Česko nepřistoupí ke globálnímu paktu o migraci, rozhodla vláda

„Mně se ten pakt nelíbí. Čekám, že přijmeme koaliční rozhodnutí,“ řekl premiér již v minulosti.

„Globální kompakt k migraci je právně nezávazný dokument, to bylo jasně zdůrazněno v textu dokumentu na základě požadavků EU, na tom se nic nezměnilo. Tento 34stránkový text, který je připraveno podepsat přes 180 zemí světa, budí však často spoustu emocí, a to ne vždy zaslouženě. Je nicméně fakt, že ne všechny naše výhrady byly akceptovány. Nelibí se nám například nejednoznačné rozlišení mezi nelegálními a legálními migranty v otázce sociálních práv nebo fakt, že kompakt nezmiňuje i nucené návraty nelegálních migrantů. ČSSD chápe nálady u české veřejnosti a vláda by je měla vyslyšet. Z procesu vyjednávání kompaktu bychom tedy měli vystoupit, jako to udělaly Spojené státy, Maďarsko a Rakousko,“ poznamenal ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD)

„Věřím, že dokážeme, a to bude úkol pro českou vládu, náš postoj řádně obhájit tak, aby nás zahraniční partneři pochopili a aby nás toto rozhodnutí neizolovalo v situaci, kdy přes 90 procent všech států chce kompakt naopak přijmout. Zároveň je třeba si uvědomit, že zvládání migrace v 21. století je nemožné bez efektivní mezinárodní spolupráce. Globální oteplování může způsobit masivní migraci a malý stát jako ČR této migrační krizi bude jen těžko čelit sám v izolaci. Chceme, aby se ČR aktivně účastnila takových forem mezinárodní spolupráce, které pomohou omezit nelegální migraci, včetně boje proti pašeráckým sítím, umožní lepší ochranu hranic a zlepší mezinárodní pomoc v zemích postižených válkou nebo humanitární katastrofou,“ uzavřel.

Text nezávazné dohody, která by měla zlepšit mezinárodní řešení uprchlické problematiky, schválila OSN předloni. Od dokumentu, který bude v prosinci oficiálně přijat v Marrákeši, loni odstoupily Spojené státy americké. Výhrady k paktu mají i Polsko, Itálie či Japonsko.

Psali jsme: Babiši, pamatuješ, cos slíbil? Na premiéra se řítí pohroma za něco, co Čechům hodně vadí ČNB chystá na rok 2019 oslavy 100 let koruny; symbolem je druhá největší zlatá mince na světě Migrační pakt OSN: Lež! Není to dobrovolné, ozvalo se. Konkrétní informace Univerzita Karlova přistoupila k prvnímu odejmutí titulů z důvodu plagiátorství

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef