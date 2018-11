Český velvyslanec v Číně prý naštval Hrad. Chystá se obměna. Vyplulo už jméno možného náhradníka

Český prezident Miloš Zeman dnes večer odlétá do Číny a pravděpodobně to bude jeho poslední čínská cesta, kterou v roli českého velvyslance v Pekingu připravil Bedřich Kopecký. Ten totiž upadl v nemilost Hradu, který jej chce vyměnit. Favoritem na jeho post je prý končící viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík, informovaly Lidové noviny.

Kopecký působí v Pekingu od jara 2016, jedná se o jeho čtvrtou velvyslaneckou štaci a vyvrcholení jeho kariéry. Ještě donedávna neměl s diplomatickým matadorem prezident Miloš Zeman problém. To se prý změnilo ve chvíli, kdy Kopecký připojil své jméno k dopisu jedenácti diplomatů ze zemí Evropské unie, Austrálie, Kanady, Japonska a Švýcarska.

Kriticky laděný list totiž apeloval na dodržování lidských práv v Číně a jeho adresátem byl tamní ministr veřejné bezpečnosti Kuo Šeng-kchun. Zemana podle informací LN Kopeckého podpis velmi rozčílil. Hlavně proto, že šel proti vyhlášení loajality k Číně. To nechal Zeman na Hradě v roce 2016 naformulovat a jako „prohlášení čtyř“ podepsat předsedy obou komor parlamentu a tehdejším premiérem Bohuslavem Sobotkou.

Od té chvíle Hrad hledá za Kopeckého náhradu, i když obvyklý čtyřletý mandát končí ambasadorovi až v únoru 2020. Nejdříve se hovořilo o novém muži pro říši středu, bývalém ministru zahraničí Janu Kohoutovi, jenž je zakladatelem New Silk Road Institute Prague a v Číně má rozsáhlé obchodní kontakty.

Koncem léta se objevily informace, že by na českou ambasádu do Pekingu mohl odjet ekonom Vladimír Tomšík, končící viceguvernér České národní banky (ČNB). Podle informací LN je to právě Tomšík, kdo má v současné chvíli nejlepší pozici pro Kopeckého nástupnictví. Ministerstvo zahraničních věcí i Hrad jména velvyslanců zveřejňují až poté, co vládou vybraní a prezidentem stvrzení kandidáti získají souhlas země, v níž budou působit.

„Tomšíkovo jméno vládou ještě neprošlo. Panuje na něm ale shoda a jiný, tak silný kandidát, není,“ řekl LN zdroj z diplomatického prostředí. Vyjádření samotného Tomšíka se LN získat nepodařilo. Vystudovanému ekonomovi Tomšíkovi končí koncem listopadu druhý šestiletý mandát v bankovní radě ČNB. Z centrální banky si navíc odnese i bezpečnostní prověrku, kterou k práci velvyslance potřebuje.

I v Černínském paláci navíc panuje o něco příznivější konstelace než na sklonku léta. V té době byl totiž politickým tajemníkem MZV europoslanec Miroslav Poche, který prosazoval jiného kandidáta do Číny, který nakonec odešel. Tomšíkovy preferenční šance tak opět stouply.

V případě, že se Tomšík nakonec stane novým českým ambasadorem v Pekingu, zařadí se mezi další velvyslance, kteří za sebou nemají diplomatickou kariéru.

autor: nab