Česká tenistka Strýcová nesouhlasila s výstupem Williamsové ohledně sexismu. Chodily mi výhrůžky smrtí, přiznala teď

V kauze tenistky Williamsové při finále US Open, o které jsme psali, se dostáváme do dalšího dějství. Na tenistku Barboru Strýcovou, která se nebála chování Sereny Williamsové zkritizovat, se snesla vlna kritických a urážlivých reakcí. Mezi nimi dokonce i výhrůžka smrtí, jak Strýcová podle serveru Blesk.cz přiznala v rozhovoru pro pořad Prostor X na Reflex.cz.

„Přišlo hodně výhrůžných zpráv. Rozhodně od fanoušků Sereny,“ řekla podle serveru Blesk.cz Strýcová, která se nebála kritizovat chování Williamsové ve finále US Open. Serena Williamsová totiž při neúspěšném finále US Open útočila na rozhodčího poté, co jí udělil trestný fiftýn. Následně hovořila také o sexismu v tenise.

Strýcová ji za to odsoudila. „Rozhodčí jednal správně a podle pravidel. Byla hrozně agresivní a povýšená,“ prohlásila o Williamsové v září například v rozhovoru pro deník Sport.

Na svém postoji nic nezměnila a za svými postoji si stojí i dnes. „Jelikož dostávám pokuty často, vím, co si můžu dovolit. Serena nebyla dostatečně potrestána,“ kritizovala, že Williamsové byla za její chování udělena ‚pouze‘ pokuta ve výši 17 tisíc dolarů. Její kritika mířila i k tomu, že okradla ve vítězném finále mladou Japonku Naomi Ósakaovou o následný pocit. „Zničila jí ten pocit,“ tvrdí.

Výroky Strýcové citovala i zahraniční média. „I když byl překlad špatný, přišlo hodně výhrůžných zpráv. Některý byly krutý… že mě zabijou a podobně.“ To je přitom jev v dnešním tenisovém světě už běžný. „Po vyhraných a prohraných zápasech chodí zprávy hlavně od sázkařů. Ti nám píšou, že jim dlužíme peníze. Zapletou do toho i rodinu. Jsou to ubožáci, kteří sednou k počítači a napíší něco, co ublíží člověku. To nezměním,“ popsala podle serveru Blesk.cz Strýcová.



Nesouhlasí s Williamsovou ani v tom, že v tenisu vládne sexismus. „V našem sportu je hodně feministek, je potřeba v tom najít rovnováhu,“ nabádá.

autor: sla