Český jogurt koupí za 10, „střelí“ za 20. Německý za 12 a 15. To zarazíme, zní z SPD. Jarmarky? Zde jsou počty

SPD rozjela své jarmarky. Z liberálních médií se ozvaly hlasy, že pokud by producenti měli prodávat za takové peníze, neuživili by se. Jak to tedy vychází ekonomicky?

Celá myšlenka Českého jarmarku SPD je prezentace a podpora českých zemědělců, sedláků a potravinářů. Je to příležitost veřejnosti ukázat, v jaké kvalitě a cenách své produkty vyrábějí. Je na občanech, aby si pak porovnali, v jaké kvalitě a cenách stejné zboží nakupují v našich hypermarketech, které jsou zcela vlastněny zahraničními majiteli. Jednoduchým porovnáním zjistíme, že na některých produktech si řetězce účtují až 300% marži. V akci ale pak máte rozmrazené vepřové ze Španělska, které chutná jako amarouny. SPD chce donutit řetězce, aby své priority nastavilo i pro české producenty. Ti musí být vždy na prvním místě!

Co říci na kritické hlasy, že SPD si levnými potravinami kupuje voliče? Na druhou stranu, i nepřátelé SPD považují jarmarky za dobrý tah.

Tak to je vtipné, protože my na rozdíl do Pirátů a Babiše nic nemusíme rozdávat zadarmo, aby za námi lidé přišli. U nás si každý férově nakoupí. Týká se to i občerstvení, které není vůbec dotované. Pivovar Nová Paka nám vyrobil speciál Spďák, který jsme schopni na Jarmarku prodávat lidem za 15 korun, a trhovec, který tam čepuje, si na tom ještě vydělá a zaplatí náklady. To pivo je luxusní, je to hit tohoto léta! Uzeniny Skaličan třeba dodávají vynikající klobásky, které pak trhovci prodávají za 20 korun. Jsou dva druhy, pálivé a šunkové. Ochutnal jsem obě a jsou fakt vynikající. Co se týče masných, mléčných produktů a zeleniny, tam si to výrobci prodávají za ceny, které si sami určují. Podle jejich sdělení jsou ceny velkoobchodní, za toto dodávají do řetězců. Jenom bych připomněl, že nedávno prodávala Agrární komora po celé republice brambory za 3 kč/kg, na Českém jarmarku SPD se prodávají za 4.90 kč/kg, cibuli teď na Moravě prodávají za 3 kč/kg, na Jarmarku se prodává za 6.90 kč/kg. Ti, kdo tvrdí, že ceny na Jarmarku SPD jsou příliš nízké, nemají o českém zemědělství šajnu. Opakuji, SPD nic neprodává, prodávají to přímo výrobci za ceny, které si sami určili.



Jan Čížek.

Jan Čížek SPD

1.místopředseda SPD Praha

Co konkrétně chce SPD prosadit pro české potravináře? Povinnost obsáhnout kvótu českých potravin vám nakonec v tomto volebním období „zamázl” Senát.

Pokud jde o potraviny, zelené strany po Evropě tlačí na omezení spotřeby masa, případně jeho zdražování. Maso prý škodí životnímu prostředí. Jde o relevantní návrh?

Rád bych se podíval do jejich ledničky. To by bylo možná překvapení. Jako se ukázalo, že zakladatelka Extinction Rebellion Gail Bradbrook jezdí dieselovým autem. Vysvětlila to tím, že přece musí vozit své děti na sporty. A nám celou dobu tvrdí, že dieselová auta musíme zrušit, protože jinak zničíme planetu. Je to všechno strašlivé pokrytectví. Ti lidé to dělají za peníze, anebo nejsou při smyslech. Ať tak či onak, neberme je vůbec vážně.

Stejně tak bývá jídlo terčem snah o jeho jakousi „klasifikaci” z hlediska zdraví. V některých státech EU se zvažuje zavedení daně, která zdraží např. hranolky. Má EU či stát zasahovat občanovi do toho, co jí? Nebo jde o dobrou podporu zdraví národa?

Samozřejmě o žádné zdraví nejde, ale o vítanou příležitost, jak opět něco dalšího zdanit. Kdo podobné daně zavádí, není nic jiného než pirát, který krade lidem peníze z peněženky. Více bych za tím nehledal.

Jak se vám zatím jeví tato volební kampaň? Z hlediska nápaditosti, tvrdosti, útočnosti... A co říkáte na to, že Tomio Okamuro se objevil jako jedno ze tří „strašidel” na plakátu SPOLU, vedle Babiše a Filipa?

Nerad hodnotím volební konkurenci, ale nedávno jsme o volbách diskutovali s jedním významným novinářem a shodli jsme se, že SPOLU nemají jiné téma než Antibabiš. Já vůbec netuším, co vlastně chtějí prosadit za zákony, když vyhrají volby. To už mi jsou milejší Piráti, kteří alespoň vše řekli na rovinu. Ti oznámili, že nám zvednou daně, zavedou 1% daň z nemovitosti, otevřou brány imigrantům, zakážou auta a podpoří nepřizpůsobivé. Sice prezentují přesně to, co já nechci, ale aspoň mají názor. U ostatních napříč spektrem vidím jedno velké názorové želé. SPD jde úplně jinou cestou. My nabízíme velmi konkrétní volební program. Je to sada desítek konkrétních opatření, které po vítězných volbách zavedeme a zlepšíme tak našim lidem život! Nemají nás za to různí lobbisté rádi, protože jim rozkopeme hračky. Ale jednou i oni pochopí, že jinak to nejde a dobře se musí v naší zemi mít všichni, ne pouze skupina vyvolených!

