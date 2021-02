Český vědec měl vymyslet levné a bezpečné covid testy, Prymula je odmítl. Teď si to přečetl Babiš a ozval se na Facebooku

Biolog z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze profesor Emanuel Žďárský tvrdí, že vyvinul metodu testování na koronavirus, která by mohla vrátit děti bezpečně do škol a společnost k normálnějšímu životu. Metoda už získala certifikaci Státního úřadu pro kontrolu léčiv, ale Ministerstvo zdravotnictví ji podle Žďárského opakovaně odmítá. Premiér Andrej Babiš dnes prohlásil, že za Žďárským okamžitě posílá své lidi.

Žďárský se celý svůj život specializuje na testování, pomocí nějž jsou například ze slin zjišťovány genetické poruchy. Od vypuknutí pandemie se biolog věnoval vývoji testovací metody na covid-19, která spočívá v samoodběru a následném zpracování PCR metodou. Podle něj by takové testování mohlo vrátit děti do škol a lidé by mohli žit normálnějším životem.

Jenže podle Ždárského Ministerstvo zdravotnictví opakovaně jeho testování odmítá, a to již od března minulého roku. Přitom by testy měly vyjít levněji než ty současné antigenní.

„Vždycky to skončí jenom kroucením hlavou a pak už je ticho. A když pak člověk napíše znova, jestli to nechtějí ověřit, tak je opět ticho. V horším případě se stalo, že čelný představitel vlády mně napsal, že to je fake news. Já bych rád, aby to národ věděl, že máme takovéhle testy, máme je ověřené, máme je i certifikované,“ říká Emanuel Žďárský pro server Seznam Zprávy.cz.

Jako fake news přitom tyto testy označil přímo premiér Andrej Babiš v reakci na biologa Jaroslava Flegra, který na Žďárského testy upozorňoval. „Mě a profesora Romana Prymulu obviňuje z toho, že jsme prý nereagovali na metodu testů od Emanuela Žďárského. A dokonce naznačuje, že jsme to snad udělali kvůli nějakým provizím. Nechápu, jak si to může dovolit. Je TO NESMYSL. Klasická fake news,“ napsal Babiš na Facebooku a tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula testům vytkl, že nejsou certifikované.

„Ty testy mají od Státního ústavu pro kontrolu léčiv svoje číslo, že je to tento zdravotnický prostředek,“ říká Žďárský, že od 7. prosince minulého roku už ani tato výtka neplatí. Testování samoodběrem je navíc podle něj bezpečné a rychlé a funguje stejně jako odebírání DNA. Stačí štětečkem setřít vzorek slin a vložit ho do zkumavky se speciálním roztokem a stroj na bázi PCR pak vše za hodinu a půl vyhodnotí.

Žďárský k testům vymyslel i model, podle kterého by bylo možné testovat návštěvníky sportovních a kulturních akcí. Naposledy se testy použily při kritizované návštěvě tří stovek lidí na zápasu Slavie Praha v Evropské lize.

„Vyzkoušeli jsme, že 3 000 potenciálních návštěvníků sportovního utkání nebo kulturní akce bychom byli schopní otestovat asi za čtyři hodiny. Dneska se to již dá dělat všechno elektronicky. Takže diváky pozvete na odběr na určitou hodinu před samotnou akcí, otestujete je a dáte jim takový ten náramek, jaký se používá třeba na diskotékách. A tam bude čárový kód,“ popisuje biolog s tím, že to funguje a kvůli nezájmu Ministerstva zdravotnictví se radši obrátil na soukromý sektor.

Přestože Žďárského testy označil na podzim premiér Babiš za fake news, nyní prý k biologovi promptně vysílá ministra Blatného. „Všichni sledujeme sérii článků a reportáží o tom, že RNDr. Emanuel Žďárský, CSc., údajně vyvinul rychlé a levné PCR testy. Požádal jsem ministra zdravotnictví, aby se s RNDr. Žďárským okamžitě setkal, abychom věděli, jestli tu máme použitelnou metodu levných PCR testů, nebo ne,“ napsal Babiš na Facebooku.

