Česká vakcína proti covidu už asi nebude zapotřebí, myslí si garant projektu. Takže co dál?

Jak to dopadne s vývojem české vakcíny, to je podle Petráše stále ve hvězdách. „Nemám žádné informace, je to na mrtvém bodě. Probíhají nějaká jednání, ale zatím bez výsledků,“ uvedl.

Vypadá to, že na nedostatek vakcín si nyní Češi stěžovat nemohou; od července by se měly očkovat i děti od 12 let. Je tedy vůbec vývoj tuzemské vakcíny zapotřebí?

Celý rozhovor ZDE

Vzhledem k tomu, že Česko nedostatkem vakcín už netrpí, může se vývoj české vakcíny jevit jako zbytečný. „Samozřejmě se to jeví jako zbytečné, ale může se stát, že bude nedostatek očkovací látky v budoucnosti. Nevíme, jak vakcíny dopadnou v boji s mutacemi koronaviru. Virus se vyvíjí dál. To, že vakcíny stačí dnes, neznamená, že budou stačit za rok nebo za dva,“ podotkl.

„Podle stávajících modelů mi nepřipadá nezbytně nutné očkovat posilující, třetí dávku vakcíny na podzim. Ale výhledově asi potřeba bude. I proto neumím říci, jak moc je potřeba mít vlastní vakcínu,“ pokračoval.

Česká vakcína by podle něj mohla pomoci v boji proti různým mutacím či variantám. Její výhody spočívají v tom, že šla konzervativní cestou. „Je to inaktivovaná vakcína. Ta s sebou nese všechny účinné složky viru, které jsou schopné povzbudit imunitní systém, aby vytvořil protilátky, a to nejen proti S-proteinu, ale i proti zbývajícím strukturálním proteinům. To by mohlo vytvořit širší ochranu, která pak nemusí být tak citlivá na mutace koronaviru,“ vysvětlil.

