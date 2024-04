Chapadlo Kremlu, spustila Pekarová na Okamuru

Hosty první části Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a předseda SPD Tomio Okamura. Hlavním tématem byl poslední veřejný průzkum od společnosti STEM, podle kterého má ANO necelých 33 % hlasů, zatímco SPD 9,3 % a TOP 09 5,2 %. Pekarová prohlásila, že sledování volebních průzkumů v průběhu volebního období je přeceňováno. Rozhovor se stočil i ke kampaním k volbám do Evropského parlamentu. Pekarová upozornila, že kandidátka hnutí SPD a Trikolora, Zuzana Majerová, v minulosti poskytla rozhovor webu Voice of Europe. Ten byl v souvislosti s objevem BIS zařazen na sankční seznam.

reklama

Moderátorka pořadu Partie na CNN Prima News Terezie Tománková zmínila výsledky průzkumů veřejného mínění společnosti STEM z března. Hnutí ANO v průzkumu získalo necelých 33 %, ODS 14,5 %, na třetím místě Piráti s 10,5 %. Následuje hnutí SPD s 9,3 %, hnutí STAN s 6,6 % a TOP 09 těsně nad pětiprocentní hranicí s 5,2 %.

Podle Markéty Pekarové Adamové je sledování volebních průzkumů v průběhu volebního období přeceňované. „Všichni si asi pamatujeme, že zhruba půl roku před sněmovními volbami to podle průzkumů vypadalo tak, že premiérem bude Ivan Bartoš a že koalice Spolu bude mít 16 % a nevyhraje volby. Výsledky voleb přitom byly úplně jiné,“ upozornila předsedkyně Poslanecké sněmovny a předsedkyně TOP 09. „Stejně jako ve sportu, není důležité to, jaký je váš trénink, ale to, jaký je zápas, který se hraje na góly. A tam my budeme skórovat,“ podotkla.

Pekarová věří, že voliči od Spolu neodcházejí. „Ekonomická situace se zlepšuje, inflace je na dvou procentech, tedy na třetině toho, co byla, když jsme přebírali vládu od Andreje Babiše. Ekonomická situace je velmi důležitá pro to, jak se lidem v České republice žije, a začne se to projevovat i v jejich životech. Takže já věřím tomu, že i ta ‚blbá nálada‘, která tady trochu panovala, se změní a zlepší,“ řekla Pekarová.

Anketa Kdo byl vaším favoritem ve druhém kole slovenských prezidentských voleb? Peter Pellegrini 98% Ivan Korčok 2% hlasovalo: 2050 lidí

Na to, čím si Česká republika prochází, je dle jejího názoru situace pro budoucno optimistická. Že zatím někteří voliči mohou být zklamaní, si Pekarová prý uvědomuje. Zdůraznila však, že koalice Spolu je teprve v polovině vládního období a stále ještě nedokončili vše, co si přáli.

Možnost vyjádřit se k průzkumu společnosti STEM dostal i předseda strany SPD Tomio Okamura. Moderátorka Tománková se ho nejprve ještě zeptala, zda není nervózní z toho, že hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem cílí na stejný elektorát jako právě SPD, tedy na protestní hlasy.

„Máme 9,3 %, ve volbách jsme měli 9,5 %, to znamená, že jsme stabilně plus mínus na svém,“ uvedl Okamura s tím, že průzkumy se samozřejmě mohou lišit a že SPD má velký potenciál. Zmínil např. průzkum od Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd, podle nějž má on sám velmi vysokou důvěru, a to 40 %. „Moc si toho vážím, je to těsně třetí místo, zatímco vládní představitelé jsou všichni pod dvacet procent a patří mezi ty nejhorší,“ dodal Okamura.

V hnutí ANO nicméně spatřuje „těžkou konkurenci“. I přesto však zdůraznil, že mezi hnutím ANO a SPD existují pro voliče zásadní rozdíly. Zmínil například, že na rozdíl od SPD, hnutí s ANO společně s vládní koalicí podporuje zasílání zbraní na Ukrajinu. „My, SPD jsme ve Sněmovně jedini proti tomu. Stejně tak Andrej Babiš odsouhlasil Green Deal, který nám všem zdražuje potraviny, energie, bydlení. Podporuje to i Fialova vláda. My jsme jediní, kdo od začátku byli proti,“ připomněl Okamura. Úvaha, že by ANO bralo voličské hlasy SPD, ho proto neznervózňuje.

Dalším tématem Partie se stalo zahájení kampaní do voleb do Evropského parlamentu, které koalice Spolu, jakož i SPD tento týden zahájily.

Pekarová podotkla, že byť je SPD tzv. stranou jednoho muže, jejich kandidátka do Evropského parlamentu je pestrá. Připomněla, že BIS odhalila, že web Voice of Europe byl financován z Ruska ve snaze ovlivňovat evropské volby, a že právě jedna z kandidátek SPD a Trikolory – Zuzana Majerová – tomuto webu poskytla rozhovor. „Chapadlo Kremlu je na kandidátku hnutí SPD a Trikolory také napojeno,“ prohlásila Pekarová.

Kandidátka Spolu se dle slov Pekarové aspoň umí shodnout na tom, co je důležité. „A to je být součástí Evropské unie, být prozápadní,“ řekla, a že všichni jejich kandidáti jsou „zkušenými politiky“.

„Tak abyste zase tady opakovaně nelhala,“ dostal pak slovo Okamura a obořil se na Pekarovou. „Já jsem byl osloven serverem Voice of Europe v lednu a v únoru a vyhodnotil jsem, že ten rozhovor dělat nebudu. Takže nelžete…“ poznamenal Okamura.

„A paní Majerová, trojka vaší kandidátky, ho udělala. Takže mě neobviňujte ze lži. O vás jsem nemluvila,“ ohradila se Pekarová.

„Paní předsedkyně, neskákejte mi do řeči. Já vím, že jste na nervy z Miroslava Kalouska, že když si založí stranu, tak máte utrum,“ usadil ji Okamura. Poté ještě dodal, že ani vůbec netuší, co ten Voice of Europe je.

Psali jsme: Václav Klaus Slovákům gratuluje: Nezvolili jste si Aspen Institute Okamura popsal „návštěvu z Antify“. Zoufalá pětikoalice už nemá co nabídnout, říká Pellegrini jako Zeman, rozebírá Hampl. A poučení pro Babiše A kdo teď na Slovensku podpoří Kyjev, zoufá BBC. Politico citovalo naštvaného Korčoka

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE