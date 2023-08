Chcete tu migranty z Afriky? Polská vláda vymyslela před volbami fígl. EU se líbit nebude

reklama

Polsko se k takové podobě migrační dohody stavělo odmítavě již koncem letošního června, kdy během tehdejšího summitu lídrů unijních zemí polský předseda vlády poukazoval, jak se liší život v ulicích polských měst oproti těm francouzským, kde v té době probíhaly silné nepokoje vyvolávané z velké části právě osobami s migračním původem. „Naším plánem je Evropa bezpečných hranic – bezpečnost a veřejný pořádek – to jsou hodnoty, od kterých vše ostatní začíná!“ vyjádřil se tehdy Mateusz Morawiecki.

Nasz plan to Europa Bezpiecznych Granic - bezpieczeństwo i porządek publiczny - to są wartości, od których wszystko inne się zaczyna! pic.twitter.com/9anvfDU11d — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) June 30, 2023

Morawiecký si za tento svůj postoj vyslechl kritiku od svého českého protějška Petra Fialy (ODS), který je opačného názoru a unijní migrační dohoda, která mimo jiného zavádí „povinnou solidaritu“, je dle něj „v zájmu České republiky“. Fiala se nechal slyšet, že přístup Polska a Maďarska „nepovažuje za šťastný“ a premiéry obou zemí kritizoval s tím, že když nechtějí přijmout text tehdejší migrační dohody, „fakticky blokují finanční prostředky pro ukrajinské uprchlíky, které bychom mohli dostat“.

„Dovedu si ho vysvětlit jenom vnitropolitickými věcmi. Jak se v řadě věcí dokážeme shodnout, toto není postoj, který by byl v zájmu Česka, a já ho nemohu sdílet,“ pronesl český ministerský předseda, když hodnotil polsko-maďarský postoj.

Polsko však nadále na svém odmítavém postoji k relokační politice Evropské unie trvá a Morawiecki v referendu, které se má uskutečnit souběžně s tamními parlamentními volbami plánovanými na 15. října, chystá zjistit, zdali mají na věc kromě samotné polské vlády stejný pohled i tamní občané.



Zatímco je Polsko velice otevřené pomoci válečným uprchlíkům, kteří do země proudí z Ruskem napadené Ukrajiny a nabízí jim ve velkém pomoc, a dle dřívějších průzkumů tuto pomoc Ukrajincům před ruskou agresí podporovala polská veřejnost dosti jednotně, k migraci z Blízkého východu a Afriky v zemi panuje velmi chladný vztah. Naznačuje to i samotné video Morawieckého, umístěné na sociálních sítích vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), v němž figurují záběry z nepokojů v některých imigrantských čtvrtích v evropských městech.

„Všichni vidíme, co se děje v ulicích západní Evropy. Znásilnění, vraždy, žhářství, vandalismus ulic, čtvrti teroru,“ shrnoval polský předseda vlády v pozadí záběrů hořících aut, pouličního násilí či černocha olizujícího nůž.

„Chcete to? Já chci jasně říct, že to Poláci nechtějí a nechce to ani Právo a spravedlnost,“ říká následně na záběrech předseda nejsilnější polské strany PiS Jarosław Kaczyński.



Druhou nejsilnější stranou v Polsku je před aktuálními blížícími se volbami liberální a prounijní Občanská platforma vedená někdejším premiérem a předsedou Evropské Rady Donaldem Tuskem a na závěr sdělení o chystaném referendu se kvůli Tuskovu otevřenému postoji k migraci do lídra konkurenční strany Morawiecki obul s tím, že jestli je něco největší hrozbou bezpečnosti Polska, pak to je právě Tusk, jelikož dle mínění současného polského ministerského předsedy by v případě volebního úspěchu nechal jako „vyslanec bruselských elit“ bezpečnost v Polsku zničit. Ve spotu zazněl také výrok Donalda Tuska, který před lety prohlásil, že „pokud je polská vláda rozhodnuta neúčastnit se solidárního sdílení v otázce uprchlíků, bude to mít nevyhnutelně určité důsledky“.



V chystaném referendu, jehož konání včetně přesného znění otázek chce polský kabinet řešit během pondělka, má zaznít čtveřice otázek na polskou veřejnost. Otázka týkající se migrace má v celém svém znění narážet právě na evropský přerozdělovací mechanismus. „Podporujete přijetí tisíců nelegálních přistěhovalců z Blízkého východu a Afriky podle mechanismu nucené relokace vnuceného evropskou byrokracií?“ chystají se během voleb v sousední zemi dle Morawieckého ptát polských voličů.

Morawiecký dle serveru Polsat News uvedl, že otázky referenda, které Rada ministrů projedná v pondělí, následně vláda chystá předložit již na příštím zasedání Sejmu.

Hrozba ilegální migrace i Putinovy agrese

První dvě otázky referenda se pak mají týkat budoucnosti státních podniků a věku odchodu do důchodu v Polsku, jelikož se dříve Donald Tusk stavěl k posunutí důchodového věku na 67 let, což naráží na odpor PiS.



Čtvrtou otázkou referenda bylo současným kabinetem zamýšlené téma zemědělství či dotaz týkající se polských lesů a myšlenka přenesení pravomocí v této oblasti na Evropskou komisi. To navazuje na návrh španělského předsednictví, které chce, aby EU rozšířila své pravomoci na tzv. nedřevní lesní produkty, včetně zvěře, hub, lesních plodů, pryskyřice nebo medu.



Nakonec se však polský kabinet rozhodl pro mnohem aktuálně vážnější téma, jakým je ohrožení Polska sousedním Běloruskem a Ruskem, které již před více než rokem rozpoutalo válku v sousední Ukrajině.

„Hlas obyčejných Poláků je pro nás vždy rozhodující. O nejdůležitějších otázkách, které se dotýkají bezpečnosti, by měli rozhodovat občané. Polsko se může stát dalším Putinovým cílem a naše bezpečnost je reálně ohrožena. Proto důsledně posilujeme polskou armádu a budujeme bariéru na hranicích s Běloruskem a Ruskem,“ říká ve videu polský ministr obrany Mariusz Blaszczak.



I toto téma se dotýká migrace, jelikož je ukázán plot a žiletkové dráty, který Poláci budovali či posilovali v nedávné době podél ruské a běloruské hranice z důvodu zvýšené migrace, jež měla být dle polských úřadů podporována Běloruskem. „Naše bezpečnost je reálně ohrožena,“ varuje polská vláda se záběry situace na hranicích, načež jsou ukázány také nové polské zbraně a tamní vojáci.

Samotná otázka je pak namířena také na Tuska, jelikož je zmíněno, že měl „zlikvidovat obranu země na východě Polska“ a jeho kritika bariéry na běloruské hranici. „Podporujete odstranění zábrany na hranici mezi Polskou republikou a Běloruskou republikou?“ chce se polská vláda ptát tamních voličů.



„Nedopustíme, aby Polsko bylo bezmocné vůči rostoucí agresi ze strany Putina,“ dodal polský ministr obrany na videu, které je věnováno aktuálnímu silnému ohrožení země ze strany Ruska a Běloruska ve světle probíhající války na Ukrajině a migračnímu tlaku, který byl v minulosti vyvíjen právě na východní polské hranici.

? Dla nas zawsze decydujący jest głos zwykłych Polaków. Czwarte pytanie będzie brzmiało ??#PolacyDecydują pic.twitter.com/uMPzpsJ73I — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) August 14, 2023

