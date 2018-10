Cestující letadla zabránili deportaci Somálce z Británie. Ten v minulosti znásilnil mladou dívku. Europoslanec Zdechovský vypěnil

Mladého Somálce měly před několika dny deportovat ze země britské úřady. To se ale nepovedlo kvůli nic netušícím cestujícím v letadle na letišti Heathrow, kterým bylo muže líto. Server Daily Mail zveřejnil video jednoho z pasažérů, jež ukazuje, že úředníci doprovodili Ahmeda do letadla. Mladý muž však začal po chvíli hlasitě křičet. Cestující mu chtěli pomoct a začali požadovat, aby úředníci i s mladíkem letadlo opustili, informoval server Novinky.cz.

Mezi cestujícími, kteří pravděpodobně důvod deportace ani neznali, se ozývaly výkřiky, jako „oddělují ho od jeho rodiny“ či „odveďte ho z letadla“, popřípadě „jsi volný, chlape“, když úředníci i s deportovaným zaveleli k ústupu. To cestující doprovodili potleskem. Důvod mladíkovy deportace přitom byl takový, že před deseti lety se svými třemi kolegy v Londýně znásilnili tehdy šestnáctiletou cizinku.

Nad takovým průběhem zůstává rozum stát europoslanci Tomáši Zdechovskému, který hovoří o naivitě lidí, kvůli které v zemi zůstávají lidé, kteří tam už dávno nemají co dělat. „Naivita lidí je neskutečná. Díky jejich reakci může ve Velké Británii zůstat Somálec, který byl vyhoštěn poté, co si odpykal trest za brutální znásilnění 16leté dívky. Prostě ten, kdo se dopustí trestného činu, musí EU opustit. Bez výjimky. #migrace,“ napsal jasně ve svém tweetu.

V reakcích pod svým příspěvkem s ním většina uživatelů souhlasila. „Naprostý souhlas. EU si musí začít chránit své hodnoty. Pokud jí ještě nějaké zůstaly,“ přitakal Zdechovskému uživatel se jménem Petr Devera. „Média do té doby vymývala mozky a vnucovala pocit viny, až se jim to někde povedlo,“ přidal svůj názor Robert Masarovič, podle kterého jim to, že tím nastartovala destrukci západní společnosti, zřejmě nevadí. „Destrukce společnosti se prakticky nazývá občanská válka,“ dodal.

„Jsou to idioti a evidentně si to, čím se jejich země stává, zaslouží,“ nebral si servítky Aleš Kofránek. Podle některých jde naivita, hloupost a syndrom spasitelství hodně spolu a není to nic nového. „Co nechápu, je situace, kdy mohou soukromé osoby rozhodnout o tom, koho smějí úřady posadit s doprovodem do letadla a deportovat,“ podivoval se uživatel Yaro Hanten s tím, že jistě je to podle rozhodnutí soudu a jde tak o maření výkonu rozhodnutí.

Podobně je ale podle uživatele s přezdívkou Motanel naivní půlka lidí v EU. „To není naivita, ale loajálnost k politice celé EU,“ poznamenal na to Jan Rada. Deportace somálského mladíka byla kvůli nesouhlasným reakcím pasažérů nakonec odložena na neurčito. To ve výsledku může prý znamenat i to, že toho využijí jeho obhájci a nutnost jeho odjezdu ze země zpochybní.

