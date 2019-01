Cesta Metnara do Rakouska byla zrušena, údajně kvůli počasí

Dnešní pracovní cesta ministra obrany Lubomíra Metnara do Rakouska byla kvůli špatným povětrnostním podmínkám nad Vídní zrušena. Metnar chtěl ve Vídni jednat s rakouským protějškem Mariem Kunaskem o bilaterální spolupráci či vojenských cvičeních. ČTK to řekl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Vídeň o dopravních potížích neinformuje.

Metnar měl do Rakouska letět, kvůli špatnému počasí nad hlavním rakouským městem to ale podle Pejška nebylo možné. Ministři nyní budou pro své setkání hledat náhradní termín.

Na programu jednání byla bilaterální vojenská a průmyslová spolupráce, společné aktivity v Evropské unii v rámci konceptu trvalé posílené spolupráce zemí EU v obraně (PESCO) nebo vojenské cvičení, které se bude na podzim v rámci Středoevropské obranné spolupráce (CEDC) konat v Maďarsku. Tématem měla podle Pejška být i migrace a Metnar chtěl také rakouské armádě nabídnout nový letoun L-39NG české společnosti Aero Vodochody. Nový stroj by mohl nahradit rakouská cvičná letadla.

Rakouská média ani vídeňské mezinárodní letiště dnes nehlásí žádné vážnější dopravní komplikace způsobené počasím nebo sněhovou kalamitou. Na letišti ve Vídni–Schwechatu se normálně přistává. Ve Vídni dnes ráno a dopoledne mrzlo, ale beze srážek.

Podle Pejška měla armáda k dispozici meteorologickou předpověď, že se během dopoledne zhoršená viditelnost nad vídeňským letištěm zlepší, což se také stalo. „Ale znamenalo by to v každém případě přistání až před 11:00 a téměř tříhodinové zpoždění oproti plánovanému programu schůzky, proto jsme cestu raději odložili,“ dodal. Podobné zpoždění by podle něj nastalo i při cestě po zemi.

autor: mp