin i obalových materiálů pro tyto léky se vyrábí v Asii, v Číně, v Indii, kde došlo k obrovskému narušení. Než to ten průmysl zvládl obnovit, tak to zřejmě vzalo nějakou dobu a i přes navýšení dodávek to stále nebylo dost,“ dodala Storová, jak jim farmaceutické firmy zdůvodňovaly, proč nedokážou dodat ještě více léků.

Evropská unie nyní hledá cesty k vyšší lékové soběstačnosti, Storová ale nemá informace, že by se výroba léčiv stěhovala do Evropy, abychom nemuseli být závislí na Číně apod. „Zatím nemáme žádné konkrétní signály o nějakém stěhování, že bychom si je v Evropě vyráběli sami. Toto ale není o nás, naše rozhodnutí, to je rozhodnutí průmyslu. Je to záležitost tohoto soukromého sektoru, co mají kde nasmlouváno, kde se co vyrábí, to je čistě na nich,“ poznamenala, že do této oblasti nemohou zasahovat a nejsou k tomu žádné zákonné kompetence.

SÚKL podle jejích slov nemá ani právo požadovat, že primárně musí být zajištěna dodávka toho, co se vyrábí na území České republiky do tuzemských lékáren. „Určitě nevím o tom, že bychom měli dostat nějaké právo, abychom přikazovali výrobcům léků, kolik a kam mají do České republiky dodávat svého zboží,“ dodala.

Za nedostatek léků si můžeme i sami tím, že si je nakupujeme zbytečně do zásoby. „Jako Státní ústav pro kontrolu léčiv si čas od času děláme průzkumy, jak to vypadá se zásobami léků v domácnostech, a musím říct, že není úplně uspokojivé, co nám v průzkumech vychází, v každém dalším průzkumu zjišťujeme, že zásoby v domácnostech jsou větší, mnohokrát jsou to léky načaté a je z toho použito velmi málo nebo mají expirovanou lhůtu, protože je ti lidé vůbec nepoužili, často je i nesprávně skladují. Takže toto je za mě samozřejmě takový apel, aby to tak nebylo. Při průzkumech jsme zjistili, že v domácnostech jsou i léky, které možná lidé z obavy, aby jim nedošly, nechali si jich předepsat navíc,“ uvedla Irena Storová.

