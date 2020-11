Chce být Ivan Bartoš premiérem? Měl by to říct jasněji, upozorňuje Jindřich Šídlo

Současným předsedou vlády je Andrej Babiš (ANO) a podle komentátora serveru Seznam Zprávy nelze vyloučit, že jím bude i po volbách 2021. O premiérské křeslo se hlásí i šéf Pirátů Ivan Bartoš a předseda ODS Petr Fiala, ale podle Šídla by to měli říct hlasitěji. Vždyť ambicí politika by mělo být říci nahlas: Chci vládnout a do své vlády dosadím tyto konkrétní lidi. Takhle nějak by se prý měl vyjádřit i Bartoš.

Komentátor Jindřich Šídlo se v textu pro Český rozhlas diví, jak málo se čeští politici hlásí o post premiéra.

Kupříkladu šéf Pirátů Ivan Bartoš na sociální síti prozradil, že by rád žil v normální zemi a otevřel si knihkupectví. Pokud jde o premiérství, Piráti budou o svém volebním lídrovi teprve hlasovat.

To jsou slova, která Jindřicha Šídla poněkud překvapila, protože od předsedy politické strany by čekal, že chce být premiérem, a také by čekal, že si o to nahlas řekne. „Je trochu překvapující slyšet lídra politické strany rok před možným převzetím moci, že by si ze všeho nejvíc přál mít knihkupectví,“ prohlásil Šídlo.

Mistrem v tom, prezentovat premiérství jako velkou oběť, o kterou přece vůbec nestál, je šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

„Mistrem disciplíny ‚proč dělám to, co nechci je pochopitelně Andrej Babiš, který se dodnes nezapomene v každém rozhovoru politovat, jakým obrovským sebeobětováním pro něj vstup do politiky vůbec byl a jak v ní dodnes denně trpí. Vzhledem k tomu, co všechno pro získání a udržení moci udělal, to zní už jen legračně, a čím dřív se na toto nedůstojné pitvoření zapomene, tím to bude lepší,“ zdůraznil komentátor, který doufá, že se o premiérství někdo přihlásí hlasitěji, než to momentálně činí předsedové stran.

