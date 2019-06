Chcete násilí? Ukecali jsme ho za 15 minut, uzemnil Babiš Milion chvilek. Spiknutí Pirátů a EU. A nakonec: „Ty herci řikaj, no ty voliči Babiše, to sou takový divný, jednoduchý...”

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) zavítal do Duelu Jaromíra Soukupa. Vysvětlil mu, kdo ho v Bruselu udává. Ukázal prstem na jednoho českého senátora a postěžoval si, že čeští auditoři pracující v EU jsou známí tím, že škodí vlastní zemi. Důkazy pro svá tvrzení však nepředložil. Divákům také popsal, jak do své vlády hledal ministra spravedlnosti. A proč Jan Kněžínek vydržel ve vládě jen krátce.

Vyjadřoval se mimo jiné k předběžnému auditu Evropské komise, kde je konstatováno, že český premiér je ve střetu zájmů, protože si stále uchovává vliv ve svém Agrofertu a zároveň jako předseda vlády jedná v EU o evropských dotacích pro Česko a také pro Agrofert. Babiš se do auditorů s gustem pustil. Mnohokrát přitom použil slovíčko „mimochodem“.

„Předběžný audit, který přišel z Bruselu velice nestandardně, mimochodem, většina těch auditorů jsou Češi. A mimochodem, na kandidátce do evropských voleb byl jeden auditor evropskej, na kandidátce Pirátů. Toho člověka mi kdysi cpal do hnutí bývalý náměstek na ministerstvu financí, toho času senátor. To je ten hlavní strůjce těchto různých komplotů. Je jasné, že je tam to propojení. Pro mě je to úplně evidentní. Ti auditoři jsou známí tím, aspoň ti naši, že vždycky dělají problémy České republice. A mimochodem, pan senátor nás taky udal do Bruselu a stálo nás to 800 milionů korun. Nás jako daňové poplatníky. To je nevratný,“ pravil Babiš.

Nezůstal však jen u útoku na auditory Evropské komise. Divákům také popsal, jak do své vlády hledal ministra spravedlnosti.

Došlo i na jmenování ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Divákům sdělil, že bylo jasné, že z vlády odejde ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, protože byl ve svém křesle jen dočasně.

„My jsme ho tam dali těsně před hlasováním o důvěře vládě 11. 7. 2018. A to jsme ho vlastně ukecali za patnáct minut. Vymyslela to paní (Alena) Schillerová. Tak já jsem říkal, ‚prosím vás, tak si to teďka vemte a budeme někoho hledat‘. Tak bylo jasné, že je tam dočasně,“ uvedl Babiš.

„A teďka tady vznikla vlastně dezinformace, protože on za mnou přišel, že bysme to měli vzhledem k tomu mediálnímu tlaku vyřešit a tím, že už byl plán měnit dva ministry (Dana Ťoka a Martu Novákovou), tak by byl samozřejmě nesmysel ho měnit někdy v létě, ale že to uděláme najednou,“ pokračoval premiér.

„Takže patnáctého, vlastně v pondělí, mi řekl, že teda chce skončit a ve čtvrtek 18. přišla nějaká informace, zase, o Čapím hnízdě. A někdo vymyslel, že to má nějakou souvislost,“ kroutil hlavou Babiš.

V závěru pořadu došlo i na uměleckou frontu, hovořící k demonstrantům na Václavském náměstí nebo na Letné. Podle Babiše mají tito lidé značně přezíravý pohled na českou veřejnost, zejména na jeho voliče. „Ty herci řikaj, no ty voliči Babiše, to sou takový divný, takový jednoduchý...“ bavil premiér Soukupovo publikum.

autor: mp