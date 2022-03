Chocholouška pro Fialu, vyzývá starý ódéesák. Máme tu dvě katastrofy zároveň

reklama

Anketa Vede si Petr Fiala ve funkci premiéra dobře? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8888 lidí

Podle Vlastimila Tlustého se Česká republika potýká se čtyřmi katastrofami, které dopadají na její občany. První katastrofou je samotná nákaza nemocí covid-19, kterou trumfla katastrofa druhá: nekompetentní a zničující kroky minulé vlády Andreje Babiše (ANO). „To, že je válka na Ukrajině, je katastrofa číslo tři a to, jak se chová Fialova vláda, je katastrofa číslo čtyři. Já jsem vždy uměl odhadnout následky nepříjemných věcí, ale tyhle čtyři katastrofy jsou tak rozsáhlé, že se ani neodvažuji odhadnout, co způsobí a jaké strašné důsledky pro občany České republiky budou mít,“ řekl redakci bývalý ministr financí.

„Já se nebojím, že by na našem území došlo k válečnému konfliktu, mám na mysli katastrofy ekonomického rázu a obecně pokles životní úrovně, kterou tyto katastrofy vyvolávaly, stále vyvolávají a vyvolávat budou. Doplním, že současnou inflaci, která požírá úspory a bude ničit všechny, kdo si vypůjčili peníze, založila Babišova vláda a Fiala (Petr, ODS, premiér, pozn. red.) tím, jak hospodaří, inflaci nadále podporuje,“ uvedl. Podpora inflace podle Tlustého spočívá v dluhu, který hodlá pětikoaliční vláda (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN) letos vytvořit. „Naplánovala dluh 280 miliard korun, ale už mluví o tom, že to bude ještě více. Znamená to, že budou nadále tištěny peníze a ty povedou k inflaci. Chování Fialovy vlády je podporou inflace. Tvrzení, že schválený rozpočet je protiinflační, je prokazatelná lež. Každý, kdo má elementární znalosti ekonomie, dokonce každá studentka střední ekonomické školy, tuší, že pokud je dluh 280 miliard, dojde k tištění peněz, které způsobí inflaci,“ sdělil Vlastimil Tlustý.

Tlustý: Premiérovo prohlášení, že jsme ve válce, je trestuhodné

Ostře se rovněž vymezil proti vyjádření premiéra v rozhovoru pro CNN Prima NEWS, kde řekl: „Ukrajina je bojiště, jsme ve válce, Rusko, ruský prezident Putin rozpoutal válku proti nezávislé, demokratické zemi. Porušil úplně všechno, co platí v mezinárodním řádu, v mezinárodním právu.“ Tlustý s nadsázkou prohlásil, že by si měl pro českého premiéra přijet Chocholoušek. „Pokud předseda vlády nejenom prohlašuje, ale i se chová, jako by Česká republika byla ve válečném konfliktu, tak jde za prvé o šíření poplašné zprávy a měl by být trestně stíhán, a přinejmenším by si pro něj měl – s nadsázkou řečeno – přijet Chocholoušek, protože nejsme ve válce. Zatím, zaplať pánbůh, nejsme ve válce a možná že tito blázni směřují k tomu, abychom v ní byli. Ale prokazatelně v ní zatím nejsme. Jestli veřejnost takto informuje, je to trestuhodné, protože vytváří paniku. Mnoho lidí tomu věří a chovají se podle toho,“ poznamenal s tím, že když v téměř sousední zemi probíhá válečný konflikt, očekával by, že to vedení státu bude vést k obezřetným, rozumným a racionálním reakcím, nikoliv vášnivým výrokům.

Psali jsme: „Blokování webů? Přípustné snad ve válce, ale to my nejsme!“ Psycholog se podíval do hlav „mocným“ Bezděk (ANO): Změna energetické burzy přišla Středočeský kraj na stovky milionů korun Rusko zkouší odvetu: Biden, Blinken, Clintonová a další na černé listině Kobza (SPD): Nikdy nezapomeneme na 15. březen 1939

„Výrok, že jsme ve válce, není nic jiného než rozdmýchávání vášní. To je prokazatelně začátek všeho špatného, co kolem sebe můžeme vidět, a já to převedu do srozumitelných čísel. Cena benzínu 47,50, v Polsku, Maďarsku a Slovensku jsou čísla 33, 35 a 38. A tahle čísla ukazují přesně, jak to vypadá, když se vláda chová obezřetně, má na mysli zájmy svých občanů a činí kroky rozumné a nepodléhá vášním. Pokud se děje pravý opak, pak současná vláda a premiér situaci ještě vyhrocují, což se projevuje na těchto číslech,“ řekl a pokračoval. „Tato vláda je papežštější než papež. Všimněte si reakcí Německa, které prohlásilo, že bude dále ruské suroviny odebírat. Prohlášení, že končí s ruskými surovinami, od nich neuslyšíte. Ale od nás ano, pak se nemůžeme divit,“ podotkl Tlustý.

Vládo, už něco dělej!

Petr Fiala se rovněž nechal slyšet, že nemůže naplnit populistické kroky, které navrhuje například hnutí ANO – jako je zrušení DPH u pohonných hmot, a raději počká na jednotný krok Evropské unie. „To je další tragický omyl této vlády, která je vládou bruselských sluhů. Sami se k ničemu neodhodlají. Když budou čekat na to, co udělají bruselští Němci a Francouzi, tak se rekordních cen nezbavíme. Příklady Maďarska, Polska a Slovenska, jež jsem uvedl, jsou příklady zemí, které tuší, že pomoc musejí hledat na konci svých rukou, nikoliv v Bruselu,“ uvedl. Tragický omyl vlády podle něj zaplatí všichni včetně vládních politiků. Dokonce si prý myslí, že je jen otázkou času, kdy nynější vláda neodvratně a na věčné časy skončí. Musí konat, nikoliv konejšit Čechy pohádkami.

Snad jedinou věc, kterou považuje za správnou, je usnadnění víz i pracovních povolení pro Ukrajince, ubytovávání uprchlíků, humanitární pomoc a podobně. „To je v pořádku, byť to není zadarmo a bude to něco stát. Považuji za smysluplné, když jsou vydány peníze a na jejich konci jsou zachráněné rodiny a děti. Něco za něco, pokud je to viditelná pomoc, pak je v pořádku a neprotestuji. Protestuji proti krokům vlády, které jsou nákladné a nic nepřinesou,“ řekl bývalý ministr financí. Za nejzávažnější z těchto kroků považuje právě prohlášení premiéra, že jsme ve válce, a navíc vyjádření ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti), že přestaneme odebírat energii z Ruska. „Na válce v Ukrajině to nic nezmění, jen blázni si mohou myslet, že takové kroky povedou ke změně. A nejhůře bude, až své výroky uskuteční, a já věřím, že jsou schopni vydat se touto cestou. Vidíme, že se vydali cestou nejpapežštějších, kteří se cítí jako vůdci válečného konfliktu, ale my jimi nemáme být,“ upozornil Vlastimil Tlustý.

Jako další nebezpečí vnímá vládní nečinnost všude, kam se podívá. Příkladem má být nakupování české elektrické energie na německé burze v Lipsku za násobně vyšší cenu. Avšak odříznutí se od ruských energií považuje za zničující krok a další detaily vnímá jako nepodstatné. Podle jeho slov způsobí propad životní úrovně. Čekat, až co vyřeší Evropská unie, označil za katastrofální stanovisko, které povede k neblahým ekonomickým důsledkům. Náklady pak nejvíce zaplatí lidé s nejmenšími příjmy, které budou ničit vysoké účty. A nakonec přidal vzkaz vládním politikům: „Vládo, už proboha něco dělejte. Proberte se a něco udělejte,“ vyzval.

Psali jsme: Hejtman Půta: V dubnu začne poslední část rekonstrukce silnice na Ještěd Středočeský náměstek Michalik očekával snížení cen energií. Teď prasklo, co čeká obyvatele Pardubice končí spolupráci s ruskou Kalugou Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – 233. díl. Benjamin Kuras - Soumrak bílého muže

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.