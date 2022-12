České uhlí mizí v Polsku, ale také na Slovensku, v Maďarsku, Německu nebo Srbsku. Způsobuje to problémy hlavně teplárnám

Podle údajů Českého statistického úřadu například objem vývozu do Polska vzrostl sedminásobně. Mezi další významné dovozce českého uhlí patří Slovensko, Maďarsko, Německo a Srbsko.

Některé teplárny mají problém se zásobováním palivy. To by mohl být zásadní faktor, který ovlivní započatou topnou sezónu. Problémy s dodávkami uhlí nám popsal ředitel Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek. Na rozdíl od předchozích let to budou mít teplárníci nadcházející podzim, zimu a začátek jara těžší.

„Jsou napjaté dodávky všech možných paliv. A není to jen plyn, ale i uhlí a biomasa,“ vysvětluje Hájek. „Nedostatek jednoho paliva se přelévá do těch dalších, kterými se ho snažíte nahradit. Jakmile vám chybí jedno palivo, tak zase chybí to další.“ dodává Hájek.

Nedostatkovým zbožím se můžou stát i dřevo a uhlí, jimiž aktuálně teplárny i domácnosti nahrazují plyn, který je drahý. Nouze je způsobena hlavně nárůstem poptávky. Přesto Hájek doufá, že uhlí bude během topné sezóny dostatek a že teplárny budou mít čím topit.

Je třeba docílit toho, aby uhlí dostali ti nejpotřebnější. „Elektřiny máme relativně dost, ale jsou teplárny, které už hlásí problémy se zásobováním. Je potřeba to urgentně řešit,“ říká Hájek.

Podle statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu vzrostl vývoz hnědého uhlí za letošní rok téměř o trojnásobek oproti minulému roku. Zatímco loni se od ledna do září vyvezlo do zahraničí 242 tisíc tun, letos to bylo za stejné období už 648 tisíc tun.

Teplárenské sdružení žádá ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu, aby problémy v teplárenství řešil.

Problém sehnat uhlí mají nejen rodinné domy, ale i teplárny. Jak je to možné, když těžba hnědého uhlí letos vzrostla oproti loňsku o 20 procent? Kde mizí uhlí, obvykle používané v teplárnách? Tuto otázku si teď kladou firmy, města i odborníci.

Sklady s uhlím zejí prázdnotou, dodávky mají zpoždění, objednané množství se neplní. Teplárny, které používají k výrobě tepla hnědé uhlí, mají problémy. Kvůli potížím s dopravou a kvůli vysoké poptávce po uhlí teplárny nemají dostatek paliva. Přitom těžařské společnosti v České republice podle poslední statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu vyprodukovaly od ledna do září 24 milionů tun hnědého uhlí, což je v meziročním srovnání o 20 procent více.

Kde tedy končí miliony tun uhlí, které se vždy používalo především na výrobu tepla?

Velkou část hnědého uhlí spálily v kotlích uhelné elektrárny. Nedostatek plynu a jeho vysoká cena přiměly energetické firmy vyrábět víc elektřiny z uhlí. To však způsobuje těžké chvíle teplárnám. Ty přitom nechtějí více tun, jen obvyklé množství, přesto mají problémy a musí hledat jiné alternativy, většinou dražší.

Paradoxem je, že smlouvy se plní, obsahují totiž rozmezí a dodavatel se drží nejnižšího možného objemu dodávek. Na tak malé množství ale teplárny nejsou připravené, nikdy dříve taková situace nenastala. Teplárenské sdružení ČR potvrzuje, že situace je vážná. Zásoby se tenčí a v mrazech se mohou teplárny ocitnout bez uhlí.

Vázne totiž také doprava.

Důvodem potíží jsou podle dopravců přetížené železnice, jejich stav a výluky. Největší nákladní dopravce v zemi ČD Cargo uvedl, že má v oběhu na energetickém uhlí více než dvojnásobek vozů oproti roku 2021. Přesto to nestačí. Hrozící uhelnou krizi už řeší na ministerstvech, připravují zvláštní režim, kdy by nákladní vlaky převážející strategické energetické suroviny dostávaly přednost před osobními. Podobné řešení už zavedlo Německo. To však může způsobit zpožďování osobních vlaků, které už teď mají problémy dodržovat stanovené časy.

Třetím faktorem, který způsobuje nedostatek paliva pro tuzemské teplárny, je zvýšený export uhlí z Česka do jiných zemí. Podle statistiky MPO vzrostl vývoz hnědého uhlí na takřka trojnásobek.

