Čeští právní experti jsou na nohou: Určovat, co se smí říkat a co ne? Velmi nebezpečné! Není divu, že s tím přichází zrovna Čaputová

Na kauzu odsouzeného slovenského poslance za xenofobní výroky na adresu Romů zareagovala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová výzvou, že Slovensko potřebuje mít velmi jasné meze svobody projevu. Podle advokáta Radka Suchého bychom pak už byli jen krůček od toho, aby opět nějaký odborník na pravdu rozhodoval i o tom, co si máme myslet a co ne. Za velmi alarmující a nebezpečné považuje koketování naší politické reprezentace a státních zástupců se zaváděním postihu tzv. předsudečné nenávisti. Advokát Karel Hejný zase připomíná, že výklad skutkových podstat verbálních trestných činů byl u nás vždy dobový.

Ztrátou poslaneckého mandátu pyká z rozhodnutí Nejvyššího soudu člen Ľudové strany Naše Slovensko (ĽSNS) Milan Mazurek za své tři roky staré vystoupení v pořadu regionální soukromé rozhlasové stanice Rádio Frontinus. Kromě toho má zaplatit i pokutu 10 tisíc eur (259 tisíc korun) za xenofobní výroky na adresu Romů, čímž se dle verdiktu dopustil trestného činu. Během živého vysílání hovořil o nepřizpůsobivosti, násilí a vandalismu ze strany romského etnika, o „celé komunitě cikánských asociálů“, o tom, že zvláštní škola otevřená v době jeho dětství připomínala zoologickou zahradu, nebo o tom, že by si cikáni neměli z plození dětí dělat byznys. „To musíme zastavit,“ upozornil Mazurek. Peníze z eurofondů investujeme do lidí, kteří „pro náš národ nikdy nic neudělali a nic pro nás neudělají ani v budoucnu“, uvedl také.

Podle slovenské ústavy mandát poslance zaniká dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl poslanec odsouzen za úmyslný trestný čin. Trestní stíhání by autorovi takových výroků zřejmě hrozilo i v České republice. „Já věřím, že ano, protože jak paragraf 355, který se týká hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, tak paragraf 356, jenž postihuje podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, na toto v Trestním zákoníku pamatují. Za něco takového může být pachatel potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Ale protože to bylo řečeno veřejně, konkrétně v rozhlase, tak v takovém případě je tam zvýšená právní kvalifikace a trestní sazba by byla až tři léta,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz advokát Jaroslav Ortman.

Výklad skutkových podstat verbálních trestných činů byl vždy dobový

„Neznám sice bližší okolnosti případu ani rozhodnutí Nejvyššího soudu Slovenské republiky, ale mohu konstatovat, že podle našeho Trestního zákoníku je možné se dopustit trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, a to právě například i veřejným hanobením určitého etnika. Podstatné však je, aby takové jednání dosáhlo určitého stupně tzv. společenské škodlivosti, jako například když někdo bude veřejně popírat holocaust a podobně. Osobně si nemyslím, že v tomto případě takového stupně dosaženo bylo. Navíc mě trochu zaráží, že důsledkem byla i ztráta poslaneckého mandátu pana poslance Mazurka. To by, myslím, u nás možné nebylo,“ říká pro ParlamentníListy.cz advokát Radek Suchý.

Jestli je Ficův světonázor krčma, tak je to jeho problém

Na expremiéra Fica už kvůli jeho vyjádřením podal trestní oznámení člen Občanské konzervativní strany Juraj Petrovič. První slovenský europoslanec romského původu Peter Pollák prohlásil, že Robert Fico popřel rozhodnutí Nejvyššího soudu, že poslanec kotlebovců Milan Mazurek spáchal extremistický trestný čin, a přidal se na stranu těch, kteří popírají holokaust a obdivují Tisa a Hitlera. Nezávisle na tom se případem začala zabývat i slovenská Národní kriminální agentura. „Možný postih vůči Robertu Ficovi, který zjevně jen s určitou nadsázkou komentoval rozhodnutí soudu a vyjádřil svůj názor, kterým rozhodně nikoho nehanobil, se mi ale jeví úplně absurdní. To už spíše hraničí se zasahováním do svobody projevu a svobody slova,“ domnívá se Radek Suchý.

„Ten výrok hlavně ukazuje momentální úroveň bývalého premiéra za Smer pana Roberta Fica. Tohle jsou nepřijatelná a urážlivá slova. Ale nemyslím si, že by to bylo přímo trestným činem, může to být přestupek. Ale rozhodně nemůže pan Fico mluvit za celý slovenský národ, maximálně může mluvit za své voliče, a to je ještě otázka, jestli si voliči Smeru myslí v této věci totéž co on. Podle mě je to na prověření orgány činnými v trestním řízení, ale domnívám se, že to nakonec bude postoupeno buďto do Sněmovny mandátovému a imunitnímu výboru, nebo se bude rozhodovat o tom, zda jde o přestupek. Ale pan Fico ukázal, kam chodí. Jestli je jeho světonázor krčma, tak to je jeho problém,“ míní Jaroslav Ortman.

Pozor na koketování se zaváděním postihu tzv. předsudečné nenávisti

Stranou této kauzy nemohla zůstat ani prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová. V rozhovoru pro TV Markíza odmítla Ficovo tvrzení, že Mazurek na adresu Romů řekl to, co si myslí i většina Slováků. Zároveň uvedla, že jako země Slovensko potřebuje mít velmi jasné meze svobody projevu. „Takovéto výroky byly za tou mezí a nepřispívají k ničemu, určitě ne k řešením,“ zdůvodnila. „Myslím si, že dosavadní právní úprava u nás je v pořádku. Jednak jsou tyto výroky postižitelné Trestním zákoníkem, jednak úprava svobody projevu je v Česku dost dobrá. Teď jde jenom o to, aby se to, co je v zákoně napsáno, tedy to, co zákonodárce schválil, také realizovalo v praxi. Jestli praxe odpovídá tomu, co je napsáno v zákoně, to už ponechávám na posouzení čtenářům Parlamentních listů,“ konstatuje advokát Jaroslav Ortman.

„Já považuji svobodu projevu za jedno z nejvýznamnější základních lidských práv a na jakékoli náznaky o snahu jejího omezování reaguji velmi obezřetně. Jakékoli politické zásahy ať již v podobě vymezení ‚velmi jasných mezí svobody‘ či například koketování i naší politické reprezentace a státních zástupců se zaváděním postihu tzv. předsudečné nenávisti považuji za velmi alarmující a nebezpečné. Svoboda projevu končí tam, kde se dotýká cti toho druhého. A to je velmi individuální záležitost,“ upozorňuje pro ParlamentníListy.cz Radek Suchý.

Není divu, že by Čaputová ráda zaváděla hranice toho, co se smí říkat

K návrhu slovenské prezidentky je proto velice skeptický. „Sotva si dovedu představit, že by někdo osvícený zaváděl pevné hranice toho, co se smí říkat a co ne. Pak už jsme jen krůček od toho, aby opět nějaký odborník na pravdu rozhodoval i o tom, co si máme myslet a co ne. To už tady bylo. Proto si nemyslím, že zavádění limitů pro svobodu slova z rozhodnutí politické elity v podmínkách České republiky by bylo správným krokem. Svobodu slova a projevu musíme naopak důsledně chránit proti podobným pokusům ji omezovat. Jak říkám, považuji to za velmi nebezpečné! Ale že s těmito úvahami přichází paní prezidentka Čaputová, mě vůbec nepřekvapuje,“ dodává advokát Radek Suchý.

