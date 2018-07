Chci hrát Kalouska, je to osobnost, říká slavný herec. A koho hrát vůbec nechce?

„Když jsme dělali tu Blonďatou bestii, tak se Kristýnka Kočí s námi chtěla soudit. Dnes jsou spíš šťastní, že jsou ve hře. Slova zdevalvovala, je to takové vyprázdněné,“ míní Pavelka a uvádí, že dnes je tu prázdnota a stala se z toho normalizační nicota. „Doba je rychlá a nejde na vše reagovat,“ podotkl také.

„Dříve by vás za to zavřeli a dnes jsou za to rádi,“ dodal muž, jenž si dělal dříve legraci i z exprimátora za ODS Pavla Béma či expolitika za ČSSD Davida Ratha.

On sám by si rád zahrál bývalého předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska. Podle jeho slov je to velká osobnost a velký politik s velkými rozpory. „Je to pro mě člověk konzistentní a srozumitelný. Je vtipný, a to by mě možná bavilo. Nemyslím to, že by to měla být legrace. Myslím to tak, že bych si zahrál vážnou postavu. Byla by to tragická postava současných dějin,“ sdělil Pavelka.

Andrej Babiš je pak podle jeho slov nicota. „To je prázdnota totální, to je prostě estébák, to je komouš a co. Má moc, má slávu a vejde do dějin. Toho by mě třeba nebavilo hrát. Toho ne. Co s takovou vyprázdněnou duší, když ta postava nemá duši, tak se nemáte o co opřít,“ řekl Pavelka také pro Seznam Zprávy. „estébáci jsou záporné postavy, komouši jsou záporné postavy...,“ dodal také velmi zostra.