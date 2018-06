Chalánková má v topce útrum, kandidovat ji nenechají. Proti Pospíšilovi s Adamovou nepomohla ani přímluva Kalouska

Co se děje v TOP 09? Někdejší výrazná tvář této strany Jitka Chalánková, která se angažovala např. v kauze paní Evy Michalákové a jejích dvou synů, které jí odebral norský úřad na ochranu dětí Barnevernet, narazila. TOP 09 ji odmítla podpořit jako kandidátku do Senátu. Proč?

„Některé věci, které je třeba debatovat uvnitř strany, prezentovala příliš navenek, aniž jsme o nich uvnitř strany debatovali,“ řekl iDNES.cz šéf strany Jiří Pospíšil. Na dotaz, jaký může dát příklad, odvětil: „Třeba jaká je míra konzervativnosti a liberálnosti TOP 09. Je tam názorový nesoulad s některými poslanci,“ dodal.

Chalánková na sebe ale upozornila i jinými způsoby. Kupříkladu podepsala petici proti povinným kvótám na migranty. Kromě toho se postavila proti tomu, aby ženy, které nežijí ve svazku manželském, mohly podstupovat umělé oplodnění od neznámého dárce bez vědomí tohoto dárce. „Právo na dítě nepatří mezi základní lidská práva,“ prohlásila, než poslanci návrh odmítli.

Za senátorskou kandidaturu Chalánkové se přimlouval bývalý předseda strany Miroslav Kalousek, ale marně. Současná místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová se stavěla proti podpoře Chalánkové. Nechtěla však prozradit proč. „Finální rozhodnutí o kandidatuře činí výkonný výbor, což je kolektivní orgán, ale každý člen ke svému hlasování může mít vlastní důvod. Nechci však svůj důvod ventilovat do médií, protože mi to nepřijde vůči paní kolegyni vhodné,“ sdělila Pekarová Adamová.

Dá se říct, že se v TOP 09 projevují spory mezi konzervativně a liberálně smýšlejícími členy strany. Až čas ukáže, jak se tento spor vyvine dál.

V úterý odpoledne Chalánková oznámila, že v TOP 09 skončí. Strana se podle ní odklonila od konzervativních hodnot, a to podle názoru političky není dobře.

„Patřím mezi zakládající členy. Od roku 2009 a 2010, kdy TOP 09 vznikala, se strana odklonila od původních ideálů, které má vetknuty do svého programového desatera. Je to pro mě velký problém, protože jsem se během práce ve Sněmovně snažila hájit hodnotové zakotvení strany a měla jsem s tím dost problémů i s vlastními členy strany,“ zdůvodnila své rozhodnutí.

„Už na celostátním sněmu strany loni v listopadu jsem upozorňovala, že není až tak důležité, kdo bude zvolený do vedení strany, ale že by si strana měla uvědomit a vrátit se ke svému hodnotovému zakotvení. Upozornila jsem, že by si strana měla ujasnit zakotvení a nesnažit se lovit voliče vždy někde, kde zrovna vítr vane. Současné vedení bylo zvoleno a krajské organizace si představovaly, že dojde k nějaké žádoucí změně. Já se obávám, že k žádné správné změně nemůže dojít,“ posteskla si ještě.

Z politiky ale nemizí, bude dál usilovat o vstup do Senátu, kde chce hájit konzervativní hodnoty včetně toho, že rodinu tvoří jen pár muže a ženy, případně s dětmi. Politička tak dává najevo, že je zastánkyní tradiční rodiny.

