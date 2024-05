Českou školu překopou od základů. Genderové pexeso a dějepis na přeskáčku

Do konce května probíhá veřejné projednávání nových školních osnov, které od loňského podzimu reformuje ministr Mikuláš Bek. „Učivo nemá být cílem výuky, ale jen prostředkem k dovednostem, které pak mohou žáci univerzálně využít,“ shrnuje změny jeden z tvůrců dokumentu. Například dějepis má nově žáky více poučit o tom, co „hýbe společností“, třeba o tématu LGBT v dějinách.

reklama

Ministerstvo školství představilo v dubnu nový rámcový vzdělávací program, který má nahradit dosavadní „osnovy“. Jejich cílem je více než na vědomosti klást důraz na „kompetence“, a často se také hovoří o tom, že škola by měla více „vychovávat“.

„Problém našeho školství je, že nám klesá vzdělanost, ale to se přijetím těchto revizí rozhodně nezlepší. Reforma totiž v podstatě rezignovala na to, že se mají žáci učit, a chce je jen víc vychovávat, a hlavně pečovat o jejich blaho. To je ale role rodičů, tu škola nikdy nenahradí,“ říká k tomu pro ParlamentníListy.cz Jana Jochová z Aliance pro rodinu.

Debatu v něm vzbudily zejména plány na reformu výuky dějepisu. Ten by měl opustit chronologický výklad dějin od pravěku po dvacáté století, ale vzdělávat žáky „po tématech“. Školáci se mají dozvídat pouze o těch událostech a období, které budou „zásadní“. A jejich „zásadnost“ má být posuzována podle trendů a potřeb 21. století.

Anketa Prospěla by české demokracii korespondenční volba občanů ze zahraničí? Prospěla 2% Neprospěla 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 13812 lidí

„Chronologický systém třídění dějinných událostí má stále smysl. Izolovaně po „tématech“ si můžeme dovolit ve specializovaných cvičeních a seminářích k prohloubení studijní látky, o kterou se žáci a studenti zajímají hlouběji. Takže chronologický exkurz v základní škole a rozšířený exkurz na SŠ a učivo po tématech jako rozšiřující ve specializovaných hodinách pro opravdové zájemce,“ říká pro ParlamentníListy.cz gymnaziální pedagog Zdeněk Janderka.

Mnozí nejprve moc nechápali, co si pod „zásadními tématy“ představit, a tím více byli ohromeni, když se objevily první „ochutnávky“.

Žáci například mají být v devátém ročníku schopni „určit trvání a proměnu sociálních a genderových rolí v dějinách“.

Podle pedagoga s třicetiletou praxí Zdeňka Janderky takové přístupy „poněkud směšují role dějepisu a občanských výchov. Tedy tzv. občanský základ a určení trvání a proměnu sociálních a genderových roli v dějinách rozhodně ne pro deváťáky, problém s tím mají i dospělci“.

„Nové revize svou nejednoznačností, ideologickou zaujatostí a složitostí ve vyjadřování otevírají dveře nejrůznějším neziskovkám, které budou ve školách školit, co ubozí učitelé a rodiče nepochopí,“ vidí jako hlavní důvod překopaného systému výuky Jana Jochová. O jaké organizace se často jedná, to by podle ní pro mnohé bylo velmi negativní překvapení.

Psali jsme: „Rodičům za zády.“ Nejsou dvě pohlaví, dozvědí se děti. Školám přišly noty Panel k českému školství: Bek řečnil dvě hodiny, pak ho vystřídal poradce. U toho Kartous, Uhl nebo Člověk v tísni Přepište dětem osnovy. Zapojeni Kartous, Kroupa i Jiří Mádl Na dětské knížky na Prague Pride jsme jen koukali. A nejen na ně

Genderové pexeso pro mateřské školy

Na příkladu výuky o genderu lze její slova doložit.

Národní pedagogický institut na svém webu nabízí informace o genderovém vzdělávání už v mateřských školách. „Děti se učí, orientují se v okolí i samy v sobě už ve velmi raném věku. Mateřská škola, v níž dětí tráví tři až čtyři roky svého života, je právě proto velice důležitým zastavením na cestě dítěte za (sebe)poznáním,“ vysvětlují na webovkách institutu.

„Učitelé a učitelky, jazyk, prostředí nebo spolužáci, to vše může dítě směrovat k sobě samému, jeho potřebám a pocitům. A rozvíjet jeho silné stránky, potenciál růstu. To vše ale může dítě také, byť jemně nebo nevědomky manipulovat do určitých externích kategorií ‚škatulek‘, které se s jeho nitrem, tendencím ani rysy chování nemusejí ani v nejmenším shodovat,“ píše se dále.

A v nabídce pro školky je například „genderové pexeso“.

Webinář měl být zpracován neziskovou organizací NESEHNUTÍ.

Podle člena Svobodných Filipa Šamolila neziskovka v roce 2022 hospodařila s rozpočtem 22 milionů korun s tím, že 8,5 milionu šlo na platy zaměstnanců. „Ministerstvo zahraničí poskytlo osm milionů korun, Ministerstvo školství něco málo přes jeden milion korun, Open Society Foundations zadotovalo více než třemi miliony korun, Nadace České spořitelny 0,5 milionu korun,“ počítal Šamolil na loňském sněmu Svobodných.

„Zaměstnanci neziskovky při oslovování zásadně nepoužívají maskulinum, jelikož tento způsob označení ‚marginalizuje jak ženy, tak i další genderové identity‘. Zároveň podle svých slov nepředpokládají ničí genderovou identitu, protože by se tím mohli dopouštět marginalizace osob, o nichž promlouvají. NESEHNUTÍ dále uvádějí, že ‚… gender není možné určit na první pohled, a proto je nevhodné jej předpokládat a na základě toho užívat vybraný rod. Pokud popisujeme skupinu lidí, jejichž gender neznáme, respektive neznáme způsob, jakým o sobě mluví, využíváme znak hvězdičky jako označení všech možných gramatických variant zastřešujících různá genderová vyjádření. Například Zaměstnanci*kyně,“ popisoval dále ve sjezdovém příspěvku.

Psali jsme: Rakovina a škůdci českého národa. K tomu miliony od Sorose. Politické neziskovky mají jasného nepřítele

NESEHNUTÍ se podle něj věnují genderovému vzdělávání středoškoláků.

Z webu Národního pedagogického institutu vyplývá, že edukační genderové aktivity neziskovky cílí i na mnohem mladší školáky.

V nastíněné prezentaci reformy „osnov“ mnozí spatřují spíše ideologizaci českého vzdělávání. Již více než tři tisíce podpisů má petice, která kritizuje ideologickou formulaci dokumentu, jenž podle nich nepotřebuje dílčí úpravy, ale komplexní revizi.

„Nechceme, aby byly přijaty RVP, v nichž se zavádějí nové, zcela nevyjasněné pojmy bez jasného obsahu. Pojmy jako ‚wellbeing‘, ‚uzlové body‘, ‚gramotnosti‘, ‚společnost pro všechny‘ či ‚sdílené poznání‘ jsou natolik vágní, že je lze naplnit jak konstruktivními a dobrými věcmi, tak ideologiemi, jež do českého školství tlačí především nejrůznější neziskové organizace, často spojené s politickým lobbingem,“ píše se v petici.

I když si učitel myslí, že pohlaví jsou dvě...

Jednou z tváří nového dokumentu se stal Roman Ziegler, ředitel 8. ZŠ Most a jeden z hlavních tvůrců dějepisné části dokumentu.

Pan Ziegler již dříve zaujal výkladem, že „učivo nemá být cílem výuky, ale jen prostředkem k dovednostem, které pak mohou žáci univerzálně využít“.

Skutečný rozruch ale vzbudila jeho slova pro Aktuálně.cz. „Žák si má z dějepisu odnést i to, že téma sexuálních nebo genderových identit hýbe společností a že v současné době je to jedna z věcí, která ovlivňuje běh sociálních dějin,“ vykládal s tím, že téma LGBT+ patří do dějin úplně stejně jako politické události.

Žák deváté třídy musí být podle něj schopen pochopit, že „sociální, respektive genderový řád je utvářen a vynucován autoritami a ti, kteří se mu vymykají, mohou být objektem pronásledování a diskriminace“.

Podle Aktuálně.cz je ministr Mikuláš Bek z hnutí STAN s novou úpravou velmi spokojen a jeho náměstek za ODS Jiří Nantl mírní obavy, že školy budou téma vykládat aktivisticky.

Jak by tato absence aktivismu měla vypadat, to rovněž nastínil mostecký ředitel Ziegler. „I když si učitel myslí, že pohlaví jsou dvě, tedy muž a žena, dětem to musí podat neutrálně. Zmíní, že jsou lidé, kteří si myslí něco jiného. Podobně jako když jim vypráví o vzniku světa či o křesťanství, také jim netvrdí, jestli Bůh je, nebo není,“ doporučil.

Fotogalerie: - Pochod Prague pride 2023

Ohledně počtu pohlaví se petice vyjadřuje kategoricky: „Nepovažujeme fakt, že existují dvě pohlaví za názor, ale za biologickou danost.“ Pokud tato empiricky ověřitelná fakta mají být cenzurována, jde podle nich o zavedení ideologie do vzdělávání.

I podle vědeckých definic a legislativy je přitom akceptováno chápání pojmu pohlaví v biologickém smyslu, podle pohlavních orgánů, tedy jako samec či samice. Kromě toho existuje pojem gender, nebo v češtině „sociální pohlaví“, který „označuje kulturní charakteristiky a modely přiřazované mužskému nebo ženskému biologickému pohlaví a odkazuje na sociální rozdíly mezi ženami a muži. Tyto role se mění s časem a významně se liší podle kultury národa a dané historické etapy vývoje společnosti. Nejsou tedy přirozeným, daným rozdílem mezi muži a ženami, ale dočasným vývojovým stupněm sociálních vztahů,“ píše se v oficiální definici Českého statistického úřadu.

Genderů je proto akceptováno několik desítek, zatímco biologická pohlaví věda uznává pouze dvě. Přesto tvůrci školních osnov považují toto poznání za pouze jeden z názorů.

Dokument je nyní ve fázi veřejného připomínkování. Do konce května má k revizi rámcových vzdělávacích programů probíhat série kulatých stolů. Ten k tématu „Člověk a společnost“ se má konat 23. 5.

Psali jsme: Senátor Hraba: Pohlaví existují jen dvě. Nic jiného není pravda Francie: Zákaz změn pohlaví před 18. rokem? „Mladé k tomu pobízejí kampaněmi.“ Istanbulská úmluva? Ráj pro neziskovky. Stálé peníze a klacek na stát, rozebírá právník „Klidně půjdu do vězení.“ Rowlingová trvá na tom, že muž je muž a žena je žena

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama