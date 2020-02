Česká televize kultivuje Česko, zaznělo ze Slovenska

reklama

Hanzelová mimo jiné srovnala média v Česku a na Slovensku. „U vás je horší situace kvůli skupování médií bohatými muži. Vy máte v lepším stavu veřejnoprávní média, u nás jsou stále ještě svobodná ta soukromá,“ uvedla Hanzelová s tím, že nyní se však čeká, co udělá skutečnost, že podnikatel Petr Kellner skoupil Markízu.

„Markíza má na Slovensku velký vliv, takže to může změnit poměry i u nás. U vás je zjevné, že média, která vlastní Andrej Babiš, skutečně nepokrývají poctivě jeho kauzy. Viděli jsme to v posledních letech víckrát,“ dodala.

Zároveň podotkla, že vražda Jána Kuciaka na Slovensku nakonec trochu pomohla tomu, že novináři mezi sebou mají velmi dobré vztahy, což v Česku tak není. „Máte tu extrémně konkurenční prostředí, řekla bych až nevraživost,“ řekla a uvedla i jeden příklad.

„Když bylo jasné, že Andrej Babiš bude po volbách sestavovat vládu, byla jsem jediná novinářka, která se ptala na Českou televizi. Nikdo se jí nezastával. Nova i Prima byly na můj vkus k Babišovi velmi přívětivé,“ sdělila Hanzelová. Zdůraznila, že veřejnoprávní média jsou ale velmi křehká.

„Já jsem z RTVS odešla, když se po volbách změnil ředitel. Vnímám to velmi citlivě. Vím, jak rychle se to dovede otočit. To je zkušenost, kterou vy zatím nemáte. A ani vám ji nepřeji. Druhá věc je, že je tu jiná generační situace. Vy máte mnohem více novinářů, kteří jsou na svých pozicích od 90. let,“ sdělila.

Když silné veřejnoprávní médium chybí, má to dopad i na mediální trh. „Například Česká televize do velké míry kultivuje veřejný prostor a také slovník. Jde to vidět v tématech hendikepovaných lidí, Romů nebo třeba LGBT+ komunity. Ve zpravodajství i v tvorbě je tu nastavená poměrně vysoká laťka. Například seriál Most! by dnes v RTVS vůbec nemohl vzniknout. Jednak na to nejsou peníze, ale ani odvaha,“ sdělila slovenská novinářka.

