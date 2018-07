Český velvyslanec při NATO: Bez USA nemůže NATO existovat. Trump jedná bezprecedentně

Ten v rozhovoru práci Aliance vysvětlil blíže. Mimo jiné řekl to, že všechna rozhodnutí v NATO jsou rozhodnutím všech členů. Zablokovat cokoliv může i ten nejmenší stát.

Na summitu NATO v Bruselu vyčníval především americký prezident Donald Trump, jenž mimo jiné žádal spojence, aby na obranu dávali od ledna 2 procenta HDP. Podle Šedivého je v rámci NATO několik bolestných bodů, jež se zužují na obavy z toho, co řekne a udělá Donald Trump. „Zapomíná se na dobrou agendu, kterou máme už dlouhou dobu předjednanou,“ poznamenal s tím, že bez USA by NATO nemohlo existovat.

„Politika USA je od nástupu Donalda Trumpa velice jasná. Jeho dvě velké priority – jsou to právě výdaje na obranu a druhou prioritou je žádost o zvýšení činnosti NATO v boji proti terorismu,“ podotkl Šedivý.

Doporučení ke dvěma procentům, které Trump nyní dal, tak podle Šedivého není nic nového, neboť takovéto výdaje odpovídají dlouholeté zkušenosti.

Šedivý se pak vyjádřil i k nové vládě Andreje Babiše (ANO) a k zahraničním misím českých vojáků. Podle něj vyslání jednotek do Pobaltí je rozhodnutí, které schválil i prezident Miloš Zeman. „Je to na pozvání několika spojenců,“ podotkl s tím, že on se o další směřování Česka neobává. A to proto, že vnímá jednoznačnou kontinuitu zahraniční politiky i politiky v rámci Aliance.