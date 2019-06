Česko by mohlo unii vracet 450 mil Kč, média zveřejnila zprávu Evropské komise

01.06.2019 11:40

Česko by mohlo do rozpočtu EU vracet kolem 450 milionů korun dotací, které čerpal holding Agrofert. Vyplývá to z návrhu auditní zprávy Evropské komise (EK), podle něhož je premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů, dál má na firmu vliv a současně má jako předseda vlády vliv i na použití unijních peněz. Celý sedmdesátistránkový dokument zveřejnily na webu Hospodářské noviny a Aktuálně.cz, Seznam.cz, Info.cz a Deník N, části pak Český rozhlas. Česká strana se bude moci ke zjištěním vyjádřit, komise podle toho může materiál ještě upravit.