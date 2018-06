Českem projíždí evropský autobus žádající důstojný minimální příjem

Autobus, který je součástí evropské kampaně upozorňující na nedostatky systému pomoci v hmotné nouzi, ode dneška do čtvrtka zastaví na třech místech v Česku. Cílem akce je dostat do povědomí veřejnosti právo každého na důstojný minimální příjem, uvedli organizátoři z Evropské sítě proti chudobě (EAPN). Informuje o tom ČTK.

V Česku chce kampaň mimo jiné otevřít debatu o změnách v zákoně o pomoci v hmotné nouzi, jehož novela loni vstoupila v platnost.

„Lidé se budou během autobusové tour po České republice moci poradit s odborníky a diskutovat s nimi například problémy v oblasti dluhů, sociálních dávek a podobně,“ uvedli pořadatelé. Autobus bude od dnešního odpoledne do pondělí v Ostravě, v úterý a ve středu v Praze a poslední zastávku má ve čtvrtek na hradě Hartenberg na Sokolovsku, kde navštíví projekt podporující lidi s nízkými příjmy. Autobusy spojené s kampaní projíždějí evropskými zeměmi po dvou hlavních trasách, svou pouť zakončí 28. června v Bruselu.

Evropská síť proti chudobě sbírá podpisy pod petici adresovanou předsedům Evropské komise, Evropské rady, Evropského parlamentu a evropské komisařce pro zaměstnanost a sociální věci. Cílem je zavádění systémů minimálního příjmu podporovaných rámcovou směrnicí EU, aby lidé ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučením „mohli žít důstojný život a plně se zapojovat do společnosti“. Podle EAPN je v EU takových lidí téměř 119 milionů, tedy 23,7 procenta obyvatel.

„Kampaní chceme ukázat, že důstojný minimální příjem má být základem každého sociálního systému,“ uvedl předseda Evropské sítě proti chudobě ČR Karel Schwarz. Debatu o novele zákona o pomoci v hmotné nouzi chce EAPN v Česku otevřít, protože podle ní chudým nepomáhá a naopak je tlačí do situace, aby si co nejrychleji našli třeba i nedůstojnou práci. „To v konečném důsledku znamená, že se lidé opět vracejí do stavu, kdy jsou závislí na dávkách od státu,“ uvedli organizátoři.

V Česku žije na hranici chudoby a nedostatečných příjmů více než milion lidí, uvedla EAPN, podle které by jejich příjem měl být přiměřený k jejich životním nákladům. Evropská síť proti chudobě by mimo jiné uvítala stanovení jiných podmínek u veřejné služby. Chce, aby se ve veřejné službě nabízela práce, která odpovídá možnostem a kvalifikaci zájemců. „Data Českého statistického úřadu o počtu obsazených míst ve veřejné službě potvrzují, že se moc nepotkává nabídka práce s poptávkou zájemců,“ uvedl Schwarz. EAPN podle něj nepodporuje pokles sociálních dávek lidem, kterým okolnosti a zejména oprávněné zdravotní důvody znemožňují veřejnou práci vykonávat.

