Chceme, aby lidi pili v hospodě, ne doma! Vytočený Babiš novinářku nešetřil. Padla silná slova

Novinářka Perknerová vyčetla premiérovi, že v posledních týdnech se ukazuje, že země moc nefunguje. Poukázala například na zpackanou a předraženou zakázku na elektronické dálniční známky. „Tu jsme zrušili, udělal ji úředník bez našeho vědomí. O zakázce jsem se dozvěděl z médií. Naši předchůdci vybudovali stát se současnými zákony a kompetencemi," hájil se premiér Babiš.

„Jste u vlády už sedm let, tak nevím, na koho se vymlouváte,“ kontrovala novinářka. „Za Sobotky nás válcovaly ČSSD a KDU-ČSL. My jsme tam dva roky a ve Sněmovně stále máme menšinu,“ postěžoval si Babiš.

A Perknerová nevycházela z údivu. „To snad ne. Počítat umím, poslanci ANO, ČSSD, KSČM a SPD mají jasnou většinu,“ zdůraznila. Předseda však poznamenal, že s SPD nemají žádné dohody. „A když už jsme u toho, v otázce snížení DPH na osobní přepravu komunisté a ČSSD hlasovali proti nám,“ podotkl.

„Opravdu vytahujete záležitost, v níž jste ve svém sumáři Čau, lidi nemluvil pravdu?“ podivila se opět Perknerová a dodala, že přece tvrdil, že se zasloužil u této položky o snížení DPH z 15 na 10 procent, až na to, že všichni poslanci ANO hlasovali proti tomuto návrhu STAN.

Anketa Chcete, aby náš stát dával na obranu minimálně 2% HDP, jak po nás chtějí Američané? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 12998 lidí



„Vyžádal jsem si od Ministerstva financí seznam zboží a služeb, kde se za naše období snižovala DPH. Toto byla jediná položka, kde jsme to neudělali, protože by na tom vydělali přepravci, aniž by se to odrazilo ve zlevněném jízdném pro lidi. To jsem si neuvědomil a omluvil jsem se za to,“ vysvětloval Babiš.

„Fakt je, že z DPH na pivo jste vy, novináři, udělali totální bramboračku,“ ročiloval se a připomněl, že v lednu 2016 řekl, že musíme pomoci hospodským, kteří nemají výhodu sníženého DPH na teplé jídlo a prodávají jen pivo a utopence.

„Jakou bramboračku? Tabulku, která ukazuje devět různých sazeb DPH na pivo, nezpochybnila ani vaše ministryně financí Alena Schillerová,“ přešla do protiútoku redaktorka.

Premiér poznamenal, že tato tabulka jej nezajímá, protože se nijak nedotýká podstaty věci a tou je splněný slib, že sníží DPH na čepované pivo k jídlu z 21 na 10 procent. „Za to byste mě měla pochválit,“ podotkl.

Novinářka se však pozastavila nad tím, proč by ho měla chválit, když si myslí, že alkohol škodí zdraví a měl by se zdražovat, nikoli zlevňovat. „Je to o pivní kultuře našeho národa. Ano, alkohol škodí, ale lidé ho konzumují tak či tak. A my nechceme, aby si lahve piva nosili domů, ale aby ho pili v hospodě,“ objasnil Babiš.

„Je dobře, že lidé chodí do hospod, to je tradice. Pomohli jsme hospodským,“ reagoval pak na ironickou poznámku Perknerové, zda je to tak řešené pro to, aby se lidé chodili do hospod opíjet kolektivně.

Na stůl padla i otázka, zda bude mít v roce 2023 ambice kandidovat na prezidenta, není to však podle jeho slov nic, po čem by toužil. „Já jsem manažer, rád řídím, organizuji. Prezidentská funkce je majestát, je to jiné,“ odpověděl.

„Jsou to pro mě zbytečné debaty. Čas rychle běží, do příštích sněmovních voleb máme rok a sedm měsíců. Rád bych pokračoval ve funkci premiéra, protože máme plno rozdělaných věcí a byl bych rád u toho…,“ řekl jasně s tím, že rád by jako předseda vlády „stříhal pásky na smysluplných stavbách“.

