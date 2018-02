Česko na zahájení olympiády zastoupí šéf Senátu Štěch

Českou republiku bude na zahájení zimní olympiády a v prvních dnech her zastupovat předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). Horní komora o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), premiér v demisi Andrej Babiš, žádný z jeho ministrů, ani prezident Miloš Zeman do Pchjongčchangu nevyrazí. Informovala o tom ČTK.

Štěch pojede na olympiádu, která začíná za týden v Jižní Koreji, jako hlavní politický představitel Česka, řekla ČTK tajemnice Kanceláře Senátu Eva Davidová. Štěch se podle ní zúčastní slavnostního zahájení olympiády, oficiálního otevření českého domu a podpoří české sportovce v prvních dnech her.

Do Prahy se Štěch vrátí 14. února. Vondráček se do Koreje nechystá a ČTK sdělil, že za dolní komoru Parlamentu do Pchjongčangu nikdo oficiálně nejede. „Je pravda, že jsem (účast) slíbil, ale z pracovních i rodinných důvodů to nezvládnu a musel jsem se omluvit,“ napsal dnes ČTK Vondráček. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček ČTK sdělil, že účast prezidenta Zemana v Koreji není v plánu.

Milan Štěch ČSSD

"Slušně, ale důrazně."

předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nikdo z ministrů ani premiér se po dohodě na olympiádu nechystá,“ řekla ČTK mluvčí vlády Barbora Peterová. Babiš o víkendu na svém facebookovém profilu k diskusi na vládě o zahraničních cestách uvedl, že na akcích v cizině by měli Česko reprezentovat především diplomaté, které si ve světě platí. „Všem (ministrům) jsem opět velice důrazně připomněl – stejně, jako když se řešilo, kdo poletí na olympiádu – že stát není cestovní kancelář,“ napsal.

Sněmovní školský výbor ani jeho podvýbor pro sport delegaci do Pchjongčchangu nechystají, sdělili ČTK jejich zástupci. Jediným představitelem sportovního podvýboru tak v Jižní Koreji zřejmě bude jeho předseda, poslanec Milan Hnilička. Čerstvě jmenovaný vládní zmocněnec pro sport do Pchjongčchangu vyrazí ještě v roli generálního manažera hokejového týmu.

Psali jsme: Náš vztah je chladný. Milan Štěch v ČT vyčítal Zemanovi, co udělal špatně Paroubek: Štěch by neměl ztrácet nervy Nechci hrát roli v Zemanově kampani, vzkázal na Hrad Milan Štěch Padlo u Moravce po volbách: Ožily tu určité obrazy z postbrežněvovského období, kdy vládla určitá gerontokracie a starci si tady mohli dělat, co chtěli

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp