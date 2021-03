Česká odpověď EU: Zbraním dáme šanci

Organizace Liga Libe, která bojuje proti odzbrojení a za zakotvení ústavního práva bránit sebe i jiné se zbraní za podmínek stanovených zákonem, slaví úspěch. Sněmovna dnes dala tomuto návrhu šanci a míří do druhého čtení. Tato novela má podle jejích zastánců pomoci čelit odzbrojovacím tendencím v rámci Evropské unie. Liga Libe na svém facebooku popsala, co vše projednávání v dolní komoře předcházelo.

reklama

Ústavní zakotvení práva bránit sebe i jiné se zbraní za podmínek stanovených zákonem navrhl Senát jako doplnění Listiny základních práv a svobod. Jeho návrh loni podpořila i vláda. Ústavní změna podle senátorů zabrání tomu, aby mohlo být toto právo omezeno běžným zákonem, a posílí pozici ČR při projednávání dalších unijních regulací. Anketa Je Miloš Zeman dobrým prezidentem? (Ptáme se od 10.3.2021) Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 7605 lidí

Na tomto posunu má lví podíl známé hnutí Liga Libe, které se za zakotvení ústavního práva bránit sebe i jiné se zbraní dlouhodobě zasazuje.

„Asi to, že si nikdo ani zdaleka nedokáže představit to úsilí, které to stálo, tedy dostat na pořad projednávání Sněmovny právě tento bod,“ píše organizace Liga Libe na svém facebooku.

Prosadit tento bod na program Sněmovny značně ztížila a oddálila koronakrize i projednávání rozpočtu.

„Už v Senátu ČR nám předtím covid notně zavařil. Do opakovaných projednávání covidových opatření, mimořádných stavů pak ještě lítá bitva o rozpočet. Pro nás všechny tak klíčový ‚ústavní dodatek‘ se po neuvěřitelném a nepřestávajícím našem tlaku a usilovném ligovém vyjednávání na opravdu nejvyšší politické úrovni párkrát dokonce dostal – ale do této doby jen na neprojednávatelné časově místo,“ pokračuje hnutí.

Včerejší den ale vše posunul na další úroveň. „Až včera se podařilo intervencí na vedení některých klíčových sněmovních stran operativně zařadit náš ‚dodatek‘ na program s reálnou možností, že se na něj dostane – za toto opravdové a obrovské díky především partajím ANO, SPD, ODS a KSČM. Bez jejich vzácné dohody v tomto by to rozhodně nešlo,“ oceňuje Liga Libe, že zmíněné partaje v tom našly shodu v zájmu statisíců svých občanů a voličů.

Velký dík patří poslanci Jiřímu Maškovi. „Tento bod se po návrhu pana poslance Jiřího Maška, kterému patří za jeho předchozí bez přehánění vyčerpávající úsilí skutečně od nás všech nekonečný vděk, konečně načetl a dostal k dalšímu jednání do sněmovních výborů. Což všichni přítomní poslanci po následném odhlasovaném prodloužení jednání schválili – což s drtivou podporou zejména zmíněných stran už ani nebylo tak napínavé...,“ přibližuje.

O to zajímavější však bylo, co se odehrávalo před samotným začátkem projednávání. „Vzhledem k tomu, že ono jednání začalo odpoledne – a náš bod byl v pořadí až osmý, bylo na hraně, zda se včera, když se něco jen trochu protáhne, vůbec do večera stihne a nepřesune se až na druhý den, tedy na dnešek. Ale stal se opak – co se tu neděje věru často. Tedy jednotlivá témata ‚před dodatkem‘ odsypávaly bohužel tak rychle, že nám to připravilo kolosální problém, co způsobil několika lidem dozajista pár šedivých vlasů,“ pokračuje organizace.

„Zdeněk Hraba – senátor, který podle procedur měl tento ústavní návrh zde vyslaný horní komorou Parlamentu uvést, rozhodně nemohl čekat takový kalup, a svůj program tak plánoval podle zmíněných předpokladů a informací, co mu dali. A protože by bez něj ‚dodatek‘ projednán být vůbec neměl, řítil se z poměrné dálky do Sněmovny pomalu doslova jako závodník (pozn.: a my z Ligy Libe jsme mu po cestě dělali doslovné trenéry),“ popisuje hnutí, co vše jednání provázelo.

Pan senátor pak prý dorazil takřka v sekundě, kdy se už uvažovalo o odložení a přesunutí bodu. „Zkrátka napínavé, až moc. A nejen my jsme si po tom nerváku otírali pot z čela. Panu senátorovi tak moc opravdu díky nejen za jeho následné bravurní obhájení ‚ústavního dodatku‘ ve Sněmovně, ale i jeho doslova bondovský příjezd sem na místo...,“ dodává Liga Libe závěrem.

Psali jsme: LIGA LIBE ve Sněmovně aneb Projednávání nové petice coby podpora "ústavního dodatku" ohledně práva českých občanů na obranu se zbraní... Dopis prezidenta LIGA LIBE vedení ČSSD LIGA LIBE: Evropská komise opět zneužívá svoje pravomoci proti střelcům LIGA LIBE: Čeští a slovenští myslivci a střelci protestují, Evropská komise přišla s dalším paskvilem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.