Česko prý chce investovat na Krymu. Jak to je ve skutečnosti?

Ruská média už nějaký čas informují o tom, že se české firmy chystají investovat na ukrajinském Krymu, který obsadilo Rusko. České firmy prý budou investovat na anektovaném území i navzdory tomu, že se na něj vztahují sankce vyhlášené Evropskou unií. Jenže podle serveru Aktálně.cz to není s českými investicemi na Krymu zase tak horké. To prý jen jeden podnikatel hodně slibuje. A slibuje tolik, že od něj nejedna česká firma dává ruce pryč.

Prezident České–Středoasijské smíšené obchodní komory, která se zaměřuje na postsovětské státy či Čínu, Jiří Nestával slibuje českým firmám, že budou moct dodat své zboží na ukrajinský poloostrov Krym obsazený Ruskem. Na ten ale EU uvalila sankce, a to právě kvůli tomu, že se jedná o ukrajinské území, toho času obsazené jiným státem. Tyto sankce celou řadu obchodů znemožňují. Nestával si z toho však podle serveru nedělá příliš těžkou hlavu a slibuje mimo jiné, že firma Thermona dodá na Krym kotle v hodnotě milion eur. Informuje o tom dokonce i ruská vládní agentura TASS.

Společnost Thermona se ale od aktivit Jiřího Nestávala distancovala. „Dost překročil to, na co byl najat. Distancovali jsme se od něj a přerušili s ním veškerý kontakt. A to na základě toho, že nám dal zkreslené informace,“ popsal redakci Milan Kubíček, obchodní ředitel Thermony. Společnost prý nikdy neměla v úmyslu porušovat západní sankce namířené na Rusko.

„Nedal nám informace třeba o tom, že chce působit na Krymu a že tam vyvíjí ze své osobní iniciativy nějakou svou činnost,“ dodal Kubíček s tím, že na vše přišli až po Nestávalově návratu.

Sám Nestával se k celé kauze zatím nevyjádřil. Zato se ozvaly další firmy, které s Nestávalem udělaly podobnou zkušenost jako společnost Thermona.

Česká společnost 4Rail, která se zabývá rekonstrukcí kolejových vozů s Nestávalem také ukončila spolupráci. Podnikatel si totiž za své služby účtoval poplatky v řádu až desítek tisíc korun, ale výsledky jeho práce byly prý značně nejisté.

Ukrajinský velvyslanec v Praze Jevhen Perebyjnis k tématu doplnil, že ukrajinská strana Jiřího Nestávala varovala, že nemá na okupovaném Krymu rozvíjet své obchodní aktivity, ale on tohoto varování nedbal.

„Spolupráci s komorou jsme loni vypověděli, protože výsledek té zakázky se nikdy nedostavil. Dohodli jsme se, že to necháme uležet, a s nikým nejsem kvůli tomu v kontaktu,“ vysvětlil Aktuálně.cz ředitel 4Rail Jan Ovsjannikov.

Server sáhl také k vyjádření Finančně analytického útvaru (FAÚ) pod Ministerstvem financí, podle kterého není tak úplně jasné, zda by se sankce vztahovaly kupříkladu i na konkrétní zakázku na kotle od společnosti Thermona. V souboru sankcí je také řečeno, že existují jisté výjimky na zboží, které lze na Krym přece jen dodat.

Není bez zajímavosti, že Nestával má kontakty také na některé současné či bývalé české politiky. Jeho zástupkyní v komoře je bývalá poslankyně ČSSD Vlasta Bohdalová, která ale tvrdí, že o aktivitách svého kolegy vlastně nic neví. „Mám na starost jinou agendu. Já se starám o oblast vzdělání, kultury a cestovního ruchu. Když jsem loni skončila ve Sněmovně, komora těchto aktivit začala mít hodně a pan Nestával v tom není kovaný,“ řekla redakci Bohdalová.

Mgr. Vlasta Bohdalová ČSSD



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Právě ona však zařídila schůzku mezi Nestávalem a hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým (ČSSD). Netolický prozradil, že spolu jednali o situaci na pardubickém letišti, ale podnikatelova vyjádření byla natolik neurčitá, že hejtman požádal o upřesnění informací. A podnikatel už se podruhé neozval.

Před deseti lety Nestával také platil cestu expremiérovi Jiřímu Paroubkovi do Sýrie.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. ČSSD



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prezident České–Středoasijské smíšené obchodní komory se prý chlubí také kontakty na českou eurokomisařku Věru Jourovou. Ta však popírá, že by s ním měla cokoli společného. „Absolutně odmítám, že bych se setkala s jakýmkoliv zástupcem České–Středoasijské smíšené obchodní komory. Toto sdělení je falešné,“ napsala redakci Jourová s tím, že Nestával na stránkách své organizace zveřejnil koláž fotografií z jiných akcí, mimo jiné ze slyšení v Evropském parlamentu z konce roku 2014.

Komora také tvrdí, že podporuje Hradní stráž. Její mluvčí Jiří Havel k tomu však dodal, že Hradní stráž v současné chvíli s komorou nespolupracuje.

Mgr. et Mgr. Věra Jourová ANO 2011



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Publicista Hoffman promluvil na veřejnoprávních vlnách: Doba, kdy pro EU a USA bylo výhodné mít Rusko za nepřítele, pomalu končí Putin v Rakousku: Plyn z USA je třikrát dražší a Rusko je nutné pro mír v Evropě, řekl Van der Bellen. Uvolnit sankce, přeje si Kurz. Ohromila věta o Trumpovi a EU Tři bomby o Rusku a Západu. Jedna důležitější než druhá, mnohé nepotěší Nepodlehnout nátlaku USA. Exministr Kavan varuje před odstoupením od jaderné dohody s Íránem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp