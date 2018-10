Český europoslanec vypustil dopis adresovaný Zemanovi. Takto odmítl pozvání na Hrad. A reakce se sypou

Pozvání prezidenta Miloše Zemana k účasti na jeho oslavách 100. výročí vzniku Československa 28. října europoslanec za KDU-ČSL Pavel Svoboda opět odmítl. Otevřený dopis prezidentovi, v němž zmiňuje důvody svého rozhodnutí, zveřejnil na sociální síti Twitter. Kritizuje především to, koho Hrad pozval, i nedávné vulgarismy pronesené z úst hlavy státu.

Se zveřejněním psaní Svoboda zároveň doufá, že se mu po jeho přečtení dostane pochopení. Připomíná, že to není poprvé, co pozvání odmítá. Důvody, proč tomu tak je, v zásadě přetrvávají již několik let. „Vzhledem k tomu, že jsem se již po čtyři roky těchto oslav neúčastnil, a důvody, které mě k tomu vedly, stále přetrvávají, musím vaše pozvání odmítnout i tentokrát,“ sděluje v úvodu svého dopisu prezidentovi.

Stejně jako v předešlých dopisech reagujících na pozvání na slavnostní večer u příležitosti státního svátku Zemanovi připomněl, že jde o svátek státní, a ne národní. Narážel tak na seznam hostů, kteří se jej mají účastnit, i když připouští, že prezidentský úřad Zemanovi umožňuje rozhodnout, které okruhy reprezentantů našeho národa budou pozvány. „Nepovažuji za přijatelné, aby byli v rámci těchto okruhů vybíráni jednotlivci na základě osobních sympatiií,“ zdůraznil ve svém textu.

Tím to ale nekončí, odmítavý postoj se významné akce účastnit v něm vyvolalo i nedávné Zemanovo vystoupení v Českém rozhlase, kde tituloval solární barony, lidi obchodující s lehkými topnými oleji i uhlobarona Zdeňka Bakalu výrazem „ekonomičtí zmrdi“. „Rovněž se nemohu ztotožnit s vašimi vulgárními vyjádřeními v živém vysílání Českého rozhlasu,“ napsal.

Jako třetí a poslední důvod pak uvedl i prezidentovy postoje ke 21. srpnu a 17. listopadu, na které má opět zcela rozdílný názor. „Za této situace nemohu jinak, než Vaše pozvání opět odmítnout,“ uzavřel s prosbou, ať jeho nepřítomnost Zeman omluví.

Loni pozvání na Hrad euposlanec odmítl téměř totožným dopisem. Lišil se pouze v tom, že v něm prezidenta upozornil, že nesouhlasí s jeho vyjádřením na půdě Rady Evropy souvisejícím s anexí Krymu.

Pod jeho oznámením se zanedlouho objevily jak chápavé, tak odsuzující reakce. Například Petra Dvořáka v návaznosti na to zamrzelo, že po stu letech naše společnost zvolila prezidenta, který nás rozděluje. Prezident by měl podle něj bourat překážky mezi lidmi, a ne je sám vytvářet. „Je mi pak líto, že na státní oslavu tak významného výročí nemohou někteří politici jít,“ napsal s tím, že to plně chápe a podporuje.

Další komentující poznamenal, že dělá Svoboda správně a s velkou pravděpodobností, byť by se na Hrad dostavil, dlouho by na oslavě nepobyl. „Stejně byste musel odejít při/po projevu Zemana, který bude jistě stát za to...,“ dodal uživatel Petr Junek.

„Vždyť by vám to Soros a celá ta parta bruselských kolaborantů, jako jste vy, nezapomněla, že jste se sešel s někým, kdo narušuje ‚projekt kulturní, náboženské a rasové rozmanitosti Evropy‘, podotkl směrem ke Svobodovi uživatel s profilem Jiřík Jiřík. Nebýt Sorose, tak ani Havel neměl podle jeho slov za co chlastat s kamarády, kteří tu připravili Majdan. „Ten s jeho miliardama ovlivňuje a rozvrací půl světa. Jeho ‚neziskovky‘ jako Člověk v tísni učí ve školách, co si mají děti myslet, a vychovávají Sorosjugend. Nedávno vyznamenal zpravodajce z ČT!“ nebral si servítky.

Svoboda v tom ale rozhodně není jediný. Jsou i další poslanci, politici nebo veřejné osoby, které se letos nezúčastní 28. října slavnostního vyznamenávání u příležitosti 100. výročí vzniku Československa na Pražském hradě. Část z nich dosud nedostala od hradního protokolu pozvánku, dalším přišla, ale svou účast na slavnostním večeru odmítají. Budou chybět například někteří zástupci Starostů a nezávislých či TOP 09, svou přítomnost už odmítli někteří rektoři. Prezidentův mluvčí jejich postoj označil za „trapné truc akce“, na které je už nudné reagovat. Na Hrad i přes spory s prezidentem Milošem Zemanem plánuje přijít předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD).

Například předseda Starostů a nezávislých (STAN) Petr Gazdík uvedl, že pozvánku na Pražský hrad nedostal. „Beru to jako vyhodnocení rozdílných politických názorů. Vzhledem k tomu, jak se Hrad chová a jakou politiku provádí, je to vlastně čest,“ uvedl Gazdík. Dodal, že 100. výročí vzniku Československa by si ale nejen v otázce pozvánek zasloužilo od prezidenta noblesu, nadhled a státnickou moudrost.

Jeho stranický kolega a předseda poslaneckého klubu Jan Farský na Twitteru uvedl, že i když pozvánku v pátek dostal, na Hrad ani letos nevyrazí. „Takovou oslavu si naše republika nezaslouží. 100 let republiky oslavíme raději s rodinou návštěvou výstavy Paměť národa na Letné, výstavy Pošli to dál a snad vyjde i vojenská přehlídka na Evropské,“ uvedl.

Pozvánku na Hrad nedostali podle mluvčí TOP 09 Lenky Brandtové také předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil nebo předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, kteří Zemana často kritizují. Zemanovu protikandidátovi z první přímé prezidentské volby a poslanci Karlu Schwarzenbergovi přišla pozvánka na slavnostní recepci ve Španělském sále, která bude následovat po předávání vyznamenání.

Na Hrad byli pozváni i senátoři včetně Štěcha. Mluvčí horní komory Eva Davidová ČTK řekla, že podle dohody s protokolem Hradu měly pozvánky obdržet jen senátoři, kteří byli zvoleni do funkce v době odeslání pozvánek. Na Hrad by tak neměli zamířit senátoři zvolení v říjnových volbách. Podle Davidové je důvodem patrně stále trvající lhůta, během které mohou být tyto volby zpochybněny. Štěch pozvánku dostal v pátek. „Pan předseda vzhledem k tomu, že je to 100. výročí, na Hrad samozřejmě půjde i se svou chotí,“ řekla. Vztahy Zemana a Štěcha jsou v poslední době napjaté.

Také předseda Pirátů Ivan Bartoš plánuje ve Vladislavském sále svoji účast. „Jedná se o oficiální státní akt,“ zdůvodnil.

Z rektorů pozvání nehodlá přijmout třeba rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) Karel Melzoch a rektor JAMU Petr Oslzlý.

„Už je poněkud nudné každý rok reagovat na tyto trapné truc akce. Veřejnost to už jen obtěžuje. Každý si vystavuje sám svoji vizitku,“ sdělil Ovčáček. Do Vladislavského sálu, kde bude Zeman udělovat vyznamenání, byly podle něj pozvány řádově stovky hostů, do Španělského sálu řádově tisíce.

Psali jsme: Prezident Zeman vyznamená tenistu Štěpánka, který se minulý týden rozloučil s kariérou Svoboda (KDU-ČSL): Kam se má vydat Evropská unie? Hrad: Prezident republiky přijal zástupce společností z ČLR Prezident republiky jmenuje soudce obecných soudů





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab