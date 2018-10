České jádro v ČT: Z hlediska bezpečnosti jsou ruské projekty bezpečné, zhodnotila Drábová

Vysoká hra o stavbu jaderné elektrárny vstupuje do dalšího dějství. Podle čeho se bude vybírat firma, která se o dostavbu postará, jak do soutěže vstupuje politika, nejen o tom diskutovala Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, v Interview ČT24 s moderátorkou Zuzanou Tvarůžkovou.

Česká republika potřebuje postavit nové bloky jaderných elektráren. O dostavbu jaderných bloků v Česku se uchází šest zájemců. „Důležité je, aby to dodavatel uměl postavit tak, aby to odpovídalo současným požadavkům na bezpečnost,“ pronesla v Interview ČT24 Drábová. V rámci porovnání zájemců ve smyslu referencí jednotlivých kandidátů si myslí, že všech šest zájemců má podle ní projekt, který z hlediska jaderné bezpečnosti obstojí, po větších či menších úpravách. Z hlediska bezpečnosti každý z těch bloků má podle Drábové technicky na to, aby prošel naším povolovacím řízením. Jak rychle a kvalitně byli jednotliví kandidáti schopni připravit jaderné bloky. „Musím říci, že z hlediska bezpečnosti jsou ruské projekty bezpečné,“ uvedla s tím, že i z hlediska designu mohou směle konkurovat dalším pěti možným dodavatelům.

Musí se podílet stát jako poskytovatel záruk, zazněla otázka ze strany moderátorky. Drábová v tomto kontextu připomněla, že předpokládaný investor, tedy ČEZ, je stejně ze 75 procent vlastněn státem. „Okolo toho se vyrábí kvanta a kvanta analýz,“ pokračovala v reakci na to, jaký podle ní zaujme stát postoj právě ke skupině ČEZ. Připomněla v tomto ohledu stanovisko Sobotkovy vlády, které stálo za tím, ať si to skupina ČEZ financuje sama. Ukazuje se, že sekundární ručení za úvěr, který by si ČEZ vzala, bude nevyhnutelné. „Krok po kroku to začíná připouštět i politická reprezentace,“ uvedla. Rozhodnutí se oddaluje o schválení od národního akčního plánu, což je přibližně 2,5 roku.

Moderátorku také zajímalo, jestli ze své funkce někomu ve vysoké politice poskytuje poradní stanoviska. „Momentálně ne, protože se nikdo neptá,“ uvedla s tím, že nemá příliš ráda, když má mluvit do věcí, na které se jí nikdo neptá. „Koneckonců jste viděla komentář od pana prezidenta Zemana, že nemám mluvit do věcí, do kterých mně nic není,“ pokračovala předsedkyně s tím, že by si troufla říci, že do záležitostí jaderné bezpečnosti jí něco málo ale je.

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pak nedokáže odhadnout cenu tendru. „To je taky hodně těžká věc,“ uvedla s tím, že záleží, jak se dokáže udržet stavba pod kontrolou. Podle ní je relevantní se bavit o rozmezí mezi 150–200 miliardami korun.

V rámci časového harmonogramu v případě, že chce Česko dojít k úspěšné stavbě jaderných bloků, pak nevidí horizont příliš pozitivně. „Mluvíme o tom, čím nahradíme jaderné bloky v Dukovanech,“ to je podle ní zásadní otázka, a to by mělo být v roce 2035, což se podle ní stihnout nedá.

