Chceš byt 2kk v Praze? Táto, dej 800 tisíc Kč, babi, ty jenom 380. Investor poradil, bylo zle

Investor Pavel Fohler radí mladým lidem, jak si pořídit malý startovací byt, který navíc můžou pronajímat a ihned začít na koupi bytu vydělávat. „Jak na startovací byt? Přikládám kalkulaci, kterou bych prezentoval rodičům či jinému ‚investorovi‘. Páka ve formě hypotéky vám umožní vytvořit si kapitál. Volba: buď pronajímáte celé, nebo jen pokoj, bydlíte – snižujete tak riziko v případě ztráty práce. Co vy na to?“ píše Fohler na síti X.

Ve své kalkulaci ale podle mnohých vychází z nereálných možností dnešních mladých a jejich rodin. Ke koupi malého bytu 2kk ve Vysočanech v ceně 6,6 milionu korun na hypotéku totiž podle investora je potřeba našetřit si vlastních 160 tisíc do konce studia na vysoké škole. Už to je pro řadu studentů s brigádou nesplnitelný úkol.

Na dosažení hypotéky je ale potřeba další více než milion korun. Ten podle Fohlera mohou zajistit rodiče nebo babička. Rodiče by tak měli na byt v modelovém případě přispět 800 tisíc korun a prarodiče nebo jiný příbuzný dalších 380 tisíc korun.

Když tedy bude mít čerstvý absolvent k dispozici 1,4 milionu korun, hurá do koupě prvního bytu. Ten navíc podle investora může mladý člověk sdílet, a tak už vydělávat na splátky. A nejlépe by ho měl rovnou pronajímat celý a spustit svůj investiční byznys s nemovitostmi. Bydlet by v takovém případě asi musel u rodičů, kteří mu na jeho podnikání zrovna dali milion korun.

Právě na nereálnost takové kalkulace lidé pod příspěvkem upozorňují. „Hezký, jen to zároveň ilustruje i to, proč dnešní mladí nadávají na nedostupnost, no. Pokud nedostanou mega od rodiny, což nevím, jestli pak počítáte, že budou té rodině splácet? Tak jsou v háji. Plus splátka 30K prakticky sežere celý příjem VŠ po škole,“ upozorňuje jeden z komentujících.

„Rodiče tolik peněz absolutně nemají, babičky a dědečkové mrtví. Je tam něco i absolutně bez jakékoli pomoci rodiny? Případně jak to vyřešit u člověka po univerzitě, který si dost věcí musel platit sám, a nemá tedy naspořeno téměř nic?“ ptá se další.

„To myslíte opravdu vážně? Absolutní odtržení od reality,“ mají jasno mnozí další.

Opakovaně zejména upozorňují, že student na vysoké škole těžko může při studiu naspořit statisíce, když je rád, že si nějak zaplatí bydlení a jídlo a i s tím mu často pomáhají rodiče. „Krásné knížecí rady. Život na VŠ jsem si platil z brigád, protože rodiče byli rádi, že uživí mladší sourozence. Úspory po VŠ? Nula. Nástupní plat po VŠ je na úrovni platu průměrného, pokud máte kliku. S tím takovouhle hypo fakt nedostanete. Jinak je to zpracované dobře,“ stojí v jednom z komentářů.

Investor Pavel Fohler ale i na tyto výtky má radu. Stačí přerušit školu, vyjet do zahraničí a tam potřebné peníze naspořit. „Neočekávám, že každý bude jako já, že se seberete v devatenácti, přerušíte školu, pojedete na rok do UK jako au pair, najdete si brigádu, kde makáte ‚nonstop‘, při škole doučujete a mezitím investujete s rodičema do bytu, pak makáte, první hypo... zadluženej po uši...,“ pochlubil se investor.

Tuto svoji životní filozofii navíc zopakoval ještě několikrát. „Před dvaceti lety jsem jel do Anglie a sekáním zahrad jsem si vydělal jako student během půl roku téměř 400 tis. Kč... V každé době je nějaká příležitost, ne?“ odpovídal na argument, že bez 1,4 milionu jeho finanční kalkulace nejsou dostupné.

„Nehledě na to, že už vidím, jak tomu mladýmu ‚startérovi‘ banka ochotně dá hypo se splátkou 30K. Takže to máme – jste líný, každej* to může mít. *každej, kdo dostane mega od rodičů a má po škole nástupní plat aspoň šedesát,“ shrnul investiční rady další komentující.

Fohlera se ale zastal influencer Vojta Žižka, který se specializuje na oblast financí, investování a kryptoměn. Podle Žižky jsou některé parametry sice špatně nastavené, ale ve výsledku super práce. „Já bych osobně byl mnohem konzervativnější, co se týče růstu ceny nemovitosti, a taky bych počítal fixaci pouze na rok. Ale super!“ reagoval Žižka a pochvalně se vyjádřila i řada dalších investorů.

