Chodím po Praze a slyším víc ruštiny! Tak co tu dělají? Fischer s americkým novinářem debatovali u Moravce o nebezpečí z východu

Hned v úvodu diskuse Fischer zdůraznil, že v EU se mění politická situace, nastupuje nová Evropská komise a především ve své funkci pomalu končí úspěšná německá kancléřka Angela Merkelová. A brexit je na spadnutí.

Této situace mohou chtít využít jak Rusko, tak Čína k posílení svého vlivu na Evropu – a my bychom se jako členský stát EU měli mít na pozoru. „Evropa rozhodně není místem, které by nikoho nezajímalo,“ upozornil Fischer. „Když na to nedáme velký pozor, tak můžeme být svědky nového dělení Evropy,“ varoval senátor, s tím, že „kupříkladu konfliktu na Ukrajině může být využito v náš neprospěch.“ varoval ještě.

„Naprosto v tomto souhlasím se senátorem Fischerem,“ uvedl Naegele, s tím, že Visegrádská čtyřka rozhodně nemůže slavit s novou Evropskou komisí, protože se Česku, Polsku, Maďarsku a Slovensku nepodařilo dosáhnout velkého úspěchu.

Fischer bil na poplach před Mezinárodní investiční bankou, ruskou bankou, ale také nadnárodní institucí, která se z Moskvy přesunula do Budapešti. Česko je členem této investiční skupiny a podle Fischera je čas z ní zmizet. „Je to ruská banka za české peníze,“ upozornil Fischer.

„Česká republika musí vystoupit, Je to v našem zájmu,“ zdůraznil Fischer. „Pokud si tak často klademe otázku, k čemu je nám vlastně EU, tak např. k tomu, abychom společně uvalili sankce na Rusko za to, co se děje na Ukrajině.“ Fischer nepochybuje o tom, že se Ruská federace angažuje v konfliktu na východě Ukrajiny. Takže nemáme co dělat v bance, kde jsme dneska součástí struktury, na kterou už nemáme vliv.

Naegele dodal, že EU ještě podceňuje vliv, který má Kreml na maďarského premiéra Viktora Orbána. Obratem dodal, že ruských aktivit přibývá i v Česku.

„Rostoucí počet ruských subjektů – osob, firem, bank azd. – je markantní, je citelný. Chodím po Praze a slyším ruštinu víc než jakékoli jiné jazyky. Nejsou to jen turisti. A co tu tedy dělají? Jsou to migranti? Převedli sem svoje majetky? Minimálně se podílejí na tom, že ceny nemovitostí v Praze jsou stabilní a neklesají,“ pravil Naegele. „Rusko financuje různá extremistická seskupení po celém světě, i v Americe, i ohledně brexitu ve Velké Británii. Takže se dá předpokládat, že jsou ruské peníze i tady,“ pokračoval.

Fischer si posteskl, že v Česku se hodně mluví o hybridních hrozbách, ale nedělá se pořádně nic, abychom se jim ubránili. „Jediný, kdo to může mít v rukou, je předseda vlády, ale on to nechce. Ty hrozby jsou přitom dnes takové povahy, že je musíme pojmout celostně,“ žádal před kamerami senátor.

Moravec poté upřel pozornost na starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného.

„Rusko má nového nepřítele – starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného,“ pravil Moravec. Poté pustil část živého vstupu Novotného v ruské televizi. „Není na tom Rusko špatně, když hlavním hrdinou pro Rusko je starosta jedné pražské část, tuším z celkem 50 částí?“ zeptal se Moravec.

Fischer prohlásil, že nám Novotný chtěl možná ukázat, jak to může vypadat, když se média dostanou pod kontrolu státu.

„Dnes vidíme v přímém přenosu, jak vypadá debata na ruském televizním kanále, kde se kritické uvažování zakazuje, kde je jediný možný názor. ... Takže když vidíme, jak může vypadat státní televize, tak vidíme, jak to také může vypadat u nás. Pavel Novotný udělal laboratorní pokus a ukázku toho, jak by to mohlo vypadat u nás,“ uvedl Fischer.

„Neukazuje se, že je na tom Rusko velmi špatně, protože se hledá vnější nepřítel, místo toho, aby se řešily problémy místních lidí?“ ptal se znovu Moravec.

Naegele dal moderátorovi za pravdu. Jedním dechem však dodal: „Pravděpodobně jde o zastírací manévr před důležitějšími počiny, jako je další prohlubování spolupráce Ruska a Běloruska. O tom se trochu píše v Bělorusku a trochu víc v Polsku,“ upozornil host s tím, že pro Polsko to představuje riziko pro národní bezpečnost. Bělorusko ztratí svou suverenitu. „A o tom se skoro nepíše?“ zlobil se Naegele

Fischer konstatoval, že se musíme mít na pozoru před tím, když Rusko nadále prohlubuje spolupráci se Srbskem. Když Srbsko současně usiluje o vstup do EU, takže my jako členský stát EU to musíme řešit.

Musíme být na pozoru, když vidíme, že Ruská federace prohlubuje spolupráci s Čínskou lidovou republikou v oblasti technologií. Stejně tak bychom prý neměli vyklízet Balkán Rusku. Zvlášť ne, když víme, že se prohlubuje spolupráce Ruska a Srbska, když Srbsko je zároveň kandidátskou zemí EU.

Než se Moravec rozloučil s diváky, Fischer ještě stihl jednoznačně podpořit předsedu Senátu Jaroslava Kuberu (ODS) v jeho záměru vycestovat na Tchaj-wan. Zdůraznil, že na Tchaj-wan v minulosti vyjeli i politici jiných členských zem EU a nevyvolalo to žádnou diplomatickou katastrofu.

„Ta cesta, ta je potřeba z hlediska rozvoje našich obchodních, mezilidských a kulturních vztahů. Tam je celá řada věcí, které můžeme řešit, aniž bychom museli vstupovat na půdu diplomacie,“ zdůraznil Fischer.

Kdyby Kubera nakonec na Tchaj-wan nejel, Fischer je prý připraven vyrazit tam sám.

