Češi učí Ukrajince, jak čelit ruské hybridní válce. Jejich šéf se rozpovídal na Šafrově fóru

Organizace Team4Ukraine učí vojáky i civilisty na východě Ukrajiny, jak bojovat v kybernetické válce. Ředitel této české organizace Petr Pojman v rozhovoru pro Forum24.cz varoval, že v Evropě probíhá otevřená válka. Nemá prý smysl zavírat před tím oči. Je to však trochu jiná válka než ta, na kterou jsme byli zvyklí ve 20. století. Je to válka vedená např. přes SMS zprávy.

Team4Ukraine se na východě Ukrajiny, mnohdy nedaleko frontové linie, učí, jak se vede nová válka. Rusko v ní prý kombinuje několik metod. My se zároveň dozvídáme nové poznatky o způsobech vedení války, protože taktika, kterou Rusko využívá, v sobě propojuje propagandu, kybernetické hrozby a klasické válečné metody.

Mimo Ukrajinu si organizace klade za cíl informovat veřejnost o této válce. Na západ od ukrajinských hranic tento střet téměř upadl v zapomnění, a to i navzdory tomu, že v něm den co den umírají lidé. Současně s tím probíhá tato válka i v kyberprostoru. Nepřítel se snaží proniknout do vašich zařízení a získat informace, které proti vám následně využije.

„Školíme, jak se pohybovat na internetu, abyste po sobě nezanechávali stopy. Pokud píšete článek nebo status na Facebooku, chcete zůstat v anonymitě, a nacházíte se na okupovaném území, nemůžete věřit ani poskytovateli internetu. Další věc je, že dnes všichni mají v kapse telefon, což se týká samozřejmě i vojáků, a ty se dají využívat například k navádění střelby. Podle telefonů vojáků lze získat informace o jejich pohybu, jak se mění na pozicích. Protivník tak může sledovat pohyb vojsk, což je pro něj obrovská taktická výhoda. My se snažíme školit vojáky, jak zacházet s telefony, aby se tohle nestalo,“ popsal práci týmu.

Celý rozhovor naleznete zde.

„První útok nezahájí dělostřelectvo, ale esemesková palba. Na telefony nacházející se na cílovém území přijde SMS: ‚Vzdejte se, jste v obklíčení‚ nebo ‘Váš velitel byl zajat, další boj nemá smysl‘. To je jedna metoda, jak destabilizovat morálku vojáků. Zároveň jsou i technické možnosti, jak z těch telefonů vytáhnout například poslední volaná čísla a na ně zase posílají SMS s textem: ‚Právě jsme zabili vašeho manžela.‘ A někdy jsou tam i konkrétní jména nebo údaje, což se zase kombinuje s informacemi z ukradených vojenských archivů v Doněcku, na Krymu atd. Čím je ta zpráva konkrétnější, tím hůř pro příjemce, protože začíná být nervózní. SMS ‚Zabili jsme vašeho manžela‘ může napsat každý, ale když je tam jméno a osobní údaje, tak to člověka dost znervózní,“ dodal.

Klasická válka v podobě tanků, pušek a granátů dnes představuje jen asi 30–40 procent celkového konfliktu. Většina bojů se dnes odehrává v kyberprostoru a s pomocí propagandy. Nejde totiž jen o útoky na vojáky. I civilisté jsou vystaveni kyberútokům, nemohou se dostat do svého on-line bankovnictví a chodí jim podivné SMS se zvláštními informacemi.

Říkat věci na rovinu se dnes příliš nenosí

Hlavní boje se ale přece jen vedou na frontě. „To, co probíhá na linii fronty, to je normální válka. Ale to bychom to pak skutečně museli nazvat válkou, a ne protiteroristickou operací. V podstatě nazvat věci pravými jmény, což je v dnešní době politické korektnosti trochu problém. Ale i pro nás jako pro Evropu je lepší se tvářit, že je to protiteroristická operace než válka. Že jde o nějaké bandy teroristů, což tak není. Jde o dva armádní korpusy, respektive doněckou a luhanskou armádu, které se ale podřizují ruskému generálnímu štábu a bojují proti armádě ukrajinské. V tomhle směru si nemá cenu něco nalhávat. Vedou se tam vojenské operace, z těch antiteroristických toho moc nezbylo. Musíme si přiznat, že v Evropě probíhá normální válka, a to je pro všechny hrozně těžké,“ podotkl Pojman.

Ukrajinci prý na začátku války odmítali střílet do Rusů. V jednu chvíli kamarádíte se sousedem, vaše rodiny se stýkají a najednou zjistíte, že proti vám Rus žijící na Ukrajině pozvedl zbraň. Rusy Ukrajinci dlouho vnímali v podstatě jako bratry a bylo pro ně těžké do nich střílet. Rusové tuhle osobní bariéru překonali snáz. Proto Ukrajinci na začátku války tolik prohrávali.

Psali jsme: K*rvo. My jsme příznivci Putina. Jídlo ti nedáme... Extremistka, která zaútočila na Zemana, nahlásila rozhlasu, co jí prý dělali ve vazbě Ukrajinka, která zaútočila na Zemana, bude vyhoštěna z naší země Profesor Jičínský: Východní orientace? To je nespravedlivá kritika Zemana. Rusko má být náš spojenec, ne ten zkorumpovaný režim na Ukrajině Co to melete, pane senátore? Doubrava varoval před autobusy migrantů, vnitro to popírá

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp