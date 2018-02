Chcete být senátorem? Odpovězte Pirátům na inzerát

Páteční MF Dnes přinesla informace o tom, že Piráti znovu a znovu ukazují, že se jako politici budou chovat ve srovnání se zavedenými stranami trochu jinak. Kandidáta pro senátní volby na Zlínsku hledají Piráti přes inzerát.

„V politice je to zvláštní věc, jde to ale ruku v ruce s pirátským přesvědčením o transparentnosti. Je to lepší, než kdyby se skupinka lobbistů domluvila, koho vyšle do voleb,“ vysvětluje krajský předseda Pirátů Marek Houser. „Zároveň nechceme nasadit extra známého člověka, který nemá nic společného s politikou a bude jenom bezduchou tváří,“ říká.

Přes inzerát hledají Piráti kandidáta i proto, že sami mají věkový problém. Uchazeči musí být aspoň 40 let a členy Pirátů jsou povětšinou mladší ročníky, takže pro ně není jednoduché najít kandidáta. Zájemci, kteří se přihlásí, mají prý počítat s tím, že projdou jakýmsi výběrovým řízením nebo možná spíše primárkami. Z nich vzejde nejvhodnější pirátský uchazeč o post senátora.

Politolog Pavel Šaradín označil postup Pirátů za nezodpovědný. Nechápe příliš, proč kandidáti chtějí do Senátu poslat někoho, jehož dlouhodobé názory na politické dění neznají a nevědí tedy, jak se případně zákonodárce zachová v různých situacích. Jak se postaví ke změnám zákonů, ke změnám Ústavy a tak podobně.

