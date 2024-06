Chalífát v Evropě? Islamisté mají čas toho dosáhnout, varuje reportérka Kutilová

Reportérka Kutilová reaguje na poslední šok, které zažilo v minulém týdnu Německo, když útočník v Mannheimu napadl kritiky islámu a zabil zasahujícího policistu. Agresor byl původem z Afghánistánu, i když nedostal azyl, integroval se, naučil se německy, a přesto se po dalších letech radikalizoval.

„To, co se děje tak nějak ,ojediněle' dlouhé roky, nabralo na intenzitě a síle po útoku teroristů z Hamásu na židovské osady a následné odvetné akci izraelské armády. Tolerance Němců došla tak daleko, že v Hamburku velké organizované skupiny volají po vytvoření islámského státu - chalífátu a právu šaría,“ píše Kutilová v komentáři Německý absudistán.

„Pro mě jako reportérku, která se mnoho let pohybovala v konfliktech v Sýrii a Iráku, je to zcela absurdní a je to předzvěst zkázy poválečného Německa, na které jsme si za desetiletí přivykli. Němci zoufale podcenili, koho si do země pouští a komu podávají pomocnou ruku a postupně i celou zemi,“ dodává válečná reportérka.

Podle zprávy německé vlády z roku 2021 bylo v Německu 700 lidí klasifikováno jako potenciální pachatelé kvůli svému náboženskému zápalu, který je převážně islamistické povahy. Uvádí se, že od roku 2012 odešlo do Iráku a Sýrie 1200 islamistů z Německa. Třetina z nich se vrátila, odsouzena jich byla jen malá část. Prokazování trestné činnosti, která se stala jinde, je totiž složité," uvedla Kutilová.

Zatímco radikalizace roste, zákony v Evropě se mění velmi pomalu a nedokážou reagovat na výzvy spojené s migranty.

„Dnes snad neuplyne den, aby Německem neotřásly další případy násilí páchané migranty z muslimských zemí. V drtivé většině případů jde o ty, kteří přišli po roce 2014, kdy Německo pod vedením kancléřky Merkelové otevřelo svoje brány všem a způsobilo problémy nejen sobě, ale potažmo i celé Evropě. Bylo v pořádku vzít uprchlíky ze Sýrie, ale rozhodně nebylo a není v pořádku vítat všechny, kdo chtějí," napsala Kutilová.

A poukázala na to, co takoví islámisté požadují a kam chtějí Německo dotáhnout. „Kdy pochopí, že islamisté uznávají pouze islám a jejich konečným cílem je nastolit společenský a politický systém, který je založen na právu šaría? Tito lidé nechtějí poklidné soužití s ostatními náboženstvími. A není to vyloučené, mají totiž to, co my Evropané neumíme pochopit - čas. Vůbec nevadí, že to nebude letos nebo za 50 let, oni vědí, že mají mnoho dalších generací, které nakonec kýženého cíle dosáhnou. Za jakoukoliv cenu,“ uzavírá Markéta Kutilová.