Česko, virová díra? Aj, Matovič dostal doma kouř. Ta slova nechcete číst

Od pátku se Česko řadí na seznam rizikových zemí i u svého nejbližšího souseda, Slovenska. Kdo se z Česka vrátí a nebude mít test na koroanvirus mladší tří dnů, nastoupí do karantény. Kontrolované signálem z mobilu a náhodnými kontrolami. Premiér Babiš se na adresu svého protějšku, Igora Matoviče vyjádřil, že to chápe, když má dotyčný ‚křehkou‘ koalici. Ale na internetu Matovič moc nepochodil a pro barvité výrazy nešli čtenáři daleko.

S narůstajícími počty covid pozitivních se mění obraz Česka jako bezpečné země. A to i u našich nejbližších sousedů na Slovensku. V pondělí slovenský Ústřední krizový štáb potvrdil doporučení Pandemické komise a zařadil Česko na seznam rizikových zemí.

Co to pro Slováky znamená? Po návratu z Česka budou potřebovat negativní test na covid ne starší 72 hodin, jinak budou muset nastoupit do karantény. Dodejme, že karanténa byla na Slovensku zkrácena ze 14 dní na 10. Výjimky platí pro pendlery, kteří pracují do 30 km od hranic, a také pro studenty, pedagogy, vědce, zdravotníky, zemědělce, sociální pracovníky, pracovníky v kritické infrastruktuře a některé umělce a sportovce. Omezení začíná platit od tohoto pátku.

Na hranicích s Českem budou dle deníku SME hlídkovat policisté a náhodně kontrolovat ty, kdo do země vstupují. Pokud nebudou mít test na koronavirus mladší 72 hodin, budou se muset registrovat na slovenském koronavirovém portálu a nastoupit karanténu. Na karanténu se bude prý dohlížet systémem náhodných kontrol a také sledováním polohy mobilu. Místní úřady veřejného zdraví prý dostanou seznam čísel, která byla přihlášena do mobilních sítí v Česku a úředníci ho prorovnají se seznamem těch, kdo jsou v karanténě. Kdo nebude v obou seznamech, bude prý podezřelý, že porušil pravidla.

Andrej Babiš dle SME.sk nehodlá dělat reciproční opatření a je podle něho škoda, že Slovensko k těmto opatřením sahá a rozhodnutí premiéra Matoviče prý nerozumí a není k nim důvod. Premiéři V4 se přitom dle SME.sk ujišťovali, že proti sobě opatření ekonomického charakteru nezavedou. Ale to se dle Matoviče týkalo jen zavření hranic, nikoliv těchto omezení.

Jak informuje Echo24, Andrej Babiš připomenul, že Slovensko testuje až pětkrát méně než Česko. Nicméně prý chápe pozici svého slovenského protějšku, který má údajně křehkou koalici. Opatření ze strany Slovenska se podle Babiše týká především turistů a doufá proto, že se jím zásadně nenaruší ekonomické vztahy.

Co říkají na nařízení obyčejní Slováci? Komentáře pod článkem SME.sk mohou být indicií. V nich Matovič velkou popularitu nemá. „Nechápu, proč to zase udělali, že kdo pracuje 30 km od hranic je ve výjimce, já jsem 60 kilometrů od hranic, nic se tu neděje a musím mít test. Už byste se měli vykašlat na všechny testy a nešířit paniku, stejně je to silnější chřipka, takzvaný covid-19, stejně se toho nezbavíme, bude to na světě už napořád, takže by bylo fajn, kdyby se to už konečně promořilo po celém světě. Co se teď děje, je jen politický byznys na vytahování peněz z lidí, nic jiného,“ mínil Marcel Masnicak.

„Nečekal jsem to, ale napadá mě jedna otázka. Až se zvýší počet testů na Slovensku na úroveň Česka a čísla budou růst, co potom zakážou? Dýchat? Zatáhnou nad Slovenskem střechu nebo co? Jen tak na okraj – dnes do 18 do půlnoci je v Česku přibližně 500 nových případů, z toho skoro 300 v Praze. Takže proč červená?“ ptal se Július Zámečník.

Zoltánu Konczovi ležely v žaludky výjimky, zvláště pro studenty. „Není to tak dávno, co hygienici v Praze pustili do éteru informaci, že virus se šíří a nejrizikovější skupinou jsou lidé mezi 20–29 lety (hlavně ve večerních podnicích). Takže vy se budete kvůli práci nebo kvůli cestě na Slovensko testovat a student, co se vrací z večerní kalby a potká se s 200+ lidmi, které nezná, nemusí.

Ozvaly se i silnější reakce. „Děkuju ti, Igore Trnavský, že si za půl roku v téhle Madzahárii neudělal nic a zároveň zabránil tomu, abych viděl svého ani ne dvouročního syna. A nezapomeň někdy v lednu svolat tiskovku, jak si zvládnul druhou vlnu koronaviru i přes veškerá omezení, zástupy na úřadech práce a lidi, co se potácejí na hraně živobytí,“ děkoval ironicky Stanislav Homola. A nebyl sám.

„Toto je celé takové slovenské. Náš úžasný premiér Kokotovič. On nepotřebuje ani test, ani karanténu... Jenom je potřeba ještě víc odpálit slovenskou ekonomiku. Že je to řešení covidu ještě baví. Jsem zvědavý, jestli i v prosinci budou u chřipky počítat nakažené, idioti. Všechno špatně!“ rozčiloval se Peter Ambrus.

Do třetice se rozčiloval Henrich Mališ: „Je to celé na hlavu postavené. Chystám se v říjnu na ryby, jezero je totálně izolované od světa, a teď kvůli nějakým dementům pojedu do prdele místo do Čech.“

Došlo i na spojení Babiše a Matoviče. „Hlavně že ten inteleguán minulý týden při setkání Slavkovského formátu (Česko, Rakousko, Slovensko – pozn. red.) řekl, že sousedi nebudou zavírat hranice. Ale je možné, že jenom nerozuměl. Anglicky, německy určitě ne a Babišově češtině asi taky ne,“ podotkl Josef Lipa.

