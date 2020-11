Česká vlajka? Změnit! Umělec „Novague“ má nápad. Už vytvořil prkénko na maso se státním motivem. Za 2900

reklama

Anketa Jste pro otevření obchodů a restaurací? Ano 54% Ne 46% hlasovalo: 7166 lidí

Redesign by si podle něj zasloužila i česká vlajka.

„No ta by strašně chtěla redesign. Podle mě má řadu chyb. Je udělaná narychlo, moc se v rozích potkávají hrany a tři linie. To nejde vyhrát. Je třeba s tím mírně hnout, posunout to, udělat takový malý pětiúhelník. A pak ty barvy chtějí posunout do jiného, svěžejšího odstínu, v současné podobě je vlajka trochu nudná a prázdná. Prostě old school. Musela by se ale otevřít diskuse, kterou by moderovalo třeba ministerstvo vnitra a ptalo se, co je chtěno, a z toho vyjít. Zkrátka vydiskutovat to, protože zrovna vlajka je jasná vizitka republiky,“ poznamenal designér.

Podobně si upravil i své jméno. Z ostrého Novák udělal zaoblenější Novague.

Za svou práci sklízí světové uznání. Navrhl např. nový design zubního kartáčku i nový vzhled jednoho z vozů Škody Auto. Jím navržené výrobky si ostatně může v Česku koupit každý. Jen musí počítat s tím, že se přitom pořádně praští přes kapsu. Stojánek na nože navržený tímto českým designérem vyjde i na 6400 korun. Můžete si však pořídit i levnější výrobek za necelé 3000

Debaty o případné úpravě státních symbolů se čas od času vracejí.

Mezi státní symboly patří velký státní znak, malý státní znak, státní barvy, státní pečeť, standarta prezidenta republiky, státní vlajka a státní hymna.

Diskuse o případné změně hymny se vedly naposledy asi před dvěma lety. Jiří Kejval v roce 2018 v Českém rozhlase prohlašoval, že potřebujeme bojovnější hymnu, aby sportovce více motivovala k výkonu. A pak bychom také potřebovali delší hymnu. Ta naše je prý moc krátká a sportovci si ji neužijí. Skladatel Miloš Bok hymnu upravil. Snažil se zřejmě, aby zněla majestátněji, jenže narazil. Když novou verzi české hymny slyšel Janek Ledecký, neudržel se. Padlo slovo pr*el.

„A je to tady. Nedělají si prdel. Myslí to smrtelně vážně. Ta nová aranž působí, jako kdyby to hrál orchestr a sbor, kteří o sobě vzájemně nemají ani tušení, a do toho si občas hystericky přisadí nějaký sólista. Věřím, že původní záměr ČOV byl myšlen dobře. Ale ten výsledek se fakt nepovedl. My, co naši hymnu známe, máme rádi a umíme ji, ještě máme šanci tam tu melodii vystopovat. Ale pro někoho, kdo se s ní setká poprvé, je to v podstatě nemožné,“ rozzlobil se na sociální síti Facebook Ledecký, když si poslechl jedno z nových zpracování nejdůležitější české písně.

Psali jsme: V Německu přitvrdili: Za odstranění či zničení vlajky EU bude vězení Senátor Balatka: Americká vlajka během pietního aktu města Sokolov zmizela VIDEO Spálené vlajky EU. Italským internetem se šíří drsná výzva Pavel Novotný z ODS vás chce „nasrat“. Použije k tomu českou vlajku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.