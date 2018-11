Chceme vést Česko, říká jasně šéf komunistů Filip

V roce 2017 komunisté utrpěli ve sněmovních volbách tak velkou porážku, že takovou nepamatovali od časů svého vzniku. Josef Skála vyzýval k přehození výhybky ve vedení strany a chtěl se stát předsedou místo Filipa. Filip však svůj post obhájil a komunisty vede dál. Totéž platí i po senátních a komunálních volbách, které pro KSČM také skončily debaklem. Komunisté úplně vypadli ze Senátu a ztratili nemalé množství zastupitelských mandátů. Na velkém magistrátu v Praze teď nebude sedět ani jeden komunista.

„Volby pro nás nebyly debaklem. To je typická mediální manipulace nazývat to debaklem. Nemohu přijmout takovéto hodnocení, v některých městech jsme vyhráli. Neznamená to, že jsme vyklidili pole,“ odmítal Filip.

Komunistickou stranu vnímá jako nejdemokratičtější, resp. s nejdemokratičtějšími stanovami, kde se všechno řeší zdola. Tyto demokratické principy podle Filipa dokazují, že komunisté nejsou nežádoucí stranou, jak je občas vykreslována.

A nejen to, Filip se netají ambicí vést Česko. „Máme ambici vést Českou republiku. KSČM má nejdemokratičtější stanovy, respektuje poučení z minulosti a všechno dělá zdola,“ vyzdvihuje svou stranu.

V KSČM je prý plno mladých lidí, kteří ve straně dostanou příležitost, ale musejí si to odpracovat. Tak to alespoň vidí Filip.

