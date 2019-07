Chce se mi zvracet. Jděte se bodnout! Foldyna a Zimola v šoku z dění v ČSSD, ostré

„Oba nové náměstky jsem si vybral pro jejich pracovitost a odborné znalosti. Jejich úkoly se odvíjí od priorit, které má do budoucna resort ministerstva zahraničí i já osobně. Věřím, že oba přiloží aktivně ruku k dílu. Vítám také ve vedení ministerstva pod svou taktovkou první ženu,“ uvedl ministr Petříček.

Osmadvacetiletý Hlaváček je předsedou Mladých sociálních demokratů, angažuje se v komunální politice ve třetím pražském obvodu. V květnu neúspěšně kandidoval za ČSSD do europarlamentu. Grmelová, která podle LN vstoupila do pražské buňky ČSSD teprve před několika měsíci, absolvovala v roce 2003 Diplomatickou akademii Ministerstva zahraničních věcí. Působila na velvyslanectví v Londýně a je odbornicí na Blízký východ.

V Černínském paláci dále působí pět odborných náměstků, kteří museli projít výběrovým řízením a podle zákona o státní službě je po nástupu nové vlády nelze svévolně odvolat. Vedle toho může mít každý ministr také dva politické náměstky, kteří spadají pod zákoník práce a nemají takovou ochranu jako odborní náměstci.

Na ministerstvu se podle Lidových novin chystají i další personální změny. Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU (SZBP) by měl v dohledné době vést arabista Jan Šnaidauf, který donedávna pracoval v evropských institucích v Bruselu. Vystřídá Kateřinu Sequensovou, s níž se počítá jako s příští velvyslankyní v Nizozemsku, napsal deník.

Zahraniční mise čeká podle diplomatických zdrojů i na náměstka ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Bärtla, který má vystřídat Petra Kubernáta na velvyslanectví v Lucembursku. Na ambasádu v Pákistánu míří Tomáš Smetánka, který dříve zastupoval Česko v Jordánsku, Číně, Jižní Koreji a Indonésii a na ministerstvu zahraničí působil i jako zvláštní zmocněnec pro migraci.

Jména nových náměstků však zjevně nezaujala poslance ČSSD Jaroslava Foldynu. „Bez komentáře,“ uvedl nejprve. V diskusi se pak rozohnil víc.

„Proč bez komentáře? Pojmenujme to. Radek Hlaváček má kvalifikaci předsedy Mladí sociální demokraté a to přeci stačí. Do EP to nevyšlo, kam nemůže volič zasáhne straník a máme z toho funkci, navíc je to kamarád party kolem pana Pocheho! Držím pěstičky, ať se naší zahraniční politice daří (Panbůh zaplať za prezidenta),“ poznamenal Dalibor Dvořák, předseda Mladých sociálních demokratů Ústeckého kraje.

„S Karlem Schwarzenbergem jsem nesouhlasil, ale vážím si jej. S těmito ne, že jen nesouhlasím, ale je to vrchol politického nevkusu,“ odvětil Foldyna.

Velmi ostře pak zaraegoval i exhejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. „Jak by řekl generál z Černých baronů, chce se mi zvracet! Ministr Petříček, loutka pražského šíbra Pocheho, umístil do náměstkovských funkcí své dva stranické kolegy z Prahy. Nad Grmelovou by se ještě dalo přivřít oko, ne už u předsedy Mladých sociálních demokratů Hlaváčka. Ano, toho, který neúspěšně kandidoval do europarlamentu a dostal ‚hezkých‘ 1400 hlasů! Jděte už se vážně bodnout, dokud budou ČSSD ovládat takoví bezskrupulózní partajníci, nemá tahle strana šanci na restart!“ rozčílil se Zimola.

